"Rozwiązanie trudnych spraw". Jeden znak zodiaku wreszcie odetchnie z ulgą

Spis treści: Horoskop tygodniowy - Baran Horoskop tygodniowy - Byk Horoskop tygodniowy - Bliźnięta Horoskop tygodniowy - Rak Horoskop tygodniowy - Lew Horoskop tygodniowy - Panna Horoskop tygodniowy - Waga Horoskop tygodniowy - Skorpion Horoskop tygodniowy - Strzelec Horoskop tygodniowy - Koziorożec Horoskop tygodniowy - Wodnik Horoskop tygodniowy - Ryby

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu możesz liczyć na pomyślny początek wielu spraw. W pracy więcej obowiązków i mało czasu na plotki. Zajęte Barany dostrzegą miłość, jaka ich otacza ze strony partnera i zaczną bardziej świadomie dbać o wspólną relację. Samotne zaś będą pełne wiary, że już wkrótce poznają kogoś wyjątkowego. W weekend warto spędzić więcej czasu w plenerze.

Horoskop tygodniowy - Byk

W tym tygodniu będziesz musiał sobie poradzić z przyziemnymi troskami. W pracy nie ignoruj ważnych wiadomości, od których będzie zależeć Twoja kariera. Zajęte Byki będą niezadowolone z obecnej relacji, bo partner obarczy ich wszystkimi codziennymi obowiązkami. Samotne zaś otworzą się na nowe emocje i zaczną intensywnie flirtować, także w Internecie.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W tym tygodniu bądź odważny i próbuj nowych rzeczy. W pracy podejmiesz się nowych wyzwań, które będą decydować o Twojej karierze. Zajęte Bliźnięta będą zabiegać o bezpośrednią komunikację z partnerem w celu wyjaśnienia wszelkich nieporozumień. Samotne zaś będą unikać spotkań z kimś, kto, choć intensywnie o nich zabiega, to jest dla nich nieco złośliwy.

Horoskop tygodniowy - Rak

Już od samego poniedziałku czeka cię wiele działań. W pracy rozluźnij się i zaangażuj w działaniu, a wszystko ułoży się w sposób prawidłowy. Zajęte Raki doświadczą błogich chwil, które przynosi miłość, jaką mają w sercu do partnera. Samotne zaś otworzą się na szczęście i przyciągną miłość tego, który już ma ich sercu. W weekend zrelaksuj się i ciesz się chwilą.

Horoskop tygodniowy - Lew

Aura tego tygodnia przyniesie wysokie wibracje. W pracy weź udział w aktywnościach, dzięki którym uwolnisz się od krytyki. Zajęte Lwy będą starały się znaleźć więcej chwil dla bliskiej osoby, co wcale nie będzie takie łatwe, bo innym też będziesz potrzebny. Samotne zaś mogą liczyć na szczęście miłosne, bo wszechświat postawi na ich drodze właściwą osobę.

Horoskop tygodniowy - Panna

W tym tygodniu skupisz się na realizowaniu celów. W pracy rób tylko to, co do ciebie należy i nie bierz na siebie dodatkowych zadań. Zajęte Panny będą mówić jasno o tym, czego potrzebują, zamiast rzucać podpowiedzi i aluzje, bo to przestało się między nimi sprawdzać. Samotne zaś powinny przestać oglądać się w przeszłość i zacząć aktywnie szukać nowej miłości. W weekend spodziewaj się towarzyskich spotkań.

Horoskop tygodniowy - Waga

W tym tygodniu możesz liczyć na lepsze dni. W pracy czeka cię nadmiar obowiązków, ale ze wszystkim poradzisz sobie na czas. Zajęte Wagi będą niezadowolone, bo partner nie będzie odpowiadał na ich telefon lub wiadomości, co będzie je irytować. Samotne zaś niespodziewanie poznają kogoś, z kim mogą podzielić się szczerze sekretami i porozmawiać o seksie. W weekend odpoczniesz w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Aura tego tygodnia przyniesie radosne rozwiązania trudnych spraw. W pracy spodziewaj się więcej obowiązków, które trzeba skończyć w wyznaczonym terminie. Zajęte Skorpiony doświadczą pewnych trudności, które trzeba będzie pokonać, jeśli zależy im na długoterminowej relacji. Samotne zaś będą pragnęły związania się z kimś wyjątkowym, niestety na ich drodze będą pojawiać się przeciwieństwa.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Grudniowa aura przyniesie radosne chwile. W pracy zadbaj o to, aby być odbieranym bardziej przystępnie, ubierz się więc kolorowo bądź postaw na barwne dodatki. Single zaś w miłości powinny słuchać intuicji, a trafią na właściwą osobę o właściwym czasie i we właściwym miejscu. W weekend będziesz bywać w różnych miejscach.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

W tym tygodniu zadbaj o to, aby bez większych niepowodzeń przetrwać trudne chwile. Zajęte Koziorożce zdecydują się pomagać partnerowi w różnych jego sprawach, co przeniesie poprawę atmosfery między nimi. Samotne zaś będą miały nadzieję na kolejną randkę z kimś nowo poznanym, jednak to one muszą pierwsze wysłać wiadomość, aby kontynuować znajomość.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się na twoją korzyść. W pracy podejdź kreatywnie do nowo zleconych zadań. Zajęte Wodniki będą razem z partnerem tworzyć takie działania, które zapewnią ich związkowi więcej dobrych chwil niż nudy i rutyny. Samotne zaś powinny trzymać swoje oczekiwania w ryzach, jeśli zależy im na stworzeniu czegoś konkretnego. W weekend odwiedzaj świąteczne jarmarki.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Grudnia aura zachęci cię do większych starań o poprawę bytu. W pracy pojawią się okazje do zawarcia ciekawych i pomocnych znajomości. Zadbaj o utrzymaniu kontaktu. Zajęte Ryby będą intensywnie pracować nad wspólnym zaufaniem, które w ostatnim czasie zostało nadszarpnięte. Samotne zaś poznają kogoś, kto będzie im intensywnie słał romantyczne wiadomości.