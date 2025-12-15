Spis treści: Zimny prysznic zamiast ciepłych życzeń Znaki zodiaku, dla których święta mogą być smutne Jak przetrwać ten trudny czas?

Zimny prysznic zamiast ciepłych życzeń

Tegoroczny okres świąteczny odbywa się w cieniu trudnych aspektów astrologicznych. Zazwyczaj spodziewamy się w tym czasie ciepła, ale kosmos ma inne plany. Tuż przed pierwszą gwiazdką Wenus wchodzi w ostry konflikt z Saturnem oraz Neptunem, tworząc mieszankę smutku i osamotnienia. Saturn bezlitośnie obnaża braki w relacjach. Jeśli w związku nie działo się dobrze, teraz nie da się tego zignorować.

Dodatkowym utrudnieniem jest wpływ Neptuna w samą Wigilię. Ten aspekt zwiastuje pęknięcie bańki iluzji. Rzeczywistość może okazać się szara. Prezenty mogą być nietrafione, a atmosfera przy stole daleka od tej z reklam. Wychodzą na jaw ukryte żale, a poczucie pustki staje się dotkliwe. Kosmos w tym roku nie lukruje rzeczywistości, lecz zmusza do spojrzenia prawdzie w oczy, a ta bywa bolesna.

Znaki zodiaku, dla których święta mogą być smutne

Waga

Dla Wagi ten układ planetarny jest szczególnie dotkliwy. Osoby spod tego znaku cenią harmonię, a kwadratura Wenus z Saturnem przynosi poczucie bycia niekochaną. Waga może odnieść wrażenie, że jej starania są ignorowane przez domowników. Możliwe są ciche dni z partnerem lub emocjonalny chłód bijący od najbliższej osoby.

Święta mogą upłynąć Wadze pod znakiem melancholii. Nawet wśród ludzi może czuć się wyobcowana. Każde krzywe spojrzenie zostanie odebrane bardzo osobiście. To nie jest czas na wyznania, na które liczyła. Estetyczny dysonans sprawia temu znakowi ból. Zamiast radosnego celebrowania, Waga może mieć ochotę zaszyć się w sypialni i poczekać, aż wszyscy goście wyjdą.

Ryby

Ryby są niezwykle podatne na wpływ grudniowych aspektów planet. Kwadratura ich patrona do Wenus to układ rozczarowania. Osoby spod tego znaku mają tendencję do idealizowania świąt, ale zderzenie z prozą życia będzie bolesne. Może okazać się, że rodzinna atmosfera przy stole jest zwyczajnie udawana.

Istnieje też ryzyko, że Ryby dowiedzą się o czymś przykrym. Z tego powodu mogą stać się płaczliwe i wycofane - bo to, co dla innych będzie zwykłym nietaktem - dla Ryb urośnie do rangi dramatu. Poczucie niezrozumienia sprawi, że będą uciekać w marzenia, skoro rzeczywistość okazała się rozczarowująca.

Koziorożec

Dla wielu Koziorożców święta, a zwłaszcza ich organizacja będzie ciężarem. Wenus w konflikcie z patronem tego znaku sprawia, że dominuje w nim poczucie obowiązku. Często bierze na siebie logistykę różnych wydarzeń, a w tym roku może poczuć się wykorzystywany. Pojawi się refleksja, że on wszystko przygotował, a inni tylko wymagają.

Poczucie osamotnienia dopadnie go nawet w pełnym gwaru pokoju. Zamiast bawić się z bliskimi, Koziorożec jeszcze bardziej zamknie się w sobie. W efekcie, zamiast wzruszeń przy choince, pojawi się nieco smutna ocena tego, jak naprawdę wyglądają jego relacje z domownikami.

Jak przetrwać ten trudny czas?

Jeśli zaakceptuje się fakt, że święta nie muszą być idealne, łatwiej będzie znieść zgrzyty. Warto:

dać sobie prawo do gorszego nastroju, zamiast nakładać sztuczną maskę,

unikać trudnych rozmów przy stole, gdyż teraz mogą prowadzić do kłótni,

najlepiej skupić się na drobnych przyjemnościach, zamiast oczekiwać wielkich gestów.

Takie podejście pozwoli zachować równowagę psychiczną mimo niesprzyjającej aury planetarnej. Spokój wewnętrzny okaże się w tym roku najcenniejszym prezentem.

