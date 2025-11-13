Co przyniesie piątek, 14 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Rydwan

W życiu osobistym nie bój się tego, po co zamierzasz sięgnąć, nie czuj wyrzutów sumienia, że wykorzystujesz jakieś siły. Każdy ma własny rozum i wolną wolę. Niektórzy czerpią ogromną satysfakcję z realizowania cudzych zamierzeń, a inni - z dowodzenia. W finansach możesz znaleźć zatrudnienie w firmie, która produkuje wielkogabarytowy sprzęt, np. silniki okrętowe.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym lepiej być po stronie zwycięzców. Jeśli twoje jest aktualnie na wierzchu, podnieś dumnie głowę i nie pozwól nikomu przyćmić twojego blasku. Jeżeli jednak wrogowie urośli w siłę, to nie ma co się z nimi konfrontować. Nikt by cię wówczas nie wsparł. W finansach możesz odnaleźć dokładnie to, czego szukasz, trafić w samo sedno, dobrać właściwie kompana.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz spotkać kogoś, kto miał już wszystko i traci kontakt z rzeczywistością. Utrata radości życia to przekleństwo. Jeśli potrafisz rozbawić ponurego, zyskasz wdzięczność, której nie kupiłyby tony złota. Zaplanuj wspólną podróż. W finansach zblazowani ludzie potrzebują zetknięcia z twardym gruntem. Namów kogoś na działalność dobroczynną.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta As Kielichów

W kwestiach prywatnych nadmiar uczuć i emocji może przytłoczyć. Nie nalegaj na decyzje ani deklaracje, pozwól sprawom dziać się we własnym tempie. Jeśli masz dzieci, bezwzględnie postaw ich dobro na pierwszym miejscu, zwracaj uwagę na przejawy stresu, zagubienia. W finansach nie spełniaj bezrefleksyjnie czyichś życzeń, nie daj się zapędzić w kozi róg.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Giermek Denarów

W życiu prywatnym nie wzdragaj się od udziału w małej rodzinnej imprezie. Twoją najlepszą bronią jest poczucie humoru i niebranie życia przesadnie serio. Na wścibskie pytania odpowiadaj dowcipnie, ale bez złośliwości. W finansach możesz otrzymać zaproszenie do negocjacji lub na rozmowę kwalifikacyjną. Poświęć więcej czasu na naukę, jeśli chcesz ją kontynuować.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych możliwa będzie rozmowa, w której racje są sprzeczne i jednakowo ważne. Pewnych kwestii nie da się tak rozwiązać, aby wszystkie strony były zadowolone. Możesz tylko zmienić temat, całkiem porzucić projekt - choćby na pewien czas - lub walczyć o swoją sprawę do upadłego. W finansach przedstaw sytuację obiektywnie, zwróć uwagę na zagrożenia.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może docenić twoje umiejętności, pracowitość i ambicje. Trzymaj z ludźmi, którzy chcą coś w życiu osiągnąć i nie boją się podejmować wysiłku. Funkcjonowanie z dnia na dzień nie będzie teraz dla ciebie korzystne. W finansach trzeba coś udoskonalić, sprawować pieczę na procesem, osobiście nadzorować każdy jego etap.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może podjąć bezlitosne działania, narazić swój lub nawet twój honor. Nie dawaj się podpuszczać i nie bądź wykonawcą czyjejś złej woli. Można okazać lojalność na wiele sposobów, niekoniecznie szerząc destrukcję. W finansach uważaj, by eksperyment nie zakończył się zniszczeniem obiektu. Nie zepsuj maszyny, nie marnuj zasobów.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym nie odgradzaj się od ludzi. Samotność ci teraz nie posłuży. Ważna będzie współpraca, przyjazna, sielska wręcz atmosfera, szukanie tematów, które Was łączą, a nie dzielą. Jeśli to możliwe, preferuj kompromisy i ładnie poproś, zamiast się domagać. W finansach ktoś może przyjąć twoją ofertę, zaproponować udział w dochodowej spółce.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych pamiętaj, że kto chce górować nad otoczeniem, ten naraża się na… próby bolesnego z nim zrównania. Są ludzie, co podbijają sobie bębenka nie poprzez pięcie się na wyżyny, tylko ściągając liderów w dół. Nie znajdziesz wśród nich szczerych przyjaciół. W finansach przemyśl, czy samochód, dom, sprzęt nie są zbyt drogie w eksploatacji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Sprawiedliwość

W kwestiach prywatnych poproś o czas, zatrzymaj choć na moment rozgrywki serca, daj komuś szansę, jeśli widzisz, że nie radzi sobie i w każdej chwili może boleśnie upaść. Chroń bezbronnych, którzy nie mają niczego wspólnego z konfliktem. W finansach możesz wystąpić jako świadek lub strona w sprawie, w sporze. Ktoś może zechcieć oddać ci na przechowanie cenną rzecz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto ucieka w obsesję na punkcie idei, historii czy też przedmiotu, żeby tylko nie wchodzić w poważne związki z ludźmi. Pasje bywają ekwiwalentem miłości: pomagają nadać cel życiu i stanowią niekiedy źródło zarobku. W finansach nie zniechęcaj się kontaktem z kimś, kto jest nieśmiały, nerwowy, zestresowany.

