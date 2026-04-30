Stawia na swoim i ceni sobie dobrobyt. Niewiele Polek nosi to imię
Rzadko idzie na kompromisy, bo uważa, że za ciężką pracę należy jej się nagroda. Z optymizmem patrzy na życie i planuje kolejne przedsięwzięcia. Kalina to imię rzadko spotykane w Polsce, choć rodzice spodziewający się córki powinni rozważyć jego wybór. Dlaczego? Sprawdź, jakie cechy ma Kalina.
Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina
Kalina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Podejrzewa się, że powstało z przekształcenia imienia Akwilina.
Popularność imienia Kalina w Polsce
Imię Kalina pojawia się w Polsce nieco rzadziej niż przed kilku laty. W 2019 roku urodziło się 857 dziewczynek o tym imieniu, zaś w 2023 roku już tylko 422. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim (100) a najmniej w lubelskim (11).
Kiedy Kalina obchodzi imieniny?
Kalina obchodzi imieniny 11 lipca.
Kalina - zdrobnienia imienia
Do kobiety o imieniu Kalina można zwracać się na różne sposoby. Do najpopularniejszych zdrobnień należą:
- Kalinka,
- Kalincia,
- Kalisia,
- Linka,
- Linia,
- Lineczka,
- Kalineczka,
- Kalinusia.
Numerologia i cechy osób o imieniu Kalina
Kalina bywa bardzo uparta. Lubi stawiać na swoim, choć przebywając w większym towarzystwie umie się do niego przystosować. Ceni produkty z wyższej półki, chce otaczać się luksusowymi akcesoriami i żyć w dobrobycie. Kalina, mimo zamiłowania do rzeczy eleganckich i drogich, kocha również naturę i możliwość przebywania na jej łonie.
To numerologiczna trójka. Jest optymistycznie nastawiona do życia, ma duże pokłady wyobraźni, cechuje ją wewnętrzna harmonia. Umie dobrze wykorzystać raz pozyskaną wiedzę.
Znane osoby o imieniu Kalina
Niewiele jest w Polsce znanych kobiet o imieniu Kalina. Wśród nich warto wyróżnić jednak nieżyjącą już Kalinę Jędrusik - polską aktorkę i piosenkarkę, czy Kalinę Wojciechowską - polską teolożkę i biblistkę.
Kalina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kalina najlepiej odnajduje się w zawodach związanych z komunikacją i wymianą informacji. Może pracować w handlu, logistyce czy zostać dziennikarką.
Kalinie sprzyjają w życiu Jowisz i Merkury.
Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia