Superpełnia w Rybach obudzi ukryte lęki. Jak zareaguje twój znak?
Już we wrześniu czeka nas pełnia w znaku Ryb. Jej mistyczna energia poruszy najgłębsze struny duszy, oświetlając lęki, o których istnieniu można było nie mieć pojęcia. Jakie tajemnice podświadomości odkryje przed tobą? Sprawdź, co nadchodząca superpełnia oznacza dla twojego znaku zodiaku.
Pełnia w Rybach - 7 września
Już 7 września o godzinie 20:08 nastąpi pełnia Księżyca w Rybach na 15°22'31". Będzie to całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w całej Polsce wieczorem, ok. godziny 20:00. Każdy znak zodiaku reaguje na nie inaczej - niektóre osoby poczują potrzebę zmian, inne konfrontacji z własnymi obawami. A ty?
- Baran
Barany mogą odczuwać wzrost impulsów i niecierpliwości. Pełnia ujawni lęki związane z utratą kontroli lub działaniem wbrew sobie. To dobry czas, by zadać sobie pytanie: czego naprawdę obawiam się i jak mogę znaleźć spokój w obecnej sytuacji?
- Byk
Byki w tym okresie szukają poczucia bezpieczeństwa. Pełnia w Rybach może wywołać obawy dotyczące finansów, stabilności lub codziennych obowiązków. Warto poświęcić chwilę na ugruntowanie swojej sytuacji i docenienie tego, co już jest.
- Bliźnięta
Osoby urodzone między 23 maja a 21 czerwca mogą odczuwać napięcie mentalne i rozproszenie uwagi. Pełnia ujawnia obawy związane z komunikacją i relacjami. Jeśli jesteś spod znaku Bliźniąt, spróbuj uporządkować myśli.
- Rak
Raki w pełni odczują wzrost emocjonalnej wrażliwości. Lęki związane z bliskimi, domem i rodziną mogą wyjść na powierzchnię. To idealny moment, aby otwarcie rozmawiać o uczuciach i szukać wsparcia.
- Lew
Lwy mogą zmagać się z trudnością ujawniania słabości. Pełnia w Rybach sprowokuje wewnętrzne starcia z ego i potrzebą uznania. Jeśli jesteś spod tego znaku, przyda ci się refleksja nad tym, czego naprawdę potrzebujesz i jak pozwolić sobie na autentyczność.
- Panna
Panny mają skłonność do nadmiernej analizy i lęku przed niedoskonałością. Pełnia sprzyja oczyszczeniu umysłu i emocji, zachęca do odpoczynku i zaakceptowania niedoskonałości zarówno własnych, jak i innych.
- Waga
Wagi mogą odczuwać niepewność w relacjach oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Pełnia ujawnia ukryte napięcia i daje szansę na przemyślenie priorytetów w kontaktach z innymi.
- Skorpion
Skorpiony odczują głębokie emocje, często konfrontując się z lękiem przed utratą kontroli lub problemami intymnymi. To czas transformacji - warto zaufać procesowi i pozwolić sobie na uwolnienie nagromadzonych emocji.
- Strzelec
Osoby spod znaku Strzelca mogą doświadczać obawy przed ograniczeniami i rutyną. Pełnia skłania do poszukiwania nowych dróg rozwoju i otwartości na zmiany. Dobre będą działania kreatywne i podróże, nawet te niedalekie.
- Koziorożec
Koziorożce mogą poczuć stres związany z obowiązkami i odpowiedzialnością. Pełnia uwidoczni napięcia zawodowe i organizacyjne. Warto znaleźć czas na odpoczynek i realistyczną ocenę własnych możliwości.
- Wodnik
Wodniki w tym czasie doświadczą wewnętrznych konfliktów między potrzebą niezależności a bliskością w relacjach. Pełnia to świetna okazja do refleksji nad tym, jak łączyć wolność z emocjonalnym wsparciem dla innych.
- Ryby
Osoby urodzone pod znakiem Ryb są najbardziej wrażliwe podczas własnej pełni. Możliwe lęki egzystencjalne i wzrost emocjonalnej intensywności.
Co robić podczas nadchodzącej pełni? Obserwuj swoje reakcje, zapisuj przemyślenia i praktykuj wyciszenie!