Co przyniesie sobota, 10 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym możesz otrzymać pochwałę, triumfować, zebrać laury. Spojrzenia innych zwracają się ku tobie z podziwem i nadzieją. Pamiętaj, że pozycja przewodnia zobowiązuje. Ludzie liczą, że wzniesiesz ich plany i marzenia na wyższy poziom. W finansach możliwa będzie zwycięska batalia. Jeśli masz konflikt, to zapewne wyjdziesz z niego obronną ręką.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym możesz mieć teraz wielu adwersarzy. Część z nich zaprotestuje szczerze i życzliwie. Niektórzy skorzystają z okazji, żeby rzucić kłody od nogi. Odróżniaj ludzi przyjaznych od skrytych wrogów. W finansach pamiętaj, że jest miejsce na szacunek, ale nie należy spodziewać się głębokiej przyjaźni. Z niektórymi kolegami rywalizujesz o zbyt wiele.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Król Kielichów

W relacjach trzeba będzie uruchomić talenty dyplomatyczne. Po co czegoś żądać, jeśli można o to poprosić? Jeśli nie chcesz kogoś widzieć, znajdź wymówkę i okraś ją uśmiechem. Nie trzeba teraz dążyć do konfrontacji. W finansach zwróć uwagę na tego, kto potrafi słuchać, patrzy uważnie, steruje rozmową, nie narzucając tematu. Od takiej osoby należy się uczyć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

W uczuciach ten ma wszystko, kto jest gotów wszystko stracić. Nie trzymaj serca na uwięzi lęku. W pucharze emocji gotuje się i buzuje, ale to naturalna kolej rzeczy. Nawet bardzo zgodne pary miewają konflikty. Jeśli ktoś się z tobą konfrontuje, to znaczy, że traktuje cię poważnie. W finansach możesz mieć rozmowę ze zblazowanym kontrahentem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym spiesz się powoli. Płonące serce wypuszcza dym, który zasłania oczy i wdziera się do płuc. Nie zawsze warto poddać się emocjom. Przystań i uspokój oddech. Brak odpowiedzi może wywołać silniejsze wrażenie niż najbardziej zajadła replika. W finansach trzeba się skoncentrować, działać według własnych zasad, a nie pod wpływem czyichś łez.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Siła

W życiu prywatnym trzeba wyczuć moment, kiedy należy odpuścić. Miłość bywa płonącą strzałą, od której zajmuje się całe serce i rozum. Jeśli chcesz komuś pomóc, musisz zachować chłodne spojrzenie, zdystansować się do przeżyć innych. W finansach możesz zarobić, tresując zwierzęta lub trenując ludzi. Możesz też pomóc komuś naprawić wizerunek.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Gwiazda

W życiu prywatnym czas na relaks i na nieprzejmowanie się opiniami innych. Jesteś, kim jesteś, o co tu się spierać? Raduj się swoim pięknym ciałem, które potrafi sprawić tyle przyjemności. Wiek ani stan zdrowia nie mają znaczenia. Dla kogoś jesteś ideałem piękna i wkrótce się o tym przekonasz. W finansach możesz zarobić, pracując w SPA, w salonie kosmetycznym.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Sprawiedliwość

W relacjach osobistych wystrzegaj się tych, co łatwo ferują wyroki. Dom nie jest sądem, a serce nie przypomina ławy przysięgłych. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie. Bierz pod uwagę dobre i złe czyny. W finansach nie możesz przedłożyć oferty, która pasuje wszystkim. Ktoś odpadnie, ktoś pójdzie na kompromis. Patrz na to chłodno.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Rycerz Kielichów

W życiu osobistym możesz natknąć się na kogoś, kto kieruje się głównie swoją intuicją. Ten człowiek nie zważa na wskazania rozumu, a racjonalne argumenty go nie przekonują. Jeśli coś sobie wmówi, nie zdołasz mu tego wyperswadować. W finansach trzeba umieć wyczuć atmosferę, dostosować się do czyjegoś poziomu energii. Nie sprowadzaj ludzi na ziemię.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym nie trzeba się spieszyć. Miłość puka do drzwi o każdej porze dnia. Nie zniechęca się nawet, gdy serce jest zamknięte na głucho. Jeśli czujesz, że ominęła cię szansa, to już wkrótce na horyzoncie pojawi się kolejna. W finansach obserwuj wyścig szczurów z bezpiecznej odległości i skup się na realizowaniu własnych, a nie cudzych planów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Wieża Boga

W uczuciach jest jak w dobrej zabawie: kolorowe klocki kiedyś gubią się lub psują, lalki tracą włosy, z misiów sypią się trociny… Bywamy jak zabawki w rękach Losu. Nie masz teraz wpływu na sytuację, więc chroń przede wszystkim siebie. W finansach uwaga na zbyt ambitne plany, ludzi, którzy mają wybujałe ego, ale nie posiadają planu awaryjnego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z kimś, kto stoi na straży wspomnień. Spojrzenie ma zwrócone do wewnątrz, a sprawy przeszłe uznaje za bardziej realne niż teraźniejszość. Trudno będzie dogadać się z kimś, kto broni pamięci bliskich, patrzy bezkrytycznie na krewnych i znajomych. W finansach uważaj, by okazja nie przeszła ci koło nosa.

