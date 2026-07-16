Sandra to imię kobiety zaradnej, odważnej, a jednocześnie wyjątkowo pamiętliwej
Chętnie wspiera bliskich, jest otwarta na ludzi, ale wszystko ma swoje granice. Nie warto sprawdzać jej cierpliwości, bo potrafi być pamiętliwa i niekiedy tylko czeka, aż nadarzy się okazja do zemsty. Sandra to kobieta o wyjątkowych cechach. Bezpośrednia, praktyczna, a jednocześnie z duszą romantyczki. Co jeszcze kryje się za tym imieniem?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra
- Popularność imienia Sandra w Polsce
- Kiedy Sandra obchodzi imieniny?
- Sandra - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Sandra
- Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra
- Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra
Sandra początkowo było zdrobnieniem od Aleksandry. Obecnie stało się niezależnym imieniem.
Popularność imienia Sandra w Polsce
Popularność imienia Sandra w Polsce spada. W 2023 roku jedynie 137 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.
Kiedy Sandra obchodzi imieniny?
Imieniny Sandry wypadają 18 maja.
Sandra - zdrobnienia imienia
Do Sandry można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Nalezą do nich:
- Sandi,
- Sanderka,
- Sandrunia,
- Sandka,
- Sandera.
Znane osoby o imieniu Sandra
Sandra to imię, które nosi wiele znanych w Polsce i na świecie kobiet. Należą do nich m.in.:
- Sandra Echeverría - meksykańska aktorka i piosenkarka,
- Sandra Eriksson - fińska lekkoatletka,
- Sandra Kubicka - polska modelka,
- Sandra Oh - kanadyjska aktorka,
- Sandra Perković - chorwacka lekkoatletka,
- Sandra Ringwald - niemiecka biegaczka narciarska,
- Sandra Samos - polska aktorka,
- Sandra Hess - amerykańska aktorka,
- Sandra Bullock - amerykańska aktorka,
- Sandra Hüller - niemiecka aktorka.
Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra
Trudno jej usiedzieć w miejscu, ciągle podejmuje się nowych projektów, a wiele z nich kończy się sukcesem. Triumfy przychodzą jej łatwo, bo to kobieta zaradna i odważna. Sandra jest jednocześnie osobą zrównoważoną, choć niekiedy spontaniczną i energiczną. Twardo stąpa po ziemi, ale lepiej nie nadepnąć jej na odcisk. Długo pamięta krzywdy, zarówno te wyrządzone jej, jak i jej bliskim. Zdarza jej się posunąć za daleko w ocenie innych, za co niekiedy powinna przeprosić. Radzi sobie z niepowodzeniami, choć nie lubi się do nich przyznawać.
Sandra to numerologiczna siódemka. To dusza romantyczna, tajemnicza, która jednak ma w sobie coś z praktyka.
Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Sandra dobrze radzi sobie z nowymi wyzwaniami, dlatego nie lubi pracy, która wymaga siedzenia w jednym miejscu.
Szczęśliwym kamieniem jest dla Sandry turmalin.
Źródła:
1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Sandra&sort=
2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandra_(imi%C4%99)