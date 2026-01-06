Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Hilary Popularność imienia Hilary w Polsce Kiedy Hilary obchodzi imieniny? Hilary - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Hilary Znane osoby o imieniu Hilary Hilary - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Hilary

Hilary to męskie imię pochodzenia łacińsko-greckiego. Powstało z połączenia od słów laros, laris, co oznacza wesoły, pogodny.

Popularność imienia Hilary w Polsce

Imię Hilary nie jest w Polsce popularne. W 2023 roku zostało użyte jedynie dwa razy względem nowo narodzonych chłopców.

Kiedy Hilary obchodzi imieniny?

Hilary może obchodzić imieniny 11 stycznia, 14 stycznia, 16 marca, 12 sierpnia lub 21 października.

Hilary - zdrobnienia imienia

Wśród najpopularniejszych zdrobnień używanych względem imienia Hilary, pojawiają się:

Hilarek,

Hilaruś,

Hil,

Hilko,

Lary,

Larek,

Hiluś.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Co mówi o tobie twoje imię? 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Hilary

Jakie cechy charakteryzują mężczyzn o imieniu Hilary? To zazwyczaj panowie obdarzeni dużym poczuciem humoru, którym łatwo przychodzi przywoływanie śmiesznych anegdot na zawołanie. Zdarza się, że Hilary może być odebrany jako zarozumiały, ale szybko potrafi ukryć tę cechę, żartując sam z siebie. Ceni sobie bliskość innych. Takie wartości jak rodzina, przyjaciele, codzienny spokój, są dla niego bardzo istotne, dlatego też jest dobrym partnerem, mężem i ojcem. Lubi odpoczywać na łonie natury, najlepiej czytając ciekawą książkę.

Hilary to numerologiczna jedynka. Ma charakter pioniera i zdobywcy. Szybko osiąga zamierzone cele i chętnie uczy tego innych. Bywa zbyt skupiony na własnej osobie, choć otoczenie nie ma mu tego zazwyczaj za złe. Niekiedy zapomina o ograniczeniach, staje się rozrzutny i żyje chwilą, nie bacząc na konsekwencje.

Znane osoby o imieniu Hilary

Mimo niewielkiej popularności męskiego imienia Hilary w Polsce, w historii pojawiło się kilku znanych mężczyzn o tym imieniu:

Hilary Majewski - polski architekt miejski,

Hilary Minc - polski polityk komunistyczny,

Hilary Koprowski - polski lekarz, wirusolog, wynalazca szczepionki przeciwko wirusowi polio,

Hilary Szpilowski - polski architekt, wykładowca.

Hilary - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

W jakim zawodzie najlepiej odnajdzie się Hilary? Najczęściej mężczyźni o tym imieniu wybierają pracę w wojsku, ochronie zdrowia, sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, ale równie dobrze czują się w sporcie.

Nad Hilarym czuwają Słońce i Mars, a szczęście przynoszą mu talizmany wykonane ze złota i stali szlachetnej.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Hilary&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Astrologia Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr Kruk INTERIA.PL