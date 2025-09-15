Kto przyciąga szczęście?

Chociaż każdy znak zodiaku ma swoje unikalne dary, ta piątka otrzymała od wszechświata szczególny bonus - naturalną zdolność do przyciągania pomyślności. Ich szczęście ma jednak różne oblicza: od wielkich, spektakularnych sukcesów, przez cichą opiekę anioła stróża, aż po dar otaczania się pięknem i dobrymi ludźmi.

Strzelec. Niekwestionowany lider tego rankingu

Jego władcą jest Jowisz, planeta nazywana w astrologii "Wielkim Szczęściem" - symbol obfitości i ekspansji. Los sprzyja Strzelcowi, ponieważ on sam głęboko wierzy w swoje powodzenie i z odwagą patrzy w przyszłość. Wrodzony optymizm i entuzjazm działają jak samospełniająca się przepowiednia, która przyciąga nowe okazje, dalekie podróże i życzliwych ludzi.

To jowiszowe szczęście prowadzi Strzelca ścieżką odważnych wyborów i skalkulowanego ryzyka. W przeciwieństwie do innych znaków, nie boi się postawić wszystkiego na jedną kartę, wierząc, że wszechświat zapewni mu miękkie lądowanie. Jego pomyślność często objawia się w ostatniej chwili - jako nieoczekiwane rozwiązanie, pomocna dłoń czy nowa droga, która otwiera się dokładnie wtedy, gdy wydaje się, że wszystkie drzwi są już zamknięte.

Rodzą się zwycięzcami. Pięć znaków zodiaku, które los szczególnie faworyzuje 123RF/PICSEL

Lew. Szczęście go odnajduje

Jego szczęście wynika z patronatu Słońca - centrum naszego układu, symbolu życia, chwały i witalności. Lew, podobnie jak Słońce, jest naturalnym centrum uwagi. Jego wrodzona charyzma, pewność siebie i królewska hojność sprawiają, że ludzie chcą mu pomagać i podążać za nim. Szczęście go odnajduje, ponieważ sam świeci najjaśniej, a jego pozytywna energia wraca do niego ze zdwojoną siłą.

Byk. Tworzy życie pełne obfitości

Władczynią Byka jest Wenus, która patronuje miłości, pięknu i pieniądzom. Byk ma naturalny dar do przyciągania materialnego komfortu i budowania stabilnego, dostatniego życia. Jego szczęście jest namacalne - to wrodzona umiejętność otaczania się tym, co dobre i wartościowe. Nie czeka na wygraną na loterii - sam, dzięki cierpliwości i zaradności połączonej z ciężką pracą, tworzy sobie życie pełne obfitości.

Ryby. Ma swojego anioła stróża

Tradycyjnym władcą Ryb jest Jowisz, co zapewnia im cichą, ale potężną ochronę. Ich szczęście ma charakter mistyczny i często wymyka się logice. To znak, który w niewytłumaczalny sposób potrafi uniknąć kłopotów w ostatniej chwili lub znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Działa to tak, jakby miały swojego anioła stróża, a ich niezwykła intuicja jest kompasem, który zawsze prowadzi je do bezpiecznej przystani.

Waga. Ma ogromny dar

To drugi znak pod opieką Wenus, którego szczęście manifestuje się przede wszystkim w sferze relacji. Waga, dzięki swojemu naturalnemu urokowi, wrodzonej dyplomacji i poczuciu sprawiedliwości, ma dar do budowania sojuszy i przyciągania życzliwych sobie osób. Jej największym fartem są ludzie - partnerzy w miłości i biznesie, przyjaciele i znajomi, którzy otwierają przed nią drzwi do sukcesu i pomagają jej w każdej potrzebie.

Choć ta piątka znaków ma pewną kosmiczną przewagę, każdy może zaprosić do swojego życia więcej pomyślności. Wystarczy pielęgnować w sobie optymizm, pewność siebie i życzliwość dla innych!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej Topa INTERIA.PL