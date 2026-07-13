Psychotest: jaki jest twój miłosny archetyp? 10 prostych pytań o relacje
Wszyscy chcemy czuć się dobrze, wchodzić w dobre związki, nawiązywać dobre relacje. Jednocześnie każdy z nas jest inny, wychowany w innej rodzinie, w innym otoczeniu, każdy ze swoimi upodobaniami, ze schematami, z osobowością. Czasem trzeba ustąpić, a czasem warto zawalczyć o to, co jest dla nas najważniejsze. Miłość ma wiele twarzy, czasem jest jak romantyczna komedia, czasem jak thriller, a bywa też… totalnym chaosem z nutą absurdu. Zastanawiałaś/-eś się kiedyś, jaki archetyp miłości najbardziej do ciebie pasuje? Czy jesteś wiernym romantykiem, niezależnym wolnym duchem, a może mistrzem skomplikowanych emocjonalnych układanek?
W skrócie
- Artykuł zawiera dziesięciopytaniowy test, który pozwala ci określić twój miłosny archetyp na podstawie wybieranych odpowiedzi w skali od A do F.
- Tekst wyróżnia sześć różnych typów osobowości w miłości, takich jak romantyczka, opiekunka, zdobywczyni, wolny duch, idealistka czy partnerka-przyjaciółka.
- Do każdego z wymienionych archetypów przypisano znaki zodiaku, które najlepiej odzwierciedlają wskazane cechy charakteru oraz twoje podejście do tworzenia relacji.
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Ten krótki psychotest to zabawna podróż w głąb twojego serca (i może nawet podświadomości). Odpowiadaj spontanicznie, bez analizowania, tu nie ma złych odpowiedzi, są tylko ciekawe odkrycia. Gotowa/-y sprawdzić, jaką historię miłosną piszesz?
Instrukcja: Przy każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź i zapisuj litery. Na końcu policz, której litery masz najwięcej.
Jaki jest twój miłosny archetyp?
1. Co jest dla ciebie najważniejsze na początku relacji?
- A. Chemia i motyle w brzuchu
- B. Poczucie bezpieczeństwa
- C. Ekscytacja i napięcie
- D. Swoboda i przestrzeń
- E. Głęboka więź dusz
- F. Dobre rozmowy
2. Idealna randka to:
- A. Kolacja przy świecach
- B. Wieczór we dwoje w domu
- C. Spontaniczna przygoda
- D. Wypad bez planu
- E. Długie rozmowy o życiu
- F. Wspólne hobby lub aktywność
3. Najbardziej pociąga cię osoba, która:
- A. Potrafi okazywać uczucia
- B. Jest stabilna i odpowiedzialna
- C. Ma charyzmę i pewność siebie
- D. Jest niezależna
- E. Wydaje się wyjątkowa i niepowtarzalna
- F. Jest inteligentna i zabawna
4. Gdy się zakochujesz...
- A. Widzi to cały świat
- B. Chcesz się troszczyć o drugą osobę
- C. Działasz szybko i odważnie
- D. Starasz się nie stracić siebie
- E. Szukasz znaków i przeznaczenia
- F. Najpierw budujesz przyjaźń
5. Które zdanie brzmi najbardziej jak ty?
- A. Chcę wielkiej miłości.
- B. Chcę komuś stworzyć dom.
- C. Lubię zdobywać.
- D. Nie chcę być ograniczana.
- E. Wierzę, że każdy ma swoją drugą połówkę.
- F. Najlepszy związek zaczyna się od przyjaźni.
6. Twój największy lęk w związku?
- A. Utrata romantyzmu
- B. Odrzucenie
- C. Nuda
- D. Utrata wolności
- E. Rozczarowanie
- F. Brak porozumienia
7. Po kłótni najczęściej:
- A. Chcesz szybko się pogodzić
- B. Martwisz się o partnera
- C. Walczysz o swoje racje
- D. Potrzebujesz czasu dla siebie
- E. Analizujesz wszystko godzinami
- F. Szukasz kompromisu
8. Kiedy czujesz się najbardziej kochana?
- A. Gdy słyszysz czułe słowa
- B. Gdy ktoś o ciebie dba
- C. Gdy jesteś pożądana
- D. Gdy partner szanuje twoją niezależność
- E. Gdy czujesz wyjątkową więź
- F. Gdy możecie rozmawiać o wszystkim
9. Jak znajomi opisują twoje podejście do relacji?
- A. Marzycielka
- B. Ciepła i troskliwa
- C. Odważna
- D. Niezależna
- E. Bardzo emocjonalna
- F. Rozsądna
10. Co najbardziej cenisz w długim związku?
- A. Czułość
- B. Stabilność
- C. Pasję
- D. Wolność
- E. Głębię
- F. Partnerstwo
Jaki jest twój miłosny archetyp? Wyniki
Najwięcej odpowiedzi A. Romantyczka
Wierzysz w wielką miłość. Kochasz gesty, emocje i wyjątkowe chwile. Czasem idealizujesz partnera, ale to właśnie dzięki tobie związki mają magię. W miłości szukasz emocji, bliskości i poczucia wyjątkowości. Lubisz być zakochana, cenisz czułe gesty i wielkie historie.
Twoje hasło: "Miłość powinna poruszać serce".
Uważaj na: Idealizowanie partnera i ignorowanie sygnałów ostrzegawczych.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Rak - kocha całym sercem i długo pamięta ważne uczucia.
- Ryby - wierzą w miłość jak z filmu i często kierują się intuicją.
- Waga - marzy o harmonijnym związku i romantycznej codzienności.
Najwięcej odpowiedzi B. Opiekunka
Miłość oznacza dla ciebie troskę, lojalność i bezpieczeństwo. Jesteś osobą, która pamięta o szczegółach, wspiera i buduje relację krok po kroku. Dla ciebie miłość to troska, wsparcie i codzienna obecność. Nie potrzebujesz fajerwerków, jeśli czujesz się bezpieczna.
Twoje hasło: "Kocham, więc jestem obok".
Uważaj na: Branie odpowiedzialności za szczęście partnera.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Byk - buduje relacje spokojnie i konsekwentnie.
- Rak - naturalnie dba o innych.
- Koziorożec - okazuje uczucia działaniami, nie słowami.
Najwięcej odpowiedzi C. Zdobywczyni
Lubisz emocje, wyzwania i iskrę. Potrzebujesz partnera, który cię inspiruje i nie pozwala, by relacja stała się przewidywalna. Miłość jest dla ciebie przygodą. Lubisz ekscytację, wyzwania i ludzi, którzy mają własny świat.
Twoje hasło: "Miłość powinna żyć".
Uważaj na: Mylenie adrenaliny z prawdziwą bliskością.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Baran - działa impulsywnie i odważnie.
- Lew - uwielbia emocje i wielkie gesty.
- Strzelec - zakochuje się w możliwościach i nowych doświadczeniach.
Najwięcej odpowiedzi D. Wolny Duch
Najlepiej kochasz wtedy, gdy możesz być sobą. Potrzebujesz związku bez kontroli i presji. Wolność i bliskość nie wykluczają się dla ciebie. Chcesz kochać głęboko, ale nie kosztem własnej niezależności. Potrzebujesz przestrzeni i partnera, który ci ufa.
Twoje hasło: "Kochaj mnie, nie zamykając mnie w klatce".
Uważaj na: Uciekanie od relacji, gdy robi się zbyt poważnie.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Wodnik - ceni wolność i autentyczność.
- Strzelec - potrzebuje oddechu i spontaniczności.
- Bliźnięta - szybko się nudzą rutyną.
Najwięcej odpowiedzi E. Idealistka
W relacjach szukasz czegoś więcej niż codzienności. Wierzysz w głębokie połączenie, znaczące spotkania i wyjątkowe historie. Wierzysz, że miłość ma głębszy sens. Szukasz porozumienia dusz, wyjątkowej więzi i poczucia przeznaczenia.
Twoje hasło: "Miłość powinna mieć sens".
Uważaj na: Rozczarowanie, gdy rzeczywistość nie spełnia marzeń.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Ryby - kierują się emocjami i wyobraźnią.
- Skorpion - pragnie relacji intensywnej i transformującej.
- Waga - marzy o miłości idealnej.
Najwięcej odpowiedzi F. Partnerka-Przyjaciółka
Dla ciebie najważniejsze są zaufanie, rozmowa i poczucie, że gracie do jednej bramki. Relacje budujesz na przyjaźni i wzajemnym szacunku. Najpierw chcesz kogoś poznać. Dobra rozmowa, poczucie humoru i wspólne wartości są dla ciebie ważniejsze niż romantyczne deklaracje.
Twoje hasło: "Najlepsza miłość to ta, w której można być sobą".
Uważaj na: Analizowanie relacji zamiast przeżywania jej.
Najczęściej odnajdą się tutaj:
- Panna - buduje relacje rozsądnie i świadomie.
- Wodnik - przyjaźń uważa za fundament miłości.
- Bliźnięta - potrzebują więzi intelektualnej.