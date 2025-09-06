Pełnia w Rybach - 7 września

Już 7 września o godzinie 20:08 nastąpi pełnia Księżyca w Rybach na 15°22'31". Będzie to całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w całej Polsce wieczorem, ok. godziny 20:00. Każdy znak zodiaku reaguje na nie inaczej - niektóre osoby poczują potrzebę zmian, inne konfrontacji z własnymi obawami. A ty?

Baran

Barany mogą odczuwać wzrost impulsów i niecierpliwości. Pełnia ujawni lęki związane z utratą kontroli lub działaniem wbrew sobie. To dobry czas, by zadać sobie pytanie: czego naprawdę obawiam się i jak mogę znaleźć spokój w obecnej sytuacji?

Byk

Byki w tym okresie szukają poczucia bezpieczeństwa. Pełnia w Rybach może wywołać obawy dotyczące finansów, stabilności lub codziennych obowiązków. Warto poświęcić chwilę na ugruntowanie swojej sytuacji i docenienie tego, co już jest.

Bliźnięta

Osoby urodzone między 23 maja a 21 czerwca mogą odczuwać napięcie mentalne i rozproszenie uwagi. Pełnia ujawnia obawy związane z komunikacją i relacjami. Jeśli jesteś spod znaku Bliźniąt, spróbuj uporządkować myśli.

Rak

Raki w pełni odczują wzrost emocjonalnej wrażliwości. Lęki związane z bliskimi, domem i rodziną mogą wyjść na powierzchnię. To idealny moment, aby otwarcie rozmawiać o uczuciach i szukać wsparcia.

Sprawdź także swój horoskop dzienny od wróżki Airy

Lew

Lwy mogą zmagać się z trudnością ujawniania słabości. Pełnia w Rybach sprowokuje wewnętrzne starcia z ego i potrzebą uznania. Jeśli jesteś spod tego znaku, przyda ci się refleksja nad tym, czego naprawdę potrzebujesz i jak pozwolić sobie na autentyczność.

Panna

Panny mają skłonność do nadmiernej analizy i lęku przed niedoskonałością. Pełnia sprzyja oczyszczeniu umysłu i emocji, zachęca do odpoczynku i zaakceptowania niedoskonałości zarówno własnych, jak i innych.

Superpełnia 7 września. Tak wpłynie na nasze życie 123RF/PICSEL

Waga

Wagi mogą odczuwać niepewność w relacjach oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Pełnia ujawnia ukryte napięcia i daje szansę na przemyślenie priorytetów w kontaktach z innymi.

Skorpion

Skorpiony odczują głębokie emocje, często konfrontując się z lękiem przed utratą kontroli lub problemami intymnymi. To czas transformacji - warto zaufać procesowi i pozwolić sobie na uwolnienie nagromadzonych emocji.

Strzelec

Osoby spod znaku Strzelca mogą doświadczać obawy przed ograniczeniami i rutyną. Pełnia skłania do poszukiwania nowych dróg rozwoju i otwartości na zmiany. Dobre będą działania kreatywne i podróże, nawet te niedalekie.

Koziorożec

Koziorożce mogą poczuć stres związany z obowiązkami i odpowiedzialnością. Pełnia uwidoczni napięcia zawodowe i organizacyjne. Warto znaleźć czas na odpoczynek i realistyczną ocenę własnych możliwości.

Wodnik

Wodniki w tym czasie doświadczą wewnętrznych konfliktów między potrzebą niezależności a bliskością w relacjach. Pełnia to świetna okazja do refleksji nad tym, jak łączyć wolność z emocjonalnym wsparciem dla innych.

Ryby

Osoby urodzone pod znakiem Ryb są najbardziej wrażliwe podczas własnej pełni. Możliwe lęki egzystencjalne i wzrost emocjonalnej intensywności.

Co robić podczas nadchodzącej pełni? Obserwuj swoje reakcje, zapisuj przemyślenia i praktykuj wyciszenie!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL