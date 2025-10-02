Siła wyższa czuwa nad osobami o tym imieniu. Niezbyt popularne, a piękne
Masz problem i potrzebujesz porady? Jeśli w gronie najbliższych osób masz kogoś o imieniu Samuel, skorzystaj z jego pomocy. To imię, które oznacza mężczyznę tajemniczego, ale pełnego zrozumienia i otwartości wobec ludzkich problemów. Jest dobrym przyjacielem, ale i przewodnikiem. Ciągle pracuje na własny sukces, bo wie, że tylko od niego zależy to, czy zazna w życiu dobrobytu.
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel
- Popularność imienia Samuel w Polsce
- Kiedy Samuel obchodzi imieniny?
- Samuel - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Samuel
- Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel
- Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel
Samuel to męskie imię pochodzenia biblijnego. W języku hebrajskim oznacza uproszony od Boga.
Popularność imienia Samuel w Polsce
Samuel to imię, które w Polsce stosowane jest od XV wieku. Aktualnie rzadko się je stosuje. Potwierdzają to statystyki z 2023 roku, kiedy to urodziło się 180 chłopców nazwanych w ten sposób.
Kiedy Samuel obchodzi imieniny?
Imieniny Samuela wypadają 6 lutego, 3 marca, 10 maja, 20 sierpnia, 10 października i 21 października.
Samuel - zdrobnienia imienia
Bliscy mogą zwracać się do Samuela przy użyciu takich określeń jak Samuelek, Sami, Samik, Sam, Samuelik.
Znane osoby o imieniu Samuel
Samuel to imię, które w światowej historii nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:
- Samuel Butler - angielski poeta,
- Samuel von Brukenthal - habsburski gubernator Wielkiego Księstwa,
- Samuel Reshevsky - amerykański szachista polskiego pochodzenia,
- Samuel Sánchez - hiszpański kolarz szosowy,
- Samuel Huntington - amerykański politolog,
- Samuel Žbogar - słoweński polityk i dyplomata,
- Samuel Eto'o - kameruński piłkarz,
- Samuel Fünn - żydowski pisarz, publicysta i historyk.
Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel
Samuel to mężczyzna o tajemniczym charakterze. Wielu dopatruje się w nim sekretów, o których nie może opowiedzieć światu. Jest dyskretny, nieco zamknięty w sobie, a jednocześnie pewny siebie. Jako wyważona osoba, spokojnie podchodzi nawet do porażek i niepowodzeń. Bliscy lubią prosić go o rady, bo zawsze wykazuje się dużym obiektywizmem. Czuje odpowiedzialność za to, jak potoczy się jego życie, dlatego już na wczesnym etapie młodości snuje plany na przyszłość.
Samuel jest numerologiczną ósemką. Kieruje się w życiu odpowiedzialnością i mądrością. Jednocześnie jednak wierzy, że jakaś siła wyższa czuwa nad jego losem.
Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Samuel to mężczyzna, który może zajmować stanowiska związane z finansami i obrotem gotówką.
Szczęśliwymi kamieniami są dla niego magnetyt i szmaragd, a kolory, w których czuje się najlepiej, to zieleń i purpura.
