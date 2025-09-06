Superpełnia w Rybach obudzi ukryte lęki. Jak zareaguje twój znak?

Karolina Woźniak

Już we wrześniu czeka nas pełnia w znaku Ryb. Jej mistyczna energia poruszy najgłębsze struny duszy, oświetlając lęki, o których istnieniu można było nie mieć pojęcia. Jakie tajemnice podświadomości odkryje przed tobą? Sprawdź, co nadchodząca superpełnia oznacza dla twojego znaku zodiaku.

Wrześniowa superpełnia ujawnia wszystko, czego się boisz
Wrześniowa superpełnia ujawnia wszystko, czego się boisz123RF/PICSEL

Pełnia w Rybach - 7 września

Już 7 września o godzinie 20:08 nastąpi pełnia Księżyca w Rybach na 15°22'31". Będzie to całkowite zaćmienie Księżyca, widoczne w całej Polsce wieczorem, ok. godziny 20:00. Każdy znak zodiaku reaguje na nie inaczej - niektóre osoby poczują potrzebę zmian, inne konfrontacji z własnymi obawami. A ty?

  • Baran

Barany mogą odczuwać wzrost impulsów i niecierpliwości. Pełnia ujawni lęki związane z utratą kontroli lub działaniem wbrew sobie. To dobry czas, by zadać sobie pytanie: czego naprawdę obawiam się i jak mogę znaleźć spokój w obecnej sytuacji?

  • Byk

Byki w tym okresie szukają poczucia bezpieczeństwa. Pełnia w Rybach może wywołać obawy dotyczące finansów, stabilności lub codziennych obowiązków. Warto poświęcić chwilę na ugruntowanie swojej sytuacji i docenienie tego, co już jest.

  • Bliźnięta

Osoby urodzone między 23 maja a 21 czerwca mogą odczuwać napięcie mentalne i rozproszenie uwagi. Pełnia ujawnia obawy związane z komunikacją i relacjami. Jeśli jesteś spod znaku Bliźniąt, spróbuj uporządkować myśli.

  • Rak

Raki w pełni odczują wzrost emocjonalnej wrażliwości. Lęki związane z bliskimi, domem i rodziną mogą wyjść na powierzchnię. To idealny moment, aby otwarcie rozmawiać o uczuciach i szukać wsparcia.

Sprawdź także swój horoskop dzienny od wróżki Airy

  • Lew

Lwy mogą zmagać się z trudnością ujawniania słabości. Pełnia w Rybach sprowokuje wewnętrzne starcia z ego i potrzebą uznania. Jeśli jesteś spod tego znaku, przyda ci się refleksja nad tym, czego naprawdę potrzebujesz i jak pozwolić sobie na autentyczność.

  • Panna

Panny mają skłonność do nadmiernej analizy i lęku przed niedoskonałością. Pełnia sprzyja oczyszczeniu umysłu i emocji, zachęca do odpoczynku i zaakceptowania niedoskonałości zarówno własnych, jak i innych.

Zbliża się niecodzienny sezon zaćmień. Tak wpłynie na nasze życie
Superpełnia 7 września. Tak wpłynie na nasze życie123RF/PICSEL
  • Waga

Wagi mogą odczuwać niepewność w relacjach oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Pełnia ujawnia ukryte napięcia i daje szansę na przemyślenie priorytetów w kontaktach z innymi.

  • Skorpion

Skorpiony odczują głębokie emocje, często konfrontując się z lękiem przed utratą kontroli lub problemami intymnymi. To czas transformacji - warto zaufać procesowi i pozwolić sobie na uwolnienie nagromadzonych emocji.

  • Strzelec

Osoby spod znaku Strzelca mogą doświadczać obawy przed ograniczeniami i rutyną. Pełnia skłania do poszukiwania nowych dróg rozwoju i otwartości na zmiany. Dobre będą działania kreatywne i podróże, nawet te niedalekie.

  • Koziorożec

Koziorożce mogą poczuć stres związany z obowiązkami i odpowiedzialnością. Pełnia uwidoczni napięcia zawodowe i organizacyjne. Warto znaleźć czas na odpoczynek i realistyczną ocenę własnych możliwości.

  • Wodnik

Wodniki w tym czasie doświadczą wewnętrznych konfliktów między potrzebą niezależności a bliskością w relacjach. Pełnia to świetna okazja do refleksji nad tym, jak łączyć wolność z emocjonalnym wsparciem dla innych.

  • Ryby

Osoby urodzone pod znakiem Ryb są najbardziej wrażliwe podczas własnej pełni. Możliwe lęki egzystencjalne i wzrost emocjonalnej intensywności.

Zobacz również:

Czym jest Teoria ostatniego spotkania?
Astrologia

Widziałeś tę osobę ostatni raz? Niektórzy uważają, że to nie przypadek

Karolina Iwaniuk
Karolina Iwaniuk

Co robić podczas nadchodzącej pełni? Obserwuj swoje reakcje, zapisuj przemyślenia i praktykuj wyciszenie!

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-CzarnoczyńskaINTERIA.PL

Najnowsze