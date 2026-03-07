"Szlachetnie urodzony" - imię o takim znaczeniu jest w Polsce niemal zapomniane

Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz Popularność imienia Patrycjusz w Polsce Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny? Patrycjusz - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz

Patrycjusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa patricius i oznacza szlachetnie urodzonego.

Popularność imienia Patrycjusz w Polsce

Imię Patrycjusz jest w Polsce rzadko spotykane. W ostatnich latach nie nadano go żadnemu chłopcu.

Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny?

Imieniny Patrycjusza można świętować kilka razy w roku. Przypadają one na 16 marca, 17 marca, 28 kwietnia, 4 lipca oraz 24 sierpnia.

Patrycjusz - zdrobnienia imienia

Zdrobnienia imienia Patrycjusz obejmują takie określenia jak m.in.:

Patrycjuszek,

Patrynio,

Patrysio,

Pati,

Patryk.

Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz

Mężczyźni o imieniu Patrycjusz charakteryzują się pasją do podróży, a jednocześnie silnym przywiązaniem do rodziny. Są błyskotliwi, mają wiele zainteresowań, choć bywają postrzegani jako osoby o staroświeckich poglądach. Patrycjusz ma wysokie ambicje, dąży do osiągania celów, często nie zważając na konsekwencje. Jest tolerancyjny, choć niechętnie wybacza kłamstwo i niesprawiedliwość.

Patrycjusz to numerologiczna szóstka. Umiejętnie i sprytnie buduje relacje z otoczeniem. Jest oddany rodzinie i przyjaciołom. To człowiek pełen optymizmu i ciepła, skłonny do bezinteresownej pomocy.

Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Mężczyźni noszący imię Patrycjusz najlepiej odnajdują się w pracy wymagającej kontaktu z ludźmi. Sprawdzą się w takich zawodach jak dyplomata, negocjator czy doradca. Talizmanami szczęścia są dla Patrycjusza kamień księżycowy i malachit. Sprzyjające mu kolory to szaroniebieski i srebrny.

