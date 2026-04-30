Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina Popularność imienia Kalina w Polsce Kiedy Kalina obchodzi imieniny? Kalina - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Kalina Znane osoby o imieniu Kalina Kalina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina

Kalina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Podejrzewa się, że powstało z przekształcenia imienia Akwilina.

Popularność imienia Kalina w Polsce

Imię Kalina pojawia się w Polsce nieco rzadziej niż przed kilku laty. W 2019 roku urodziło się 857 dziewczynek o tym imieniu, zaś w 2023 roku już tylko 422. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim (100) a najmniej w lubelskim (11).

Kiedy Kalina obchodzi imieniny?

Kalina obchodzi imieniny 11 lipca.

Kalina - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Kalina można zwracać się na różne sposoby. Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

Kalinka,

Kalincia,

Kalisia,

Linka,

Linia,

Lineczka,

Kalineczka,

Kalinusia.

Numerologia i cechy osób o imieniu Kalina

Kalina bywa bardzo uparta. Lubi stawiać na swoim, choć przebywając w większym towarzystwie umie się do niego przystosować. Ceni produkty z wyższej półki, chce otaczać się luksusowymi akcesoriami i żyć w dobrobycie. Kalina, mimo zamiłowania do rzeczy eleganckich i drogich, kocha również naturę i możliwość przebywania na jej łonie.

To numerologiczna trójka. Jest optymistycznie nastawiona do życia, ma duże pokłady wyobraźni, cechuje ją wewnętrzna harmonia. Umie dobrze wykorzystać raz pozyskaną wiedzę.

Kalina to imię rzadko spotykane w Polsce, choć rodzice spodziewający się córki powinni rozważyć jego wybór.

Znane osoby o imieniu Kalina

Niewiele jest w Polsce znanych kobiet o imieniu Kalina. Wśród nich warto wyróżnić jednak nieżyjącą już Kalinę Jędrusik - polską aktorkę i piosenkarkę, czy Kalinę Wojciechowską - polską teolożkę i biblistkę.

Kalina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kalina najlepiej odnajduje się w zawodach związanych z komunikacją i wymianą informacji. Może pracować w handlu, logistyce czy zostać dziennikarką.

Kalinie sprzyjają w życiu Jowisz i Merkury.

