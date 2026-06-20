Co przyniesie niedziela, 21 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym widać poczucie bezpieczeństwa i emocjonalną samowystarczalność. Inni ludzie są jedynie dodatkiem do twojego szczęścia. Mogą ci towarzyszyć, ale nie muszą. Pozbądź się z otoczenia malkontentów i plotkarzy. W finansach masz dobre wieści, jeśli trzeba coś naprawić lub nie możesz się doczekać końca czegoś. Rozwiązanie coraz bliżej.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych możliwy będzie początek nowego etapu. Największe szanse na udany związek masz z kimś, kogo dopiero poznajesz. Powrót do minionej miłości okaże się możliwy tylko jeśli zaczniesz o to zaciekle zabiegać. Wszystko jednak będzie "wisiało" na twojej sile woli. W finansach to odpowiedni moment na szukanie pracy, sprawdzenie, co chcesz robić w życiu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Świat

W miłości może spełnić się twoje marzenie - nieważne, czy wielkie, czy małe. Drobiazgi dają radość, gdy są realizowane w odpowiednim momencie. Właściwy czas to klucz do uszczęśliwienia siebie oraz bliskich. Nie odkładaj pożytecznych marzeń ani bliskości na jutro. W finansach pracuj nad asertywnością, siłą przebicia. Możesz osiągnąć sukces także za granicą.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych stawiaj na realistów obdarzonych silną wolą albo… stań się taką właśnie osobą. Związek dwojga marzycieli będzie pełen kolorów, ale też frustracji, gdy doścignie Was proza życia. W finansach wykaż się kreatywnością, rozwiązując problemy. Możesz podjąć właściwą decyzję na przyszłość, ale potrzebna będzie duża wyobraźnia i odrobina cynizmu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z ciemnowłosą osobą o wielkim potencjale, ale też z poważną wadą charakteru lub z innym zaburzeniem. Ten ktoś potrzebuje niewątpliwe pomocy, ty jednak nie masz obowiązku jej udzielać, a już na pewno nie w pojedynkę. Proś o wsparcie. W finansach trzeba przeprowadzać swoją wolę i rządzić żelazną ręką.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym widać zadowolenie, poczucie, że jesteś w odpowiednim miejscu. Jeśli z kimś się spotykasz, możesz otrzymać poważną propozycję. Jeżeli związek jest zaawansowany, w grę wchodzi nawet oferta matrymonialna lub plany powiększenia rodziny. W finansach możesz otrzymać dobre wieści dotyczące kogoś bliskiego, znacznie pomnożyć swój majątek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będzie osiągnięcie samowystarczalności. Nie musisz zdawać się na nikogo. Nie zawsze tak będzie, ale ciesz się przewagą, kiedy tylko nadarza się okazja. W miarę możliwości blefuj. Ktoś nie musi wiedzieć, jak bardzo ci na czymś zależy. W finansach możesz przezwyciężyć trudności, ale wystrzegaj się oszustwa pod osłoną słodkich słówek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z człowiekiem, który sprawy miłości traktuje bardzo poważnie. Jest to persona do tego stopnia zaangażowana w uczucia, że… się ich boi! Wiele wody w rzece może upłynąć, nim zdołasz nakłonić tego kogoś do zaangażowania się. W finansach rozmowa z urzędnikiem lub człowiekiem biegłym w prawie może przebiec pozytywnie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Słońce

W życiu prywatnym możesz odnaleźć radość, optymizm, pokój w sercu. Napotkasz osoby, które pozbierały się po wielkich egzystencjalnych dramatach i dziś potrafią się uśmiechać, podać pomocną dłoń i poklepać krzepiąco po ramieniu. W finansach możesz z zadowoleniem przyjąć jakiś wynik, otrzymać oficjalne zaproszenie do ścisłego grona, dochrapać się upragnionego tytułu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych nie należy zrażać się komplikacjami. Będą one testem dla wytrwałości. Uważaj, by nie doszło do poważnego kryzysu przez lekkomyślność. Nic nie jest dane raz na zawsze - także miłość. Założenie, że "jak kocha, to poczeka" nie byłoby raczej opłacalne. W finansach popłaci wyłącznie praca ciężka i wytrwała. Nie będzie drogi na skróty ani cudów.

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Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych spraw, aby doświadczenie otwierało twoje serce na ludzi, zamiast je utwardzać. Ktoś, kto nie rozstaje się z nadzieją, nigdy się tak naprawdę nie starzeje, bo zawsze ma chęć i gotowość czerpania z życia tego, co najlepsze, najbardziej odżywcze. W finansach możliwy będzie awans, odznaczenie, prezent wyrażający uznanie, pamiątkowy upominek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych postaw na prawdomówność. Nie musisz wyznawać wszystkiego, co ci leży na sercu, ale jeśli już otworzysz usta, niech płyną przez nie wyłącznie sprawdzone informacje. Czasem lepiej unikać kontaktu niż robić niewczesne nadzieje lub składać puste obietnice. W finansach możesz pracować z człowiekiem dość pazernym, ale mogącym wiele cię nauczyć.

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