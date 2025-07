Już od 7 lipca na niebie robi się bardzo intensywnie. Uran wchodzi do znaku Bliźniąt, wywołując zmianę paradygmatu w sferze komunikacji, informacji i relacji społecznych. Kilka dni później - 22 lipca - Słońce wkracza do Lwa, inicjując emocjonalne przebudzenie i mobilizację.

Gdy Słońce przechodzi do znaku Lwa, świat nabiera "odważniejszych" barw. To czas manifestowania siebie - bez skrupułów i kompromisów. Energia ognia przynosi ekspresję, kreatywność i chęć rywalizacji. W tym okresie wiele osób poczuje naturalny impuls do działania, pokazania się z najlepszej strony i sięgania po to, co wydawało się wcześniej zbyt śmiałe.