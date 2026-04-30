Stawia na swoim i ceni sobie dobrobyt. Niewiele Polek nosi to imię

Karolina Woźniak

Rzadko idzie na kompromisy, bo uważa, że za ciężką pracę należy jej się nagroda. Z optymizmem patrzy na życie i planuje kolejne przedsięwzięcia. Kalina to imię rzadko spotykane w Polsce, choć rodzice spodziewający się córki powinni rozważyć jego wybór. Dlaczego? Sprawdź, jakie cechy ma Kalina.

Piękna młoda kobieta w wiosennym ogrodzie, patrzy na kwiaty kaliny.
Kobieta o imieniu Kalina nie boi się sięgać po swoje123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina
  2. Popularność imienia Kalina w Polsce
  3. Kiedy Kalina obchodzi imieniny?
  4. Kalina - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Kalina
  6. Znane osoby o imieniu Kalina
  7. Kalina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina

Kalina to żeńskie imię, którego pochodzenie nie jest do końca znane. Podejrzewa się, że powstało z przekształcenia imienia Akwilina.

Popularność imienia Kalina w Polsce

Imię Kalina pojawia się w Polsce nieco rzadziej niż przed kilku laty. W 2019 roku urodziło się 857 dziewczynek o tym imieniu, zaś w 2023 roku już tylko 422. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim (100) a najmniej w lubelskim (11).

Kiedy Kalina obchodzi imieniny?

Kalina obchodzi imieniny 11 lipca.

Kalina - zdrobnienia imienia

Do kobiety o imieniu Kalina można zwracać się na różne sposoby. Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

  • Kalinka,
  • Kalincia,
  • Kalisia,
  • Linka,
  • Linia,
  • Lineczka,
  • Kalineczka,
  • Kalinusia.

Numerologia i cechy osób o imieniu Kalina

Kalina bywa bardzo uparta. Lubi stawiać na swoim, choć przebywając w większym towarzystwie umie się do niego przystosować. Ceni produkty z wyższej półki, chce otaczać się luksusowymi akcesoriami i żyć w dobrobycie. Kalina, mimo zamiłowania do rzeczy eleganckich i drogich, kocha również naturę i możliwość przebywania na jej łonie.

To numerologiczna trójka. Jest optymistycznie nastawiona do życia, ma duże pokłady wyobraźni, cechuje ją wewnętrzna harmonia. Umie dobrze wykorzystać raz pozyskaną wiedzę.

kobieta o rudych włosach ubrana w różową bluzę wącha kwiaty bzu, trzymając pusty wiklinowy koszyk w ręce; wokół bujna, zielona roślinność w słoneczny dzień
Znane osoby o imieniu Kalina

Niewiele jest w Polsce znanych kobiet o imieniu Kalina. Wśród nich warto wyróżnić jednak nieżyjącą już Kalinę Jędrusik - polską aktorkę i piosenkarkę, czy Kalinę Wojciechowską - polską teolożkę i biblistkę.

Kalina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kalina najlepiej odnajduje się w zawodach związanych z komunikacją i wymianą informacji. Może pracować w handlu, logistyce czy zostać dziennikarką.

Kalinie sprzyjają w życiu Jowisz i Merkury.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54100/table?page=1&per_page=20&q=Kalina&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalina

