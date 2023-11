Spis treści: 01 Od kiedy sezon Skorpiona? Wyjątkowy czas nie tylko dla Skorpionów

Od kiedy sezon Skorpiona? Wyjątkowy czas nie tylko dla Skorpionów

22 listopada 2023 roku rozpoczyna się sezon Strzelca, czyli czas w astrologii, w którym patronować nam będzie znak zodiaku Strzelec, a dodatkowo od 24 listopada 2023 planeta Mars wejdzie na nieboskłonie w ten znak.

Sam znak zodiaku będzie na nas wpływał od 22 listopada do 21 grudnia - wtedy to urodziny będą świętować właśnie zodiakalne Strzelce, a Mars będzie przebywać w tym znaku do 24 listopada aż do 4 stycznia 2024 roku.

Oczywiście działanie samego znaku zodiaku, jak i obecność Marsa w Strzelcu odczują nie tylko zodiakalne Strzelce. Czym będzie charakteryzować się ten czas, jak go wykorzystać i dla kogo zmieni się życie?

Co przyniesie Strzelec innym znakom zodiaku? Przygotuj się na podróż i emocje

Gdy do głosu dochodzi Strzelec, wkraczają emocje. To znak zodiaku, którym rządzi żywioł ognia, a więc porywistość, gorączkowość. To czas, w którym możemy poczuć przypływ ognistej energii, chęci do działania i pragnienia doświadczania czegoś nowego.

Zdjęcie Znak zodiaku jakim jest Strzelec aktywuje w nas pragnienie zmian i podróży / 123RF/PICSEL

Nie dla nas teraz spokój i bezpieczny dom. Nasza intuicja będzie nas kierować według astrologów w nieznane i ekscytujące. Możliwe, że skusimy się na romans, a może zapragniemy zmienić pracę lub ruszyć w daleką podróż.

W sezonie Strzelca wszystko jest możliwe, a strach nie będzie ograniczać nam pola działania. Odczuwać będziemy emocje związane z entuzjazmem, impulsywnością, spontanicznością, a wszystkiemu będzie przyświecać pewność siebie.

To także czas sukcesu, więc jeżeli pójdziemy za głosem naszego serca, aktywnie i odwagą wejdziemy w nowości na naszej drodze życia, to możemy cieszyć się naszymi decyzjami, korzystając z rozwoju, jaki dał nam układ planet.

Mars w Strzelcu odmieni los trzech znaków zodiaku

Żeby emocji było mało w związku z samym sezonem Strzelca, to do głosu dojdzie jeszcze planeta Mars, czyli planeta wojny. To tylko wzmocni odwagę i pragnienie sukcesu, jakie pojawią się wraz ze Strzelcem.

Wejście Marsa wywrze także spory wpływ na trzy konkretne znaki. Ognista siła marsa wpłynie na ogniste znaki - Barana, Lwa i oczywiście Strzelca.

Barany wyjadą na dłużej i nie będzie to raczej związane z wakacjami, czy urlopem, a z... emigracją. To dla nich szansa na zawodowe zmiany, ale nie obejdzie się bez rozterek związanych z wielkimi zmianami.

Lwy czekają spore wyzwania na wszelkich możliwych polach - w pracy, miłości, w rodzinie. Szykują się spore zmiany, które będą wiązać się z wielkimi emocjami, ale... kto nie ryzykuje ten nie świętuje!

Strzelce zaś wkroczą na zupełnie nową życiową drogę. To czas spełniania ich marzeń. Jeżeli więc jesteś zodiakalnym Strzelcem to jest moment, by pozbyć się strachu i zrobić to, o czym zawsze marzyłeś!