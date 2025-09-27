Spis treści: Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Horoskop księżycowy tygodniowy - Baran

Tydzień I: 1-6 października

Pierwsze dni października przyniosą stopniowe narastanie emocji. Barany wyczują zmianę atmosfery, jakby coś wisiało w powietrzu, ale jeszcze nie miało odwagi się zamanifestować. Energia będzie sprzyjać przygotowaniom do ważnych decyzji. W pracy pojawią się zadania, które wymagać będą większej precyzji i zaangażowania, a niektóre osoby z otoczenia zaczną wykazywać postawy nie do końca zrozumiałe. Barany poczują, że czas przestać ignorować niejasności. W relacjach osobistych dojdzie do potrzeby przewietrzenia atmosfery, mogą pojawić się rozmowy, które od dawna były odwlekane.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Byk

Tydzień I: 1-6 października

Pierwszy tydzień października upłynie pod znakiem stopniowego narastania napięcia, które będzie potrzebowało ujścia. Byki poczują, że nie wszystko gra tak, jak powinno, małe zgrzyty, opóźnienia, nieporozumienia w komunikacji czy drobne, ale męczące dyskomforty. Księżyc będzie zmierzał ku pełni, a Byki zaczną wnikać w szczegóły, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze sprawy, które przez długi czas były pomijane. W pracy możliwe będą spięcia na tle organizacyjnym, dlatego warto zadbać o przejrzystość obowiązków i nie zostawiać niczego na później.

Co przyniosą nam nadchodzące dni? 123RF/PICSEL

Horoskop księżycowy tygodniowy - Bliźnięta

Tydzień I: 1-6 października

Pierwsze dni miesiąca przyniosą wzmożone napięcie emocjonalne, którego źródło może pozostać początkowo niejasne. Bliźnięta zaczną czuć się przytłoczone nadmiarem informacji, obowiązków lub emocji innych osób. Energia narastającego Księżyca sprawi, że potrzeba wyrażenia siebie będzie coraz silniejsza. W pracy mogą pojawić się opóźnienia, niezrozumienia, niedopowiedziane sytuacje, które zaczną drażnić. Bliźnięta będą miały wrażenie, że mówią jedno, a są rozumiane zupełnie inaczej. To nie jest dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji, lepiej zbierać informacje, słuchać i obserwować.

Sprawdź także swój horoskop dzienny

Horoskop księżycowy tygodniowy - Rak

Tydzień I: 1-6 października

Początek miesiąca przyniesie Rakom napięcie, które nie będzie miało jasnego źródła. Księżyc w fazie wzrastającej podniesie wrażliwość i emocjonalną czujność. Raki zaczną dostrzegać sygnały, które wcześniej umykały, mimikę, przemilczenia, drobne zmiany w tonie głosu bliskich. To czas, w którym intuicja zyska przewagę nad logiką, ale jednocześnie łatwo będzie ulec wewnętrznemu zamieszaniu. Ten tydzień przyniesie więcej pytań niż odpowiedzi, ale każde z nich będzie ważne.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Lew

Tydzień I: 1-6 października

Pierwszy tydzień miesiąca przyniesie pewne wewnętrzne napięcie, które Lwy odczują jako niepokój lub frustrację. Księżyc w fazie wzrastającej zacznie uaktywniać potrzebę działania, ale otoczenie niekoniecznie będzie na to gotowe. Lwy poczują, że czekają na coś, co nie nadchodzi, na decyzję, odpowiedź, sygnał. Lew będzie chciał błyszczeć, ale reflektory jakby jeszcze nie działały. Ten tydzień warto potraktować jako czas przygotowań, oczyszczania intencji i zadbania o siebie, nie na pokaz, ale w ciszy. To, co wydaje się chwilowo nieosiągalne, może właśnie dojrzewać w tle.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Panna

Tydzień I: 1-6 października

Pierwszy tydzień października przyniesie powolne budzenie się ze stanu przytłoczenia. Księżyc w fazie wzrastającej zacznie kierować uwagę Panny na detale, które wcześniej były ignorowane. Potrzeba uporządkowania zacznie dominować, ale nie przez działanie - raczej przez analizę, refleksję, planowanie. Panny wyczują, że nadchodzi czas zmiany, ale jeszcze nie będą wiedziały, jakiej. Ten tydzień przyniesie pierwsze sygnały, że warto się zatrzymać i posłuchać wewnętrznego głosu.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Waga

Tydzień I: 1-6 października

Początek miesiąca upłynie pod wpływem Księżyca rosnącego, który zacznie powoli kierować uwagę Wagi ku decyzjom, jakie zostały odłożone na później. To moment, kiedy Wagi poczują, że już nie mogą dłużej zwlekać. Wagi zaczną zauważać, że nie mogą już dłużej rezygnować z siebie w imię pozornego spokoju. To dobry moment, by zacząć mówić, co naprawdę się czuje - nawet jeśli to niewygodne. Energia tego tygodnia będzie sprzyjać rozpoczęciu procesów, które dopiero później przyniosą widoczne zmiany.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Skorpion

Tydzień I: 1-6 października

Wraz z rosnącym Księżycem Skorpiony poczują lekki niepokój, który będzie wskazówką, że zbliża się konieczność podjęcia decyzji. Coś zacznie w nich pulsować jak niedokończona rozmowa, jak pytanie zadane zbyt dawno, by już mogło być odłożone. W pracy Skorpiony zauważą, że atmosfera się zagęszcza, mogą pojawić się pierwsze symptomy zmiany, może plotka, może propozycja, może ukryty impuls do czegoś większego. Skorpiony będą wyczuwać, że coś się zbliża, ale nie będą jeszcze w stanie tego nazwać. Warto w tym czasie bardziej słuchać niż mówić, więcej obserwować niż działać.

Sprawdź swój horoskop INTERIA.PL

Horoskop księżycowy tygodniowy - Strzelec

Tydzień I: 1-6 października

Pierwszy tydzień października przyniesie napięcie między tym, co znane, a tym, co dopiero zaczyna się kształtować. Księżyc w fazie wzrostu zasugeruje, że coś dojrzewa, może w sferze zawodowej, może osobistej. Strzelce poczują, że nadszedł czas na przeanalizowanie tego, gdzie zmierzają. To dobry moment na tworzenie planów, porządkowanie myśli, wprowadzanie drobnych zmian w codziennych nawykach. W relacjach warto zachować szczerość, ale także ostrożność - ktoś bliski może źle zrozumieć intencje. Ten tydzień zadziała jak pierwszy, cichy krok w kierunku większych zmian.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Koziorożec

Tydzień I: 1-6 października

Początek miesiąca, pod wpływem rosnącego Księżyca, pobudzi Koziorożce do działania, ale nie tego impulsywnego, tylko przemyślanego i precyzyjnego. Koziorożce poczują, że pewne plany trzeba zrewidować, a inne doprowadzić wreszcie do końca. To dobry czas na powrót do spraw niedokończonych, zwłaszcza takich, które długo były odkładane. W relacjach osobistych Koziorożce mogą dostrzec, że potrzeba przewidywalności staje się jednocześnie źródłem frustracji. Ten tydzień przyniesie okazję, by zredefiniować, czym jest dla nich stabilność - i czy nie przysłania ona przypadkiem prawdziwych potrzeb emocjonalnych.

Horoskop księżycowy tygodniowy - Wodnik

Tydzień I: 1-6 października

Pierwsze dni miesiąca zbudują napięcie między pragnieniem działania a wewnętrznym przeczuciem, że nie wszystko jest gotowe. Rosnący Księżyc podpowie, że coś już dojrzewa, ale jeszcze nie czas, by działać na pełnych obrotach. Wodniki poczują niepokój, może lekkie zmęczenie, którego nie będą umieć wyjaśnić. To znak, by zadbać o ciało, sen, jedzenie, rutynę - nie jako obowiązek, ale jako podstawę. Ten tydzień zadziała jak miękkie lądowanie - z rzeczywistością, z własnymi potrzebami, z ograniczeniami

Horoskop księżycowy tygodniowy - Ryby

Tydzień I: 1-6 października

Pierwsze dni miesiąca wprowadzą upragniony spokój, ale nie pozbawiony napięcia pod skórą. Księżyc w fazie rosnącej przypomni, że coś zaczyna się poruszać wewnątrz, ale niekoniecznie od razu widocznie na zewnątrz. W pracy pojawią się momenty refleksji, być może dojdzie do odkrycia, że jakaś ścieżka zawodowa nie jest już zgodna z tym, co czujesz. W relacjach osobistych możesz zauważyć potrzebę głębszego kontaktu, choć jeszcze trudno będzie ją wypowiedzieć, to jej obecność będzie wyraźna. Ten tydzień sprzyja wyciszeniu i słuchaniu, nie innych słów, ale własnego wnętrza.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 137: Marieta Żukowska Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL