Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Honorata Popularność imienia Honorata w Polsce Kiedy Honorata obchodzi imieniny? Honorata - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Honorata Znane osoby o imieniu Honorata Honorata - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Honorata

Honorata to odpowiednik męskiego imienia Honorat. Wywodzi się z języka łacińskiego i powstało od określenia honoratus, co oznacza osobę szanowaną, darzoną szacunkiem.

Popularność imienia Honorata w Polsce

Imię Honorata traci w Polsce na popularności. W 2019 roku urodziły się 52 dziewczynki o tym imieniu, zaś w 2023 roku było ich już tylko 28. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie śląskim (7).

Kiedy Honorata obchodzi imieniny?

Honorata może obchodzić imieniny 11 stycznia, 16 stycznia, 22 lutego lub 22 grudnia.

Honorata - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić na kobietę lub dziewczynkę o imieniu Honorata? Wśród popularnych zdrobnień pojawiają się takie określenia jak:

Honoratka,

Honka,

Honcia,

Hona,

Honia,

Honusia,

Horka.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Rodzice wybierają je rzadko, a jeśli już, to na Śląsku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Honorata

Kobieta o imieniu Honorata jest osobą towarzyską, otwartą na innych. To sprawia, że ma wielu przyjaciół, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Szybko zjednuje sobie sojuszników, a relacje, które tworzy, są szczere i głębokie. Koncentruje się na osiągnięciu założonych celów, co niemal zawsze kończy się powodzeniem. Honorata jest gotowa świadczyć pomoc innym w każdej chwili, choć niektórzy odczytują to jako chęć wtrącania się w życie obcych.

Honorata jest numerologiczną jedenastką. Osoby, którym patronuje ta liczba, charakteryzują takie cechy jak doskonałość i odkrywczość. Są zaradne, umiejętnie odgadują potrzeby bliskich i są świetnymi psychologami.

Znane osoby o imieniu Honorata

Wśród znanych w Polsce i na świecie kobiet pojawiło się wiele tych, które otrzymały imię Honorata. Spośród nich można wyróżnić takie panie jak:

Honorata Leszczyńska - polska aktorka,

Honorata Skarbek - polska piosenkarka młodego pokolenia,

Honorata z Pawii - włoska święta kościoła katolickiego,

Honorata Leszczyńska - polska aktorka teatralna,

Honorata Skarbek - polska piosenkarka,

Honorata Witańska - polska aktorka,

Honorata Górna - polska łyżwiarka figurowa,

Honorata Marcińczak-Mroczek - polska gimnastyczka,

Honorata Witańska - polska aktorka telewizyjna i teatralna.

Honorata - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Honorata to kobieta, która w wyjątkowy sposób odgaduje intencje ukryte w ludzkich zachowaniach. To znaczy, że świetnie radzi sobie w takich zawodach, jak sędzina, radczyni prawna, czy mediatorka. Może z powodzeniem pracować na stanowisku psycholożki, chociaż małe Honoraty często marzą o karierze artystki, malarki lub muzyczki. Nierzadko te wizje okazują się w przyszłości spełnione.

Talizmanami szczęścia są dla Honoraty diament i topaz, a sprzyjającymi kolorami biel i róż.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54100/table?page=1&per_page=20&q=Honorata&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorata

3.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54102/table?page=1&per_page=20&q=Honorata&sort=

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Astrologia Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL