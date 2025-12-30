Spis treści: Ogień i transformacja Punkt Zero i zderzenie tytanów Lipiec - czas intensywnych postępów Druga połowa roku przyniesie oddech i sporo optymizmu

Ogień i transformacja

Początek roku od razu rzuca każdego w wir potężnych zmian. Już 26 stycznia Neptun, czyli planeta snów i iluzji, opuszcza znak Ryb i wkracza do Barana. To wydarzenie zmieni globalną świadomość. Ideały staną się bardziej waleczne, a potrzeba walki o przekonania wzrośnie. Zaledwie dwa dni później, 28 stycznia, nastąpi potężna koniunkcja Marsa z Plutonem w znaku Wodnika. To aspekt, który wskazuje na gwałtowne przemiany w technologii oraz strukturach społecznych. Stare systemy władzy mogą zadrżeć w posadach, ustępując miejsca nowym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji.

Punkt Zero i zderzenie tytanów

Luty przyniesie kumulację burzliwej energii. Najpierw (14 lutego) Saturn - strażnik czasu i karmy - wejdzie do znaku Barana. W tym położeniu planeta ta jest osłabiona, a to paradoksalnie czyni ją bardziej nieobliczalną. Wiele osób poczuje presję, by działać impulsywnie.

Jednak 20 lutego, kiedy Saturn spotka się w ścisłej koniunkcji z Neptunem, dla wielu osób będzie to moment bolesnej weryfikacji złudzeń. Jednak dla tych, którzy ciężko pracują, stanie się to chwilą ziszczenia najśmielszych planów.

Lipiec - czas intensywnych postępów

Lipiec za sprawą trygonu Uranu z Plutonem (18 lipca) przyniesie energię opartą na współpracy i postępie. To bardzo harmonijny i twórczy aspekt, który sprzyja innowacjom i regeneracji. To doskonały moment na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, reformowanie systemów zarządzania w pracy i szukanie partnerów biznesowych. Niektórzy dojdą do wniosków, że chaos początku roku prowadził do konstruktywnych wniosków. Wszechświat w tym okresie będzie wspierał odważnych wizjonerów.

Druga połowa roku przyniesie oddech i sporo optymizmu

Zmiana nastroju stanie się jeszcze bardziej wyczuwalna latem, kiedy to Jowisz - planeta szczęścia i ekspansji - rozgości się w znaku Lwa (jego ingres następuje 30 czerwca). Po surowych, marsowych i saturnicznych energiach pierwszej połowy roku, Jowisz w Lwie zadziała kojąco. Przyniesie powrót optymizmu, chęci do zabawy, romansowania i artystycznego wyrażania osobowości. Ludzie znów zapragną cieszyć się życiem i wyrażać siebie bez skrępowania. Energia Lwa doda pewności siebie i przypomni, że życie to nie tylko ciężka praca, lecz także radość tworzenia.

Rok 2026 to czas dla ludzi odważnych, którzy nie boją się patrzeć prawdzie w oczy. Wszechświat zamyka stare drzwi, ale jednocześnie otwiera szeroką bramę do nowych możliwości. Bierność przestaje być opcją, a każde podjęte teraz działanie będzie miało skutki na lata.

