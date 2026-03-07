"Prezydenckie" imię, które budzi respekt. Nosi je 666 Polaków

Karolina Woźniak

Ronald to imię, które brzmi mocno i zdecydowanie. Nie bez powodu wielu osobom kojarzy się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy wiesz, co oznacza i jakie cechy charakteru się za nim kryją?

Młody mężczyzna z brodą i ciemnymi włosami siedzi na kanapie, w tle regał z książkami
"Prezydenckie" imię, które budzi respekt. Nosi go 666 Polaków123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ronald - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ronald?
  3. Ronald - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki
  4. Ronald - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy są imieniny Ronalda?
  6. Jak można zdrabniać imię Ronald?
  7. Znani mężczyźni o imieniu Ronald

Ronald - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ronald ma germańskie korzenie i wywodzi się ze słów oznaczających "ten, który panuje ze zrządzenia losu". Czy mężczyźni, którzy je noszą są przeznaczeni do roli przywódców? A może los ma dla nich przygotowane inne ścieżki?

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ronald?

Ronaldowie to osoby o silnej woli i niezłomnym charakterze. Nie lubią, gdy ktoś im się sprzeciwia. Potrafią być bardzo zdeterminowani w dążeniu do celu i niekiedy mogą się posunąć do stosowania wątpliwych metod, aby go osiągnąć. W pracy jednak są uważani za dobrych pracowników, nie nadużywają władzy.

Mężczyźni o imieniu Ronald są raczej introwertykami. Nie ujawniają łatwo swoich uczuć, myśli i wątpliwości. Wolą zachować je dla siebie, a jeśli już - to dzielą się nimi z najbliższymi. To sprawia, że pozostałym mogą wydawać się bardzo tajemniczy.

Pomimo władczej natury Ronaldowie potrafią być dobrymi przyjaciółmi i partnerami. Choć niekiedy trudno im okazać uczucia, robią wszystko, by zapewnić rodzinie życie na dostatnim poziomie.

Ronald - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Roland, jako numerologiczna jedynka, sprawdzi się w zawodach, które pozwalają na samodzielne działanie i podejmowanie decyzji. Może zostać liderem zespołu, wysoko postawionym politykiem lub przedsiębiorcą.

To imię urodzonego myśliciela i perfekcjonisty. Czy nazwiesz tak swoje dziecko?
Co mówi o tobie imię?123RF/PICSEL

Ronald - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ronald nosiło 666 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 608 (31 stycznia 2023) i 534 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 i w całym 2023 roku nie nadano go ani razu.

Kiedy są imieniny Ronalda?

Ronalda wypadają 7 stycznia, 9 lutego, 17 lutego i 9 kwietnia.

Jak można zdrabniać imię Ronald?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niego Ron, Roni lub Ronaldek.

Znani mężczyźni o imieniu Ronald

Do sławnych Ronaldów należą:

  • Ronald Reagan - były prezydent Stanów Zjednoczonych,
  • Ronald Araújo - urugwajski piłkarz grający w klubie FC Barcelona,
  • Ronald Wright - pisarz i historyk.

źródła: dane.gov.pl

