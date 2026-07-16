Sandra to imię kobiety zaradnej, odważnej, a jednocześnie wyjątkowo pamiętliwej

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Chętnie wspiera bliskich, jest otwarta na ludzi, ale wszystko ma swoje granice. Nie warto sprawdzać jej cierpliwości, bo potrafi być pamiętliwa i niekiedy tylko czeka, aż nadarzy się okazja do zemsty. Sandra to kobieta o wyjątkowych cechach. Bezpośrednia, praktyczna, a jednocześnie z duszą romantyczki. Co jeszcze kryje się za tym imieniem?

Sandra to kobieta o wyjątkowych cechach. Bezpośrednia, praktyczna, a jednocześnie z duszą romantyczki. Co jeszcze kryje się za tym imieniem?
Sandra to imię kobiety zaradnej, odważnej, a jednocześnie wyjątkowo pamiętliwej 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra
  2. Popularność imienia Sandra w Polsce
  3. Kiedy Sandra obchodzi imieniny?
  4. Sandra - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Sandra
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra
  7. Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Sandra

Sandra początkowo było zdrobnieniem od Aleksandry. Obecnie stało się niezależnym imieniem.

Popularność imienia Sandra w Polsce

Popularność imienia Sandra w Polsce spada. W 2023 roku jedynie 137 dziewczynek otrzymało je przy narodzinach.

Kiedy Sandra obchodzi imieniny?

Imieniny Sandry wypadają 18 maja.

Sandra - zdrobnienia imienia

Do Sandry można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Nalezą do nich:

  • Sandi,
  • Sanderka,
  • Sandrunia,
  • Sandka,
  • Sandera.

Znane osoby o imieniu Sandra

Sandra to imię, które nosi wiele znanych w Polsce i na świecie kobiet. Należą do nich m.in.:

  • Sandra Echeverría - meksykańska aktorka i piosenkarka,
  • Sandra Eriksson - fińska lekkoatletka,
  • Sandra Kubicka - polska modelka,
  • Sandra Oh - kanadyjska aktorka,
  • Sandra Perković - chorwacka lekkoatletka,
  • Sandra Ringwald - niemiecka biegaczka narciarska,
  • Sandra Samos - polska aktorka,
  • Sandra Hess - amerykańska aktorka,
  • Sandra Bullock - amerykańska aktorka,
  • Sandra Hüller - niemiecka aktorka.
Jakie imiona cieszą się największym szczęściem?
Sandra to imię kobiety zaradnej, odważnej, a jednocześnie wyjątkowo pamiętliwej123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Sandra

Trudno jej usiedzieć w miejscu, ciągle podejmuje się nowych projektów, a wiele z nich kończy się sukcesem. Triumfy przychodzą jej łatwo, bo to kobieta zaradna i odważna. Sandra jest jednocześnie osobą zrównoważoną, choć niekiedy spontaniczną i energiczną. Twardo stąpa po ziemi, ale lepiej nie nadepnąć jej na odcisk. Długo pamięta krzywdy, zarówno te wyrządzone jej, jak i jej bliskim. Zdarza jej się posunąć za daleko w ocenie innych, za co niekiedy powinna przeprosić. Radzi sobie z niepowodzeniami, choć nie lubi się do nich przyznawać.

Sandra to numerologiczna siódemka. To dusza romantyczna, tajemnicza, która jednak ma w sobie coś z praktyka.

Zobacz również:

Wiele osób odczuwa to samo w lipcu. Astrologowie radzą, by nie lekceważyć tych sygnałów
Astrologia

Nie ignoruj tych sygnałów. Astrolodzy mówią o przełomie przed sierpniem

Karolina Woźniak

Sandra - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Sandra dobrze radzi sobie z nowymi wyzwaniami, dlatego nie lubi pracy, która wymaga siedzenia w jednym miejscu.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Sandry turmalin.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=Sandra&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandra_(imi%C4%99)

Które ze starych polskich imion podoba ci się najbardziej?
Wojciech
Stanisław
Kazimierz
Miłosz
Mieszko
Wolę nowoczesne imiona
Żadne z nich mnie nie przekonuje


Cechy, które wskazują, że jesteś silną kobietą. Jedna nie jest oczywistaInteria plINTERIA.PL

Najnowsze