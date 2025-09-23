Co przyniesie środa, 24 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 7 Mieczy

W życiu osobistym potrzebny będzie spryt i determinacja, żeby się komuś przeciwstawić. Najlepiej zresztą nie okazywać wrogości. Niech otoczenie myśli, że nie masz zdania w tej sprawie albo że wszystkich jednakowo lubisz. Ty zaś po cichu pracuj nad swoją przewagą. W finansach w pojedynkę można wiele zdziałać, jeśli zachowa się dyskrecję i delikatność.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 2 Denarów

Możesz mieć prywatne kontakty z kimś, kto jest zainteresowany, ale trzyma się na dystans. Może to kwestia uczuć, a może posiada już własną rodzinę i nie chce się zbyt mocno angażować… Niektórzy czują, że kochają, dopiero wtedy, gdy związek wymyka się im z rąk. W finansach nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka, rozdzielaj źródła dochodu.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym widać optymizm, dobre warunki do rozwoju. Miłość działa, gdy każdy zna swoje miejsce, potrafi zdobyć się na wyrozumiałość, miłosierdzie i podać pomocną dłoń. Słabość nie musi wzbudzać obrzydzenia, może też rozczulać i prowokować chęć pomocy. W finansach zapowiada się dobry czas. Wykorzystaj go, by przyspieszyć realizację projektów.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych nie ma co się przyzwyczajać do obecnego układu. Niektórym on ciąży, więc może zostać zakwestionowany. Wolność jest najwyższą wartością. Nie zobowiązuj się do niczego, bo sojusze i miłosne układy ciągle się jeszcze formują. Młodszy członek rodziny domaga się większej swobody. W finansach wystrzegaj się pułapki, utracenia przewagi.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują lidera, nie chcą podejmować samodzielnych decyzji. Może to być kwestia wieku lub dojrzałości emocjonalnej czy umysłowej. Jeśli chcesz, by coś zostało zrobione, musisz wziąć sprawy w swoje ręce. W finansach możesz przyjąć kierownicze stanowisko, zarządzać przedszkolem, domem dziecka, klasą.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Gwiazda

W życiu osobistym warto pokazać się innym bez żadnych upiększeń. Odrzuć filtry w telefonie, mocny makijaż, modelującą bieliznę. Z zaufanymi ludźmi rozmawiaj szczerze o swoich problemach, lękach, ale i nadziejach na przyszłość. Moment czarowania iluzją minął, a prawda może okazać się bardziej ekscytująca. W finansach możesz zarobić na oczyszczaniu, renowacji, naprawie.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Kochankowie

W życiu osobistym może trzeba będzie wybrać pomiędzy sercem i rozumem, obowiązkiem i pragnieniem, tęsknotą za zmianą i upodobaniem do spokoju. W dobrym związku mamy poczucie bezpieczeństwa, ale i motywację, by maksymalnie rozwijać swój potencjał. Takiego związku dla siebie szukaj. W finansach możesz współpracować z kimś, kto ci się podoba.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie przyjrzeć się kierunkowi, w jakim podążają ważne dla ciebie relacje. Możesz mieć głowę pełną marzeń i zapału, ale oczy powinny pozostać szeroko otwarte i chłodno taksować otoczenie. Może trafić się ktoś, kto kocha, ale ma nierozwiązane sprawy z przeszłości. W finansach niepewność i wahanie nie służą twojemu projektowi.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, by osobiste pragnienia nie stanęły na drodze praktycznym wyzwaniom, którym musisz sprostać. Powiedzenie "najpierw praca - potem przyjemności" nie wzięło się znikąd. Daj się poznać jako persona godna zaufania, twardo stąpająca po ziemi. W finansach pokaż otoczeniu, że na czymś ci zależy. Inaczej okazja zacznie wymykać się z rąk.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie pogodzić się z pewnymi ograniczeniami, pogodnie przyjąć czyjąś decyzję i doszukać się plusów sytuacji. Sprawy nie są ani dobre, ani złe. To my decydujemy, czy wyjdą nam one na korzyść, jak daleko nas zawiodą. Możesz wyjechać z powodu miłości. W finansach zadbaj tylko o to, co naprawdę ważne, o całą resztę się nie martw.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych ważna będzie teraz lojalność, wypróbowane przyjaźnie oraz przywiązanie do wieloletnich znajomości. Dawaj pierwszeństwo tym, którzy stanęli po twojej stronie w obliczu przeciwności. Nie potrzebujesz obecnie emocjonalnych fajerwerków, ale solidności i wsparcia. W finansach postaw na wytrwałość, czyste intencje, prostotę działania.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, której intencje są czyste, jednak nie wie ona, jak kontrolować swoje emocje i popędy. Człowiek ten zawsze zakłada najlepsze, ale rzadko bywa przygotowany na wyzwania. Z czasem może się tego nauczyć. W finansach warto trzymać się na dystans od pewnej sprawy i wkroczyć w lepszym do tego momencie.

