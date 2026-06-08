Symbolizuje piękno i odrodzenie. Imię Hiacynta pojawia się w serialu i w polskich domach
Hiacynta to imię o korzeniach w mitologii greckiej i symbolice kwiatów, często kojarzone z kobietami o delikatnym usposobieniu, artystycznej duszy i głębokiej wrażliwości na piękno. Czy wiesz, co się za nim kryje? Sprawdź, jakie są panie, które je noszą.
Spis treści:
- Hiacynta - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Hiacynta?
- Hiacynta - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki
- Hiacynta - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Hiacynty?
- Jak można zdrabniać imię Hiacynta?
- Znane kobiety o imieniu Hiacynta
Hiacynta - pochodzenie i znaczenie imienia
Hiacynta to imię o greckim rodowodzie, nawiązujące do pachnącego kwiatu o tej samej nazwie. Mitologia grecka opowiada o Hiacyncie, młodzieńcu, którego tragiczna śmierć z ręki Apollina dała początek temu kwiatowi, symbolizującemu piękno, przemijanie i odrodzenie.
Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Hiacynta?
Hiacynty to kobiety o wyjątkowej wrażliwości, empatii i artystycznej duszy. Bogate życie wewnętrzne sprawia, że cenią sobie piękno, harmonię i głębokie relacje z innymi. Dzięki intuicji i wyczuciu estetyki, często przejawiają talenty artystyczne, dostrzegając piękno w otaczającym je świecie.
Otwartość, życzliwość i umiejętność słuchania czynią je cenionymi przyjaciółkami i partnerkami. Hiacynty to także kreatywne i pomysłowe kobiety, potrafiące myśleć niekonwencjonalnie. Dzięki temu często znajdują trafne rozwiązania problemów. Ich wyobraźnia i zdolność do abstrakcyjnego myślenia często prowadzą je do sukcesu w dziedzinach artystycznych, takich jak pisarstwo, muzyka czy projektowanie.
Wrażliwość Hiacynt może czasami prowadzić do nadmiernego przejmowania się problemami innych i trudności w radzeniu sobie z krytyką. Natomiast pokojowe nastawienie może czasami utrudniać asertywność i obronę własnych granic.
Hiacynta - idealny zawód dla tej numerologicznej dwójki
Hiacynta to numerologiczna dwójka. Pracą marzeń dla niej będą zawody związane z opieką, sztuką i harmonią. Może to być zawód nauczycielki, pielęgniarki, terapeutki, projektantki wnętrz, florystki lub kosmetyczki. Jej empatia, wrażliwość i kreatywność będą w tych dziedzinach nieocenione.
Hiacynta - popularność imienia w Polsce
Według danych z rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię to nosiło 421 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 390 (31 stycznia 2023) i 370 (24 stycznia 2022). W 2025 roku imię Hiacynta otrzymały 4 dziewczynki. Dwie w województwie lubelskim i dwie w województwie małopolskim.
Kiedy są imieniny Hiacynty?
Imieniny Hiacynty obchodzone są 30 stycznia i 20 lutego.
Jak można zdrabniać imię Hiacynta?
Na Hiacyntę można wołać pieszczotliwie: Hiacyntko, Hiacynteczko, Hiacuś, Hiacinku lub Hicka.
Znane kobiety o imieniu Hiacynta
Hiacynta nie jest imieniem powszechnie spotykanym wśród znanych kobiet. Nosiła je dziewczynka, która doświadczała objawień maryjnych w Fátimie, święta Kościoła katolickiego Hiacynta Marto, oraz córka Bridgertonów - Hiacynta Bridgerton (postać fikcyjna z serialu Netflixa).
źródła: dane.gov.pl