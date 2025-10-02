Siła wyższa czuwa nad osobami o tym imieniu. Niezbyt popularne, a piękne

Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel Popularność imienia Samuel w Polsce Kiedy Samuel obchodzi imieniny? Samuel - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Samuel Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel

Samuel to męskie imię pochodzenia biblijnego. W języku hebrajskim oznacza uproszony od Boga.

Popularność imienia Samuel w Polsce

Samuel to imię, które w Polsce stosowane jest od XV wieku. Aktualnie rzadko się je stosuje. Potwierdzają to statystyki z 2023 roku, kiedy to urodziło się 180 chłopców nazwanych w ten sposób.

Kiedy Samuel obchodzi imieniny?

Imieniny Samuela wypadają 6 lutego, 3 marca, 10 maja, 20 sierpnia, 10 października i 21 października.

Samuel - zdrobnienia imienia

Bliscy mogą zwracać się do Samuela przy użyciu takich określeń jak Samuelek, Sami, Samik, Sam, Samuelik.

Znane osoby o imieniu Samuel

Samuel to imię, które w światowej historii nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

Samuel Butler - angielski poeta,

Samuel von Brukenthal - habsburski gubernator Wielkiego Księstwa,

Samuel Reshevsky - amerykański szachista polskiego pochodzenia,

Samuel Sánchez - hiszpański kolarz szosowy,

Samuel Huntington - amerykański politolog,

Samuel Žbogar - słoweński polityk i dyplomata,

Samuel Eto'o - kameruński piłkarz,

Samuel Fünn - żydowski pisarz, publicysta i historyk.

Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel

Samuel to mężczyzna o tajemniczym charakterze. Wielu dopatruje się w nim sekretów, o których nie może opowiedzieć światu. Jest dyskretny, nieco zamknięty w sobie, a jednocześnie pewny siebie. Jako wyważona osoba, spokojnie podchodzi nawet do porażek i niepowodzeń. Bliscy lubią prosić go o rady, bo zawsze wykazuje się dużym obiektywizmem. Czuje odpowiedzialność za to, jak potoczy się jego życie, dlatego już na wczesnym etapie młodości snuje plany na przyszłość.

Samuel jest numerologiczną ósemką. Kieruje się w życiu odpowiedzialnością i mądrością. Jednocześnie jednak wierzy, że jakaś siła wyższa czuwa nad jego losem.

Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Samuel to mężczyzna, który może zajmować stanowiska związane z finansami i obrotem gotówką.

Szczęśliwymi kamieniami są dla niego magnetyt i szmaragd, a kolory, w których czuje się najlepiej, to zieleń i purpura.

