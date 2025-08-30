Co przyniesie niedziela, 31 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z osobą, która odgrodziła się grubym murem od przeszłości, żalu czy wyrzutów sumienia. Dla takiego człowieka istnieje wyłącznie droga naprzód, a ty możesz pójść za nim lub całkiem zejść mu z oczu. Nie dojdzie tu raczej do żadnego kompromisu. W finansach możesz odbudować coś od zera lub zmienić rodzinny biznes.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym nie przegap momentu, w którym trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, opuścić miejsce, które Cię przytłacza. Lojalność do samego końca nie zawsze się sprawdza. Czasem trzeba wycofać się z obietnicy i pociągnąć opornych za sobą, żeby tylko gmach złudzeń nie zawalił się Wam na głowy. W finansach nie ręcz honorem za ryzykowną inwestycję.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba pogodzić się, że czas na coś nieodwołalnie upłynął. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem ani zastanawiać się, co by było, gdyby… Skoro się skończyło lub nigdy nie ziściło, to znaczy, że nie było dla Ciebie. Lepiej zwrócić się ku nowym opcjom, jakie obecna sytuacja otwiera. W finansach nie płać swoim czasem za cudze błędy i wykroczenia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 8 Buław

W życiu prywatnym sprawy mogą się potoczyć bardzo szybko. Ktoś zaproponuje ci związek, randkę lub zacznie z tobą flirtować. Jeśli jesteś w relacji, która zaczęła "kuleć", to nowa miłość może okazać się wyjściem. Warunkiem jest to, by nie przeciągać decyzji. W finansach trzeba będzie działać pod presją. Ktoś zacznie przekonywać, że nadchodzi wspaniała szansa.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta 3 Mieczy

W kontaktach osobistych trzeba pogodzić się z pewnymi stratami i zadbać o to, co zostało. Ktoś będzie potrzebował pocieszenia, wskazania mu kierunku lub zapewnienia, że sytuacja nie jest beznadziejna. Czasem popełniamy błąd, mimo że zostaliśmy ostrzeżeni. Nie ma co rwać sobie włosów z głowy po fakcie. W finansach nie ukrywaj problemu, bij na alarm, naświetl ryzyko.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który zachwyca aparycją i ma w sobie "to coś". Trudno mu się oprzeć, a on o tym doskonale wie. Może wykorzystać swoje talenty i wdzięki do manipulowania otoczeniem. Staraj się zachować zimną krew i rzucaj mu wyzwanie. W finansach możliwa będzie oferta, próba zaangażowania Cię w pewną sprawę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych trzeba będzie odstraszyć potencjalnych przeciwników, przypomnieć im, że nie wolno ciebie lekceważyć. Nie trzeba tu dramatycznych gestów. Wystarczy, że pojawisz się w polu widzenia i pewnie przejmiesz kontrolę nad sytuacją. Możesz tym komuś zaimponować. W finansach musisz podjąć decyzję albo ktoś podejmie ją za ciebie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych ktoś może pragnąć od ciebie roztoczenia nad nim opieki. Na pewien czas będzie to korzystne, ale pamiętaj, że poddanie się komuś to jednocześnie ucieczka od samodzielności. Jeśli pragniesz, by twój świat kwitnął, domagaj się partnerstwa. W finansach możesz trafić pod skrzydła kobiety, która chce coś sobie zrekompensować.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych wystrzegaj się tych, co marnują czas i nie myślą o jutrze. Owszem, to bardzo przyjemne uwolnić się od obowiązków i otoczyć ludźmi, którzy nikogo i nigdy nie oceniają. Taka sytuacja nie może jednak trwać wiecznie. Unikaj także osób nadopiekuńczych, blokujących twój rozwój. W finansach trzeba będzie pozwolić sobie na ryzyko, większą niezależność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Koło Fortuny.

W życiu osobistym możesz spędzać z kimś czas bardzo miło na bezmyślnej zabawie lub - przeciwnie - frustrować się, że jesteście w stałym konflikcie, a sprawy nie idą do przodu. Każda z tych relacji okrada cię z przyszłości. Zwróć się ku ludziom, którzy stawiają ci wyzwania, ale są to wymagania konstruktywne. W finansach czyjeś wahanie może przeciągać się w nieskończoność.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym możesz spędzać z kimś czas bardzo miło na bezmyślnej zabawie lub - przeciwnie - frustrować się, że jesteście w stałym konflikcie, a sprawy nie idą do przodu. Każda z tych relacji okrada cię z przyszłości. Zwróć się ku ludziom, którzy stawiają ci wyzwania, ale są to wymagania konstruktywne. W finansach czyjeś wahanie może przeciągać się w nieskończoność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych uważaj, by nie przespać "swojego" momentu, nie obudzić się nagle w panice, że oto minął najlepszy czas, by coś zrobić! Nagłe zdarzenie powinno być dla ciebie pobudką, sygnałem, że świat nie stoi w miejscu, a dni i tygodnie mijają nieubłaganie. Najlepszy moment, by żyć pełnią życia jest teraz. W finansach możesz pracować w ogłoszeniach.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL