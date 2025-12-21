Spis treści: Merkury w Koziorożcu - koniec bujania w obłokach Pełnia w Raku, czyli serce kontra rozsądek Koniunkcja Słońca z Wenus Wenus i Mars - od planów do działania

Merkury w Koziorożcu - koniec bujania w obłokach

Już pierwszego dnia stycznia, zaledwie kilka godzin po noworocznych toastach, kosmos zafunduje zimny prysznic. Choć dzień zacznie się pod wpływem mylącej kwadratury Merkurego z Neptunem, która może wywoływać dezorientację, wieczorna zmiana znaku przez Merkurego zadziała jak otrzeźwienie. Planeta komunikacji opuszcza rozentuzjazmowanego Strzelca i wchodzi do surowego Koziorożca. Ten tranzyt oznacza definitywny koniec okresu świątecznego rozleniwienia i bujania w obłokach. Decyzje, które zostaną podjęte w pierwszych dniach miesiąca będą owocne.

Pełnia w Raku, czyli serce kontra rozsądek

W okolicach 3 stycznia nastąpi czas wielkiej próby dla emocji, ponieważ wrażliwy Księżyc znajdzie się w ścisłej opozycji do surowych planet zgromadzonych w Koziorożcu: Słońca, Marsa i Wenus. Taki układ na niebie tworzy potężne pole siłowe, które wymusi podjęcie trudnych wyborów dotyczących balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Wiele osób stanie przed dylematem, czy poświęcić się karierze i ambicjom, czy jednak zadbać o domowe ognisko, które domaga się uwagi. Wybory dokonane w tym czasie mogą skutkować nagłymi zmianami w relacjach rodzinnych.

W okolicach 3 stycznia nastąpi czas wielkiej próby dla emocji

Koniunkcja Słońca z Wenus

Po emocjonalnej burzy wywołanej Pełnią nadejdzie moment niezwykłej jasności, który przyniesie koniunkcja Słońca z Wenus 6 stycznia. W tym dniu zrozumiesz, co tak naprawdę sprawia ci przyjemność, kogo kochasz i na co chcesz przeznaczać swoje zasoby. To idealny czas na ostateczne decyzje finansowe oraz te dotyczące związków.

Wenus i Mars - od planów do działania

Finał pierwszego tygodnia stycznia, przypadający na 8 i 9 stycznia, to czas, w którym wszelkie przeszkody nagle wydają się łatwe do pokonania. To nie jest czas na półśrodki. Wenus w połączeniu z Marsem daje rzadką zdolność łączenia przyjemnego z pożytecznym, więc podjęte kroki przyniosą nie tylko zysk, ale i satysfakcję. Zamiast czekać na idealne warunki, stworzysz je samodzielnie. To doskonała chwila na start projektu lub rozpoczęcie relacji, która ma być czymś więcej niż tylko chwilową przygodą.

Uważaj! Ziarno zasiane w tym intensywnym okresie wykiełkuje szybciej, niż się spodziewasz, dlatego działaj rozważnie, ale bez wahania.

