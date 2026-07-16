Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra Popularność imienia Sandra w Polsce Kiedy Sandra obchodzi imieniny? Sandra - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Sandra Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra

Sandra początkowo było zdrobnieniem od Aleksandry. Obecnie stało się niezależnym imieniem.

Popularność imienia Sandra w Polsce

Popularność imienia Sandra w Polsce spada. W 2023 roku jedynie 137 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Sandra obchodzi imieniny?

Imieniny Sandry wypadają 18 maja.

Sandra - zdrobnienia imienia

Do Sandry można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Nalezą do nich:

Sandi,

Sanderka,

Sandrunia,

Sandka,

Sandera.

Znane osoby o imieniu Sandra

Sandra to imię, które nosi wiele znanych w Polsce i na świecie kobiet. Należą do nich m.in.:

Sandra Echeverría - meksykańska aktorka i piosenkarka,

Sandra Eriksson - fińska lekkoatletka,

Sandra Kubicka - polska modelka,

Sandra Oh - kanadyjska aktorka,

Sandra Perković - chorwacka lekkoatletka,

Sandra Ringwald - niemiecka biegaczka narciarska,

Sandra Samos - polska aktorka,

Sandra Hess - amerykańska aktorka,

Sandra Bullock - amerykańska aktorka,

Sandra Hüller - niemiecka aktorka.

Sandra to imię kobiety zaradnej, odważnej, a jednocześnie wyjątkowo pamiętliwej 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra

Trudno jej usiedzieć w miejscu, ciągle podejmuje się nowych projektów, a wiele z nich kończy się sukcesem. Triumfy przychodzą jej łatwo, bo to kobieta zaradna i odważna. Sandra jest jednocześnie osobą zrównoważoną, choć niekiedy spontaniczną i energiczną. Twardo stąpa po ziemi, ale lepiej nie nadepnąć jej na odcisk. Długo pamięta krzywdy, zarówno te wyrządzone jej, jak i jej bliskim. Zdarza jej się posunąć za daleko w ocenie innych, za co niekiedy powinna przeprosić. Radzi sobie z niepowodzeniami, choć nie lubi się do nich przyznawać.

Sandra to numerologiczna siódemka. To dusza romantyczna, tajemnicza, która jednak ma w sobie coś z praktyka.

Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sandra dobrze radzi sobie z nowymi wyzwaniami, dlatego nie lubi pracy, która wymaga siedzenia w jednym miejscu.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Sandry turmalin.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Sandra&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandra_(imi%C4%99)

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