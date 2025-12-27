Spis treści: Konflikt planet, który odbije się na innych Bliźnięta na cenzurowanym Samotność w tłumie

Konflikt planet, który odbije się na innych

Tuż przed samą zabawą sylwestrową, 30 grudnia Merkury, czyli planeta odpowiedzialna za komunikację, wchodzi w ostrą kwadraturę z Saturnem. W astrologii Saturn pełni rolę surowego sędziego, który nie uznaje taryfy ulgowej. Kiedy te dwie planety wchodzą w konflikt, można spodziewać się komplikacji w sprawach, które miały iść gładko.

Plany wyjazdowe mogą zostać nagle odwołane, a rozmowy z bliskimi, zamiast cieszyć, mogą stać się źródłem irytacji i nieporozumień. Słowa wypowiadane w tym czasie mają duży ciężar i często są odbierane jako krytyka, nawet jeśli intencje były inne. Atmosfera gęstnieje z godziny na godzinę, a to skutecznie odbiera chęci do beztroskiej zabawy i zmusza do poważnych refleksji, na które nikt w tym momencie nie ma ochoty.

Bliźnięta na cenzurowanym

Największym poszkodowanym tego planetarnego układu będą Bliźnięta. To właśnie one są rządzone przez Merkurego, który w przeddzień Sylwestra zostaje zablokowany przez surowego Saturna. Dla znaku, który żyje komunikacją, wymianą myśli i towarzyskimi relacjami, jest to cios prosto w serce. Bliźnięta, zazwyczaj wygadane i błyskotliwe, poczują się niezrozumiane przez otoczenie, a ich pomysły spotkają się z chłodnym przyjęciem lub krytyką.

Sytuację komplikuje fakt, że 31 grudnia Księżyc wchodzi właśnie do znaku Bliźniąt. Zamiast przynieść ulgę, w połączeniu z trudnymi aspektami Saturna i Marsa, potęguje napięcie emocjonalne. Może dojść do sytuacji, w której Bliźnięta pokłócą się z przyjacielem o błahostkę, a to zepsuje im nastrój na całą noc. Istnieje też ryzyko problemów logistycznych - zgubiony bilet, pomylona godzina odjazdu czy awaria telefonu w ważnym momencie. Poczucie bycia ocenianym i kontrolowanym sprawi, że ten towarzyski znak będzie miał ochotę zapaść się pod ziemię lub odwołać wyjście w ostatniej chwili, zamiast brylować na parkiecie, jak ma to w zwyczaju.

Samotność w tłumie

Nawet jeśli Bliźnięta ostatecznie zdecydują się na udział w zabawie sylwestrowej, mogą doświadczyć specyficznego uczucia izolacji. Fizyczna obecność wśród ludzi nie zagwarantuje im w tym roku dobrego samopoczucia. Rozmowy będą się kleić z trudem, żarty wydadzą się płaskie, a muzyka zbyt głośna. Wpływ Saturna wymusza powagę i kieruje uwagę do wewnątrz, co w zderzeniu z sylwestrowym przymusem radości tworzy bolesny dysonans.

To czas bolesnej, ale potrzebnej refleksji nad minionym rokiem. Zamiast walczyć o uwagę na siłę, Bliźnięta zostaną zmuszone przez los do zatrzymania się. Może okazać się, że w tłumie znajomych czują się bardziej samotne niż we własnym domu. Jest to test dojrzałości, który ma nauczyć ten znak, że wartość nie zależy od liczby oklasków czy lajków. To lekcja akceptacji faktu, że nie zawsze trzeba być duszą towarzystwa, a gorszy nastrój w sylwestra nie jest końcem świata, lecz sygnałem od organizmu, że potrzebuje regeneracji.

Warto pamiętać, że ten trudny tranzyt jest krótkotrwały i służy uporządkowaniu myśli przed nowym otwarciem. Czasem ciche pożegnanie roku we własnym rytmie może przynieść więcej korzyści niż udawana euforia. Już w pierwszych dniach stycznia energia ulegnie zmianie, a Bliźnięta odzyskają swój blask i lekkość.

