Siła wyższa czuwa nad osobami o tym imieniu. Niezbyt popularne, a piękne

Masz problem i potrzebujesz porady? Jeśli w gronie najbliższych osób masz kogoś o imieniu Samuel, skorzystaj z jego pomocy. To imię, które oznacza mężczyznę tajemniczego, ale pełnego zrozumienia i otwartości wobec ludzkich problemów. Jest dobrym przyjacielem, ale i przewodnikiem. Ciągle pracuje na własny sukces, bo wie, że tylko od niego zależy to, czy zazna w życiu dobrobytu.

Samuel - jaki jest?
Samuel - jaki jest?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel
  2. Popularność imienia Samuel w Polsce
  3. Kiedy Samuel obchodzi imieniny?
  4. Samuel - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Samuel
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel
  7. Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Samuel

Samuel to męskie imię pochodzenia biblijnego. W języku hebrajskim oznacza uproszony od Boga.

Popularność imienia Samuel w Polsce

Samuel to imię, które w Polsce stosowane jest od XV wieku. Aktualnie rzadko się je stosuje. Potwierdzają to statystyki z 2023 roku, kiedy to urodziło się 180 chłopców nazwanych w ten sposób.

Kiedy Samuel obchodzi imieniny?

Imieniny Samuela wypadają 6 lutego, 3 marca, 10 maja, 20 sierpnia, 10 października i 21 października.

Samuel - zdrobnienia imienia

Bliscy mogą zwracać się do Samuela przy użyciu takich określeń jak Samuelek, Sami, Samik, Sam, Samuelik.

Znane osoby o imieniu Samuel

Samuel to imię, które w światowej historii nosiło wielu znanych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

  • Samuel Butler - angielski poeta,
  • Samuel von Brukenthal - habsburski gubernator Wielkiego Księstwa,
  • Samuel Reshevsky - amerykański szachista polskiego pochodzenia,
  • Samuel Sánchez - hiszpański kolarz szosowy,
  • Samuel Huntington - amerykański politolog,
  • Samuel Žbogar - słoweński polityk i dyplomata,
  • Samuel Eto'o - kameruński piłkarz,
  • Samuel Fünn - żydowski pisarz, publicysta i historyk.

    Numerologia i cechy osób o imieniu Samuel

    Samuel to mężczyzna o tajemniczym charakterze. Wielu dopatruje się w nim sekretów, o których nie może opowiedzieć światu. Jest dyskretny, nieco zamknięty w sobie, a jednocześnie pewny siebie. Jako wyważona osoba, spokojnie podchodzi nawet do porażek i niepowodzeń. Bliscy lubią prosić go o rady, bo zawsze wykazuje się dużym obiektywizmem. Czuje odpowiedzialność za to, jak potoczy się jego życie, dlatego już na wczesnym etapie młodości snuje plany na przyszłość.

    Samuel jest numerologiczną ósemką. Kieruje się w życiu odpowiedzialnością i mądrością. Jednocześnie jednak wierzy, że jakaś siła wyższa czuwa nad jego losem.

    Samuel - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

    Samuel to mężczyzna, który może zajmować stanowiska związane z finansami i obrotem gotówką.

    Szczęśliwymi kamieniami są dla niego magnetyt i szmaragd, a kolory, w których czuje się najlepiej, to zieleń i purpura.

