"Prezydenckie" imię, które budzi respekt. Nosi je 666 Polaków
Ronald to imię, które brzmi mocno i zdecydowanie. Nie bez powodu wielu osobom kojarzy się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy wiesz, co oznacza i jakie cechy charakteru się za nim kryją?
Spis treści:
- Ronald - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ronald?
- Ronald - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki
- Ronald - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Ronalda?
- Jak można zdrabniać imię Ronald?
- Znani mężczyźni o imieniu Ronald
Ronald - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Ronald ma germańskie korzenie i wywodzi się ze słów oznaczających "ten, który panuje ze zrządzenia losu". Czy mężczyźni, którzy je noszą są przeznaczeni do roli przywódców? A może los ma dla nich przygotowane inne ścieżki?
Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Ronald?
Ronaldowie to osoby o silnej woli i niezłomnym charakterze. Nie lubią, gdy ktoś im się sprzeciwia. Potrafią być bardzo zdeterminowani w dążeniu do celu i niekiedy mogą się posunąć do stosowania wątpliwych metod, aby go osiągnąć. W pracy jednak są uważani za dobrych pracowników, nie nadużywają władzy.
Mężczyźni o imieniu Ronald są raczej introwertykami. Nie ujawniają łatwo swoich uczuć, myśli i wątpliwości. Wolą zachować je dla siebie, a jeśli już - to dzielą się nimi z najbliższymi. To sprawia, że pozostałym mogą wydawać się bardzo tajemniczy.
Pomimo władczej natury Ronaldowie potrafią być dobrymi przyjaciółmi i partnerami. Choć niekiedy trudno im okazać uczucia, robią wszystko, by zapewnić rodzinie życie na dostatnim poziomie.
Ronald - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki
Roland, jako numerologiczna jedynka, sprawdzi się w zawodach, które pozwalają na samodzielne działanie i podejmowanie decyzji. Może zostać liderem zespołu, wysoko postawionym politykiem lub przedsiębiorcą.
Ronald - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ronald nosiło 666 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 608 (31 stycznia 2023) i 534 (24 stycznia 2022).
W I połowie 2024 i w całym 2023 roku nie nadano go ani razu.
Kiedy są imieniny Ronalda?
Ronalda wypadają 7 stycznia, 9 lutego, 17 lutego i 9 kwietnia.
Jak można zdrabniać imię Ronald?
Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niego Ron, Roni lub Ronaldek.
Znani mężczyźni o imieniu Ronald
Do sławnych Ronaldów należą:
- Ronald Reagan - były prezydent Stanów Zjednoczonych,
- Ronald Araújo - urugwajski piłkarz grający w klubie FC Barcelona,
- Ronald Wright - pisarz i historyk.
źródła: dane.gov.pl
