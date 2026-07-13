W skrócie Artykuł zawiera dziesięciopytaniowy test, który pozwala ci określić twój miłosny archetyp na podstawie wybieranych odpowiedzi w skali od A do F.

Tekst wyróżnia sześć różnych typów osobowości w miłości, takich jak romantyczka, opiekunka, zdobywczyni, wolny duch, idealistka czy partnerka-przyjaciółka.

Do każdego z wymienionych archetypów przypisano znaki zodiaku, które najlepiej odzwierciedlają wskazane cechy charakteru oraz twoje podejście do tworzenia relacji.

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Ten krótki psychotest to zabawna podróż w głąb twojego serca (i może nawet podświadomości). Odpowiadaj spontanicznie, bez analizowania, tu nie ma złych odpowiedzi, są tylko ciekawe odkrycia. Gotowa/-y sprawdzić, jaką historię miłosną piszesz?

Instrukcja: Przy każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź i zapisuj litery. Na końcu policz, której litery masz najwięcej.

Jaki jest twój miłosny archetyp?

1. Co jest dla ciebie najważniejsze na początku relacji?

A. Chemia i motyle w brzuchu

B. Poczucie bezpieczeństwa

C. Ekscytacja i napięcie

D. Swoboda i przestrzeń

E. Głęboka więź dusz

F. Dobre rozmowy

2. Idealna randka to:

A. Kolacja przy świecach

B. Wieczór we dwoje w domu

C. Spontaniczna przygoda

D. Wypad bez planu

E. Długie rozmowy o życiu

F. Wspólne hobby lub aktywność

3. Najbardziej pociąga cię osoba, która:

A. Potrafi okazywać uczucia

B. Jest stabilna i odpowiedzialna

C. Ma charyzmę i pewność siebie

D. Jest niezależna

E. Wydaje się wyjątkowa i niepowtarzalna

F. Jest inteligentna i zabawna

4. Gdy się zakochujesz...

A. Widzi to cały świat

B. Chcesz się troszczyć o drugą osobę

C. Działasz szybko i odważnie

D. Starasz się nie stracić siebie

E. Szukasz znaków i przeznaczenia

F. Najpierw budujesz przyjaźń

Psychotest: jaki jest twój miłosny archetyp? 10 prostych pytań o relacje 123RF.com 123RF/PICSEL

5. Które zdanie brzmi najbardziej jak ty?

A. Chcę wielkiej miłości.

B. Chcę komuś stworzyć dom.

C. Lubię zdobywać.

D. Nie chcę być ograniczana.

E. Wierzę, że każdy ma swoją drugą połówkę.

F. Najlepszy związek zaczyna się od przyjaźni.

6. Twój największy lęk w związku?

A. Utrata romantyzmu

B. Odrzucenie

C. Nuda

D. Utrata wolności

E. Rozczarowanie

F. Brak porozumienia

7. Po kłótni najczęściej:

A. Chcesz szybko się pogodzić

B. Martwisz się o partnera

C. Walczysz o swoje racje

D. Potrzebujesz czasu dla siebie

E. Analizujesz wszystko godzinami

F. Szukasz kompromisu

8. Kiedy czujesz się najbardziej kochana?

A. Gdy słyszysz czułe słowa

B. Gdy ktoś o ciebie dba

C. Gdy jesteś pożądana

D. Gdy partner szanuje twoją niezależność

E. Gdy czujesz wyjątkową więź

F. Gdy możecie rozmawiać o wszystkim

9. Jak znajomi opisują twoje podejście do relacji?

A. Marzycielka

B. Ciepła i troskliwa

C. Odważna

D. Niezależna

E. Bardzo emocjonalna

F. Rozsądna

10. Co najbardziej cenisz w długim związku?

A. Czułość

B. Stabilność

C. Pasję

D. Wolność

E. Głębię

F. Partnerstwo

Jaki jest twój miłosny archetyp? Wyniki

Najwięcej odpowiedzi A. Romantyczka

Wierzysz w wielką miłość. Kochasz gesty, emocje i wyjątkowe chwile. Czasem idealizujesz partnera, ale to właśnie dzięki tobie związki mają magię. W miłości szukasz emocji, bliskości i poczucia wyjątkowości. Lubisz być zakochana, cenisz czułe gesty i wielkie historie.

Twoje hasło: "Miłość powinna poruszać serce".

Uważaj na: Idealizowanie partnera i ignorowanie sygnałów ostrzegawczych.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Rak - kocha całym sercem i długo pamięta ważne uczucia.

Ryby - wierzą w miłość jak z filmu i często kierują się intuicją.

Waga - marzy o harmonijnym związku i romantycznej codzienności.

Najwięcej odpowiedzi B. Opiekunka

Miłość oznacza dla ciebie troskę, lojalność i bezpieczeństwo. Jesteś osobą, która pamięta o szczegółach, wspiera i buduje relację krok po kroku. Dla ciebie miłość to troska, wsparcie i codzienna obecność. Nie potrzebujesz fajerwerków, jeśli czujesz się bezpieczna.

Twoje hasło: "Kocham, więc jestem obok".

Uważaj na: Branie odpowiedzialności za szczęście partnera.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Byk - buduje relacje spokojnie i konsekwentnie.

Rak - naturalnie dba o innych.

Koziorożec - okazuje uczucia działaniami, nie słowami.

Najwięcej odpowiedzi C. Zdobywczyni

Lubisz emocje, wyzwania i iskrę. Potrzebujesz partnera, który cię inspiruje i nie pozwala, by relacja stała się przewidywalna. Miłość jest dla ciebie przygodą. Lubisz ekscytację, wyzwania i ludzi, którzy mają własny świat.

Twoje hasło: "Miłość powinna żyć".

Uważaj na: Mylenie adrenaliny z prawdziwą bliskością.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Baran - działa impulsywnie i odważnie.

Lew - uwielbia emocje i wielkie gesty.

Strzelec - zakochuje się w możliwościach i nowych doświadczeniach.

Psychotest: jaki jest twój miłosny archetyp? 10 prostych pytań o relacje 123RF/PICSEL

Najwięcej odpowiedzi D. Wolny Duch

Najlepiej kochasz wtedy, gdy możesz być sobą. Potrzebujesz związku bez kontroli i presji. Wolność i bliskość nie wykluczają się dla ciebie. Chcesz kochać głęboko, ale nie kosztem własnej niezależności. Potrzebujesz przestrzeni i partnera, który ci ufa.

Twoje hasło: "Kochaj mnie, nie zamykając mnie w klatce".

Uważaj na: Uciekanie od relacji, gdy robi się zbyt poważnie.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Wodnik - ceni wolność i autentyczność.

Strzelec - potrzebuje oddechu i spontaniczności.

Bliźnięta - szybko się nudzą rutyną.

Najwięcej odpowiedzi E. Idealistka

W relacjach szukasz czegoś więcej niż codzienności. Wierzysz w głębokie połączenie, znaczące spotkania i wyjątkowe historie. Wierzysz, że miłość ma głębszy sens. Szukasz porozumienia dusz, wyjątkowej więzi i poczucia przeznaczenia.

Twoje hasło: "Miłość powinna mieć sens".

Uważaj na: Rozczarowanie, gdy rzeczywistość nie spełnia marzeń.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Ryby - kierują się emocjami i wyobraźnią.

Skorpion - pragnie relacji intensywnej i transformującej.

Waga - marzy o miłości idealnej.

Najwięcej odpowiedzi F. Partnerka-Przyjaciółka

Dla ciebie najważniejsze są zaufanie, rozmowa i poczucie, że gracie do jednej bramki. Relacje budujesz na przyjaźni i wzajemnym szacunku. Najpierw chcesz kogoś poznać. Dobra rozmowa, poczucie humoru i wspólne wartości są dla ciebie ważniejsze niż romantyczne deklaracje.

Twoje hasło: "Najlepsza miłość to ta, w której można być sobą".

Uważaj na: Analizowanie relacji zamiast przeżywania jej.

Najczęściej odnajdą się tutaj:

Panna - buduje relacje rozsądnie i świadomie.

Wodnik - przyjaźń uważa za fundament miłości.

Bliźnięta - potrzebują więzi intelektualnej.

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