Co przyniesie poniedziałek, 29 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Gwiazda

Do życia prywatnego zaproś odrobinę optymizmu. Człowieczy los to nie tylko trud i znój. Niektórzy twierdzą, że piękne są tylko chwile, ale przecież mamy ich całe mnóstwo w ciągu jednego dnia. Pokaż komuś coś wspaniałego, choćby to była diamentowa łza rosy na liściu. W finansach nie trać z oczu swojego celu. Jest coś podniosłego i pełnego godności w trzymaniu się marzeń.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 6 Denarów

W życiu prywatnym sprawdzi się powiedzenie "każdemu według potrzeb". Jeśli wyciągniesz rękę po pomoc, to ją otrzymasz. Jeśli zdarzy ci się mieć więcej czasu i cierpliwości, pewna osoba na tym skorzysta. Szacunek i empatia znaczą dla poszkodowanego więcej niż plik banknotów. W finansach możesz przemyśleć założenie fundacji, rozpoczęcie działalności dobroczynnej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta As Denarów

W życiu prywatnym podziel się nadmiarem. Jeśli masz dla kogoś czas i energię, pomóż mu. Zadbaj przy tym o własny komfort i nie uzależniaj tamtej osoby od siebie. Zawsze i wszędzie lepiej dawać wędkę niż rybę. W finansach pewne sprawy można zrozumieć dopiero wtedy, gdy znajdzie się w samym ich środku. Ubrudź sobie ręce doświadczeniem cennym niczym płynne złoto.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym warto się teraz… uczyć. Poznawaj nowych ludzi, sprawdzaj, jakie ktoś ma upodobania, marzenia i plany. Powrót do szkoły czy zdobywanie dyplomu może stać się ważnym tematem rozmów. Nie lekceważ czyichś ani tym bardziej własnych ambicji. W finansach warto wdrożyć się do nauki narzędzi, "odświeżyć" stare hobby, zwiększyć swoją intelektualną niezależność.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z człowiekiem, który jest bardzo popularny w twoim otoczeniu. Ten ktoś uwielbia się bawić, a miłości i miłostki to dla niego okazja, by potwierdzić swoją atrakcyjność, wpływ na ludzi. Miej to na uwadze, gdy snujesz poważne plany. W finansach podchodź z entuzjazmem do swoich obowiązków, pokaż, że wszystko jest dla ciebie intrygujące.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym nie warto się przywiązywać do tego, co było i postrzegać ludzi przez soczewkę zamierzchłych planów. Sytuacja jest dynamiczna, a charaktery - plastyczne. Wszystko może je dowolnie ukształtować. Kochaj innych za to, kim są tu i teraz, a nie tylko za to, kim byli. W finansach czas zrobić porządki i sprzedać lub oddać to, co ci się już nie przyda.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwy będzie płomienny romans, związek, który uświadomi ci jakąś nieznaną prawdę na twój temat. Stawiaj na kontakty, które rozwijają, pozwalają lepiej siebie poznać. Nie zawsze są one lekkie, łatwe i przyjemne, ale pchają nas do przodu. W finansach ktoś trudny w obyciu może skłonić cię do pracy nad sobą, przemyślenia priorytetów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 8 Mieczy

W życiu prywatnym szukasz pomocy na zewnątrz i pragniesz, żeby ktoś powiedział ci, ile w tobie dobra, mądrości, uroku. Dlaczego pragniesz potwierdzenia od obcych? Przecież doskonale wiesz, na co Cię stać. Nie musisz czekać, aż ktoś pozwoli ci wykonać ruch, zaryzykować. W finansach otoczenie jest bezradne. Nie patrz, co zrobi, szukaj rozwiązania problemu w sobie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym może spełnić się wielkie marzenie, ale szczęściu trzeba będzie trochę pomóc. Należy znaleźć równowagę między obojętnością i zaangażowaniem. Nie chcesz sprawiać wrażenie "zimnego głazu" ani też płonąć ze zniecierpliwienia. W finansach wykorzystaj szansę, by kogoś olśnić, roztoczyć przed nim barwne wizje. Trzeba zareklamować swoje talenty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Król Kielichów

W życiu prywatnym do przeciwności podchodź ze spokojem i odrobiną humoru. Być może nie trzeba robić wielkich gestów ani pokonywać przeszkód? Wystarczy zgrabnie je ominąć lub poczekać… aż znikną. Ostra konfrontacja nie przyniesie satysfakcji. W finansach dostrzegaj i doceniaj drobne sukcesy, nie zapominaj informować o nich wszem i wobec. Reklama dźwignią handlu.

Wróżka Diana ułożyła tarota dla wszystkich znaków. Sprawdź, co się wydarzy 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 8 Kielichów

W życiu prywatnym coś dobiega końca - być może chodzi tu o komfort? Wygodne miejsca są bardzo potrzebne na burzliwej drodze miłości, ale rzadko pozwalają się rozwijać. W którymś momencie trzeba wstać i iść dalej - solo lub w duecie. W finansach stare metody przestały się sprawdzać. Czyjaś rada może okazać się nieadekwatna, archaiczna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 2 Kielichów

W relacjach osobistych najważniejsza będzie empatia. Nie musisz czegoś akceptować, aby to rozumieć. Wyjaśnianie nie jest tożsame z usprawiedliwianiem. Ktoś jednak będzie tobie wdzięczny, jeśli ujrzysz i uszanujesz w nim człowieczeństwo. W finansach są widoki na korzystny układ w interesach, być może z udziałem zaprzyjaźnionych osób.

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