Wrzosy. Symbolika od wieków

Wrzosy to rośliny odporne i uparte. Rosną tam, gdzie większość kwiatów dawno skapitulowała: na ubogiej glebie, wśród piachu, na nieprzyjaznych wzgórzach. Ta cecha sprawiła, że w kulturze ludowej zaczęto traktować je jako metaforę wytrwałości, a nawet życia wiecznego. Zanim wrzosy stały się elementem dekoracyjnym naszych domów, były bohaterami legend i symboli magicznych.

Opowieści ludowe

W Szkocji, gdzie wrzosowiska pokrywają całe połacie ziemi, istniała legenda, że Bóg zapytał wszystkie rośliny, która z nich chce rosnąć na wietrznych wzgórzach, gdzie warunki są trudne i surowe. Żadna nie chciała się zgodzić - poza wrzosem. W nagrodę roślina została obdarzona odpornością i długowiecznością, a także delikatnym zapachem, który miał chronić ludzi przed złem. Od tamtej pory wrzos uznawano za symbol odwagi i poświęcenia.

Znaczenie w kulturze

W wielu krajach wrzosy kojarzono z melancholią i końcem lata. Były znakiem przemijania, ale jednocześnie cyklicznego powrotu natury. W kulturze celtyckiej wrzos miał być rośliną, która łączy światy: żywych i umarłych. Na wrzosowiskach odprawiano rytuały przejścia, a kwiaty składano jako ofiarę duchom. Z kolei w kulturze nordyckiej wierzono, że wrzos to ulubiona roślina bogini miłości Freji, dlatego traktowano ją jako roślinę ochronną w związkach.

Tradycje słowiańskie

U Słowian wrzos rósł na cmentarzach i nieopodal miejsc, które uważano za "pomiędzy" - granice wsi, skrzyżowania dróg. Symbolizował kontakt z duszami zmarłych, ale też miał moc, odganiania złych duchów. Wrzosy wkładano do wianków, które puszczano w Noc Kupały, wierząc, że pomogą znaleźć drogę do szczęścia.

Widzimy więc, że wrzos nie jest zwykłym, jesiennym kwiatem. To roślina, która przez stulecia obrastała w znaczenia: od odwagi i wieczności po tęsknotę i ochronę.

Wrzosy w domu. Dlaczego budzą kontrowersje?

Choć w ogrodach i na wrzosowiskach roślina wzbudza zachwyt, w domach wywołuje mieszane uczucia. A wszystko przez przesądy, które zakorzeniły się w naszej kulturze.

Przesąd o nieszczęściu - najbardziej znany mówi, że wrzosy przyniesione do domu zwiastują nieszczęście. Miały sprowadzać choroby, a nawet śmierć. Skąd ten pomysł? Dawniej wrzosy sadzono często na cmentarzach. Były odporne, więc rosły tam, gdzie inne rośliny nie dawały rady. To sprawiło, że zaczęto je kojarzyć z żałobą i smutkiem. Widok wrzosu w domu przypominał ludziom pogrzeb, a przesąd przekazywano z pokolenia na pokolenie.

Choroby i zła energia - wierzono też, że wrzos w doniczce wysysa energię domowników, powodując spory i kłótnie. W niektórych regionach Polski mówiło się, że wrzos w sypialni to zaproszenie dla choroby. Tłumaczenie było proste - jeśli roślina więdła, traktowano to jako zły znak, zapowiedź nadchodzących problemów zdrowotnych.

Dlaczego mimo to wnosimy wrzosy do domów? Bo są piękne. Ich subtelne kwiaty potrafią rozświetlić jesień, a doniczki z wrzosami nadają przytulności tarasom i wnętrzom. Wielu ludzi traktuje przesądy jako relikt przeszłości - coś, co bardziej świadczy o lękach naszych przodków niż o faktycznym działaniu rośliny. Zresztą, jak każdy symbol, wrzos ma także swoje jasne oblicze.

Wrzosy jako talizman szczęścia

I tu wchodzimy w najciekawszą część opowieści: wrzosy wcale nie muszą być złym omenem. W wielu kulturach i wierzeniach uchodziły za roślinę szczęśliwą, wręcz magiczną.

Ochrona przed złymi mocami - dawniej wieszano gałązki wrzosów nad drzwiami domów, by chroniły mieszkańców przed czarami i złymi duchami. W niektórych rejonach Europy wkładano je do poduszek dzieci, by te spały spokojnie i nie dręczyły ich koszmary . Również pasterze nosili wrzos przy sobie, wierząc, że odstraszy wilki i ochroni stada.

Przyciąganie powodzenia - wrzos miał też moc przyciągania szczęścia. W tradycji szkockiej biały wrzos uznawano za szczególnie cenny - kto go znalazł, mógł liczyć na pomyślność i spełnienie marzeń . Do dziś mówi się, że gałązka białego wrzosu podarowana bliskiej osobie działa jak talizman. Wrzosy wkładano także do weselnych bukietów, wierząc, że zapewnią nowożeńcom zgodę i długie życie razem.

Astrologiczne spojrzenie - choć wrzos nie jest najczęściej omawianą rośliną w astrologii, można znaleźć powiązania. Symbolicznie łączy się go z planetą Saturn - patronem wytrwałości, cierpliwości i cykliczności. To tłumaczy, dlaczego wrzosy przypominają nam o przemijaniu, ale też o sile trwania mimo trudności. W horoskopach wrzos mógłby być rośliną ludzi spod znaku Koziorożca - tych, którzy są twardzi, konsekwentni i wierzą, że nawet w trudnych warunkach można zakwitnąć.

Sadzimy wrzosy jesienią, czasem nie wiedząc, jakie historie się za nimi kryją. Jedni traktują je wyłącznie jako dekorację, inni - świadomie wybierają wrzos w nadziei na odrobinę szczęścia. A przesądy? Nadal krążą, choć coraz częściej podchodzimy do nich z przymrużeniem oka.

