Rodzice wybierają je dla swoich córeczek rzadko. Jeśli już, to na Śląsku
Łatwo poznają się na ludziach i potrafią zgadnąć, czym motywowane jest ich zachowanie. Nie boją się wyzwań, bo często osiągają cele, które sobie założą. Mowa o kobietach, którym rodzice nadali imię Honorata. Jakie inne cechy charakteru mają Honoraty?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Honorata
- Popularność imienia Honorata w Polsce
- Kiedy Honorata obchodzi imieniny?
- Honorata - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Honorata
- Znane osoby o imieniu Honorata
- Honorata - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Honorata
Honorata to odpowiednik męskiego imienia Honorat. Wywodzi się z języka łacińskiego i powstało od określenia honoratus, co oznacza osobę szanowaną, darzoną szacunkiem.
Popularność imienia Honorata w Polsce
Imię Honorata traci w Polsce na popularności. W 2019 roku urodziły się 52 dziewczynki o tym imieniu, zaś w 2023 roku było ich już tylko 28. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie śląskim (7).
Kiedy Honorata obchodzi imieniny?
Honorata może obchodzić imieniny 11 stycznia, 16 stycznia, 22 lutego lub 22 grudnia.
Honorata - zdrobnienia imienia
Jak inaczej można mówić na kobietę lub dziewczynkę o imieniu Honorata? Wśród popularnych zdrobnień pojawiają się takie określenia jak:
- Honoratka,
- Honka,
- Honcia,
- Hona,
- Honia,
- Honusia,
- Horka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Honorata
Kobieta o imieniu Honorata jest osobą towarzyską, otwartą na innych. To sprawia, że ma wielu przyjaciół, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Szybko zjednuje sobie sojuszników, a relacje, które tworzy, są szczere i głębokie. Koncentruje się na osiągnięciu założonych celów, co niemal zawsze kończy się powodzeniem. Honorata jest gotowa świadczyć pomoc innym w każdej chwili, choć niektórzy odczytują to jako chęć wtrącania się w życie obcych.
Honorata jest numerologiczną jedenastką. Osoby, którym patronuje ta liczba, charakteryzują takie cechy jak doskonałość i odkrywczość. Są zaradne, umiejętnie odgadują potrzeby bliskich i są świetnymi psychologami.
Znane osoby o imieniu Honorata
Wśród znanych w Polsce i na świecie kobiet pojawiło się wiele tych, które otrzymały imię Honorata. Spośród nich można wyróżnić takie panie jak:
- Honorata Leszczyńska - polska aktorka,
- Honorata z Pawii - włoska święta kościoła katolickiego,
- Honorata Skarbek - polska piosenkarka,
- Honorata Witańska - polska aktorka,
- Honorata Górna - polska łyżwiarka figurowa,
- Honorata Marcińczak-Mroczek - polska gimnastyczka,
Honorata - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Honorata to kobieta, która w wyjątkowy sposób odgaduje intencje ukryte w ludzkich zachowaniach. To znaczy, że świetnie radzi sobie w takich zawodach, jak sędzina, radczyni prawna, czy mediatorka. Może z powodzeniem pracować na stanowisku psycholożki, chociaż małe Honoraty często marzą o karierze artystki, malarki lub muzyczki. Nierzadko te wizje okazują się w przyszłości spełnione.
Talizmanami szczęścia są dla Honoraty diament i topaz, a sprzyjającymi kolorami biel i róż.
