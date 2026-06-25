Co przyniesie piątek, 26 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na piątek dla Barana Horoskop tarotowy na piątek dla Byka Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na piątek dla Raka Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa Horoskop tarotowy na piątek dla Panny Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym warto poszerzyć krąg znajomych. Rodzina, a także ukochana osoba nie mogą być wszystkim, co masz. Jeśli zostawienie komuś przestrzeni sprawia ci problem, rozważ krótką wycieczkę w pojedynkę lub z ekipą tylko twoich znajomych. W finansach może dojść do spotkania w większym gronie, ktoś zechce wymienić się z tobą doświadczeniami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym nie wykładaj natychmiast wszystkich kart na stół, zostaw coś na później. Nie podejmuj jeszcze ostatecznej decyzji - daj sobie czas na przemyślenia i sprawdzenie opcji. Nawet w uczuciach przydaje się strategiczne podejście. W finansach upewnij się, że robienie zapasów nie obciąży cię zbytnio, nie spowolni działania. Mniej znaczy więcej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z osobą ambitną, skorą do nauki. Dobrze będzie, jeśli i ty przyjmiesz taką własną postawę. Możesz mieć własne przyzwyczajenia, ale warto brać pod uwagę, co mówi ktoś patrzący na nas "świeżym" okiem. W finansach możesz osiągnąć sukces tam, gdzie trzeba uczyć, przekazywać informacje, kształtować czyjś charakter.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Świat

W życiu prywatnym zakończył się pewien proces. Twoja sytuacja jest lepsza niż na początku, nawet jeśli tego nie czujesz. Coś nie musi być perfekcyjne, żeby okazało się idealne. Nie istnieje uniwersalny wzór piękna, ludziom podobają się najróżniejsze osoby i rzeczy. W finansach świat jest taki, jakim go tworzymy. Zadbaj, by twoje środowisko było przyjazne i twórcze.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Giermek Kielichów

W życiu prywatnym możesz otrzymać wiadomość, która wywoła niepokój, szybsze bicie serca. Notuj teraz swoje sny, bo mogą one stanowić podpowiedź podświadomości oraz zapowiedź przyszłości. W finansach pewne sprawy przychodzą intuicyjnie, ale trzeba umieć opowiadać o nich niedowiarkom, usystematyzować swoją pracę oraz osąd. Możesz otrzymać zaproszenie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym możesz znaleźć z kimś porozumienie, wspólny język. Rozmowa będzie płynęła wartko, uczucia i przekonania zostaną wyrażone swobodnie. Na początku każdy chce się przypodobać, pokazać od najlepszej strony, jednak podstawy relacji wyglądają obiecująco. W finansach ktoś może chcieć robić z tobą interesy albo współpracować, bo cię polubił.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Księżyc

W życiu prywatnym znajdź wzorce i patenty, które dla ciebie działają, pozwalają podtrzymać energię. Możesz mieć inny pomysł na szczęście niż otoczenie. Ludzie często bawią się w naśladownictwo. Nie szukaj propozycji na sukces w telewizorze. W finansach czyjeś chęci są bardzo zmienne, dlatego musisz zadbać o niezależne źródło finansowania, dopływ świeżych sił.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym możesz wspominać minione szczęście, ale twoja uwaga nie może pomijać teraźniejszości. Zwiędła róża i zeschnięte jabłko nie cieszą już wonią ani smakiem. Zwróć się ku nowym ludziom, świeżym doświadczeniom. W finansach nie kupuj rzeczy, które mogą szybko się zepsuć. Preferuj sezonowe owoce i warzywa. Mają dobry stosunek ceny do jakości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Rycerz Kielichów

W życiu prywatnym możliwy będzie przyjazd kogoś niezwykłego, szybki podbój. Jeśli już jesteś w związku, w grę wchodzi propozycja matrymonialna lub szczera obietnica, że porozmawiacie o wspólnej przyszłości. Czyjś urok może sprawić, że zmiękną ci kolana. W finansach sprawy będące dotychczas w rozsypce mogą wreszcie nabierać realnych kształtów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 2 Denarów

W życiu prywatnym nie należy się nastawiać na "poważny" związek. Nie masz do tego nawet głowy. Twoją podświadomość zaprząta kariera, a w wolnych chwilach - korzystanie z przyjemności miłości. I to jest w porządku. Trzeba skosztować wielu potraw, by wyrobić sobie smak. W finansach możesz zrobić coś "z doskoku", zarobić parę groszy na czymś, co z czasem polubisz.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta As Buław

W życiu prywatnym masz widoki, by odbudować się po wielkim uczuciowym pożarze. Im dotkliwsza okazała się strata, tym pełniejsza i bardziej satysfakcjonująca będzie twoja odnowa. Nie skreślaj ludzi, jeszcze cię pozytywnie zaskoczą. W finansach czasem lepiej zacząć "na surowym korzeniu", zamiast bez końca coś poprawiać i udoskonalać. Najlepsza jest prostota.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych nie przegap momentu, kiedy stary układ przestał się sprawdzać. Umowa między ludźmi to nie zawsze prawo wyryte w kamieniu. Można ją kwestionować i zmieniać. Gdy ktoś zada pytanie lub wyrazi wątpliwość, odnieś się do niego z szacunkiem. W finansach stara szkoła to nie zawsze dobra szkoła. Potrzebne są nowe pomysły i podejście.

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