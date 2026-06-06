Spis treści: Jolanta - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Jolanta? Jolanta - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki Jolanta - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Jolanty? Jak można zdrabniać imię Jolanta? Znane kobiety o imieniu Jolanta

Jolanta - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Jolanta ma korzenie w słonecznej Grecji. Tworzą je słowa "ion" (fiołek) i "anthos" (kwiat), które splatają się i tworzą piękną melodię znaczeń. Symbolizuje ono delikatność i głębokie połączenie z naturą.

Jakie są kobiety o imieniu Jolanta?

W żyłach kobiet o imieniu Jolanta płynie miłość do natury. Widać to szczególnie w zamiłowaniu do kwiatów, ogrodów i pięknych krajobrazów. Ich domy są przytulnymi gniazdkami, wypełnionymi kolorami i ozdobami, które niosą ze sobą pewne historie i emocje.

Jolanty mają naturalny talent artystyczny. Malarstwo, muzyka, a często także inne formy sztuki są dla nich sposobem na wyrażanie uczuć i myśli. Tworzenie piękna to dla nich nie tylko pasja, a wręcz potrzeba duszy. W wolnych chwilach oddają się hobby, a dla wielu z nich rękodzieło staje się ono źródłem dochodu.

W relacjach z bliskimi Jolanty są oddane i troskliwe. Szczególnie ważna jest dla nich rodzina, którą otaczają miłością i wsparciem. Partnerowi chętnie powierzają sprawy materialne, a same skupiają się na pielęgnowaniu domowego ogniska i rozwoju duchowym.

Wpływ liczby cztery, która patronuje ich imieniu, sprawia, że Jolanty są romantyczkami o mistycznych skłonnościach. Często poszukują głębszego sensu życia i z tego powodu interesują się duchowością i ezoteryką.

Jolanta - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Jolanta odnajdzie się w zawodach takich jak projektantka wnętrz, florystka czy muzykoterapeutka. Troskliwość i cierpliwość predysponują ją do pracy jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Może również wykorzystać bogatą wyobraźnię i wrażliwość w pisaniu.

Jakie na co dzień są Jolanty? Jaka praca jest dla nich zajęciem marzeń? Poznaj odpowiedź na te pytania. 123RF/PICSEL

Jolanta - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Jolanta nosiło 236 965 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 237 848 (31 stycznia 2023) i 240 095 (24 stycznia 2022).

W 2023 roku imię Jolanta otrzymało 21 dziewczynek. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (5), a najmniejsze na Podlasiu (2).

Kiedy są imieniny Jolanty?

Jolanta imieniny obchodzi 15 czerwca, 15 września lub 17 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Jolanta?

Do Jolanty możesz zwracać się: Jola, Jolantka, Jolunia, Joleczka, Jolka lub Joleńka.

Znane kobiety o imieniu Jolanta

Do popularnych kobiet o tym imieniu należą:

Jolanta Fraszyńska - aktorka,

Jolanta Kwaśniewska - była pierwsza dama,

Jolanta Stefko - pisarka, poetka.

źródła: dane.gov.pl

Wybierz najpiękniejsze żeńskie imię 123RF/PICSEL Najpiękniejsze żeńskie imię to: Alicja Hanna Julia Laura Maja Maria Oliwia Pola Zofia Zuzanna Zagłosuj





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat