Co przyniesie środa, 2 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach prywatnych możliwy będzie dobry kompromis, skupienie się na rodzinie, doskonałe warunki do dalszego rozwoju, budowania domu. Młodsze pokolenie patrzy na ciebie, a przede wszystkim potrzebuje twojej troski, uwagi oraz bezwarunkowej miłości. W finansach możesz zyskać poparcie większego grona, zadbać o wizerunek, odnowić biuro.

W relacjach prywatnych trzeba będzie dziś oddzielić suchą literę prawa od żywej sprawiedliwości. Czasem nie warto mieć ostatniego słowa, a święty spokój i czyste sumienie bywają większą nagrodą niż wygrany spór. Jeśli kłócisz się z kimś o coś istotnego to stawiaj na pierwszym miejscu dobro najsłabszych. W finansach możesz odnaleźć się w pracy biurowej, w kancelarii.

W relacjach prywatnych widać dobre prognozy szczególnie dla stałych związków. Kto powiedział, że długa miłość ma być nudna? Serce jest jak Księżyc, którego raz ubywa, a raz przybywa. Grunt, by wykorzystać sprzyjające "fazy" najlepiej, jak potrafisz. W finansach możesz cieszyć się sukcesami bliskich, a szczególnie dzieci oraz uzyskać szacunek otoczenia.

W relacjach prywatnych tylko długotrwały wysiłek oraz żelazna konsekwencja mogą przynieść dobry efekt. Ktoś pragnie widzieć, że codziennie pracujesz nad związkiem, a jeśli unikasz kontaktu, to po to, by w spokoju budować fundamenty pod wspólną przyszłość. W finansach warto pomyśleć o polisie ubezpieczeniowej, zabezpieczyć szczególnie cenne przedmioty.