Co przyniesie środa, 8 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z ludźmi ambitnymi. Ich wpływ będzie korzystny, jeśli chcesz doprowadzić pewną sprawę do końca. W innym przypadku wystrzegaj się perfekcjonizmu. Nic na świecie nie jest idealne, zaś ideał zachwyciłby tylko przez moment, bo nie ma w nim miejsca na rozwój. W finansach możliwy będzie handel dziełami sztuki.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie odwrócić czyjąś uwagę, odłożyć umiejętnie trudną rozmowę na inny termin. To ty rozdajesz karty, wyznaczasz reguły gry. Cały dowcip polega na tym, by druga strona nie zorientowała się co do twojej przewodniej roli. Zrób tak, jeśli nie chcesz wchodzić w męczącą dyskusję. W finansach możliwy będzie biznes wykorzystujący trendy, modę.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 8 Mieczy

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto cierpi na wyuczoną bezradność. Może naprawdę nie wierzy w siebie, a może tylko szuka wymówek, żeby się nie angażować. Tak czy owak, nie trać czasu na wiecznych malkontentów. Szkoda twojej energii. W finansach są pomysły i chęć do rozwoju, ale widać blokady z zewnątrz. Proś o pomoc.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym skup się na rodzinie i na jej potrzebach. Bliscy liczą teraz na ciebie, a ty wcale nie musisz wyłazić ze skóry, by zasłużyć na ich wdzięczność. Bądź przy samotnych, pocieszaj smutnych, uspokajaj przestraszonych. Dbaj przy tym o własny dobrostan. W finansach możesz wejść w familijny biznes, przejąć po kimś firmę, podzielić się pieniędzmi.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym nie walcz o coś w pojedynkę. Związki polegają na tym, że angażują co najmniej dwie osoby. Jeśli tylko jedna strona czegoś chce, nie ma mowy o relacji. Nie wpadaj w pułapkę "utopionych kosztów". Lepiej odejść z tym, co zostało, niż "inwestować" to w niepewną przyszłość. W finansach wybierz opcje, które nakładają na ciebie jak najmniejszą odpowiedzialność.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który żyje wyłącznie dla miłości. Romantyzm i dramatyzm to dla niego paliwo i niech świat cały płonie w imię namiętności. Wielkie gesty robią wielkie wrażenie, ale skandal również wchodzi w grę. W finansach możliwe są interesy z indywidualistą, któremu emocje przeszkadzają w racjonalnej ocenie.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz z kimś randkować i współpracować, jednak pozostanie pewien dystans. Żadne z was nie jest pewne, co przyniesie przyszłość i rozważa najróżniejsze opcje. Nie ma w tym niczego złego. Możliwe będą liczne spotkania z wieloma ludźmi. W finansach szykuje się czas wielu prób, testów. Możesz podjąć pracę na okresie próbnym.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz wahać się między dwiema osobami lub poczuć, że związek wchodzi w kolizję z innym ważnym celem, który chcesz osiągnąć. Zdarzają się takie kwestie, w których nie da się iść na kompromis. Wówczas trzeba wybrać to, co da większe korzyści, godząc się jednocześnie z jakąś stratą. W finansach możesz otrzymać aż dwie dobre oferty.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych możesz nawiązać nić porozumienia z kimś, kto ma totalnie odmienny charakter, inne cele. Nie na darmo powiadają, że nic nie łączy tak jak wspólny wróg. Dobrze jednak, aby Wasz sojusz spajało coś więcej niż niechęć. Pokaż pewnej osobie, że ją doceniasz. Będzie ci za to wdzięczna. W finansach możesz zakosztować luksusowego życia.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możliwy jest teraz wzrost nie tylko twój, ale też osób, z którymi się zetkniesz. Otoczenie uważa cię za postać kreatywną, pełną słońca. To piękne cechy, pielęgnuj je w sobie. Przemyśl, czego oczekujesz od życia, bo wchodzisz na ścieżkę wzmożonego rozwoju. W finansach możliwe będzie odziedziczenie majątku, zarobienie większej pieniędzy.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych warto pielęgnować i wzmacniać to, co dla ciebie cenne. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Jeśli masz z kimś słaby kontakt, to właśnie teraz warto zadzwonić, wysłać SMS-a, zapytać, co słychać. Nie musisz angażować się bez reszty w czyjeś problemy, by okazać wsparcie. W finansach trzeba znaleźć balans pomiędzy indywidualizmem i konformizmem.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych warto ustalić, kiedy należy dać sobie z czymś spokój. Randkowe plany nie dochodzą do skutku? Widocznie zbytnio wam na tym nie zależy. Coś wciąż przeszkadza zarobić na dom? Być może podświadomie macie zupełnie inne priorytety. Stań w prawdzie tu i teraz. W finansach w obecnym miejscu możliwości się wyczerpują. Czas na zmiany.

