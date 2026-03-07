"Szlachetnie urodzony" - imię o takim znaczeniu jest w Polsce niemal zapomniane

Łączy pasję do odkrywania z miłością i przywiązaniem do rodziny. Jest inteligentny i bystry, ale miewa przestarzałe poglądy. Zawsze gotowy do pomocy, chętnie i sprytnie buduje nowe relacje. Patrycjusz to mężczyzna ambitny, wytrwale dążący do swoich celów. To imię zapomniane w Polsce. Może warto przemyśleć nazwanie tak swojego syna?

Męskie imię Patrycjusz - znaczenie imienia Patrycjusz, pochodzenie, imieniny Patrycjusza
To imię mężczyzny pełnego kontrastów — błyskotliwego, a jednocześnie nieco staroświeckiego123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz
  2. Popularność imienia Patrycjusz w Polsce
  3. Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny?
  4. Patrycjusz - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz
  6. Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz

Patrycjusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa patricius i oznacza szlachetnie urodzonego.

Popularność imienia Patrycjusz w Polsce

Imię Patrycjusz jest w Polsce rzadko spotykane. W ostatnich latach nie nadano go żadnemu chłopcu.

Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny?

Imieniny Patrycjusza można świętować kilka razy w roku. Przypadają one na 16 marca, 17 marca, 28 kwietnia, 4 lipca oraz 24 sierpnia.

Patrycjusz - zdrobnienia imienia

Zdrobnienia imienia Patrycjusz obejmują takie określenia jak m.in.:

  • Patrycjuszek,
  • Patrynio,
  • Patrysio,
  • Pati,
  • Patryk.
Starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą uśmiecha się, ubrany w szary sweter, w tle rozmyte elementy nowoczesnego wnętrza i obrazy na ścianie.
Co mówi o tobie twoje imię?123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz

Mężczyźni o imieniu Patrycjusz charakteryzują się pasją do podróży, a jednocześnie silnym przywiązaniem do rodziny. Są błyskotliwi, mają wiele zainteresowań, choć bywają postrzegani jako osoby o staroświeckich poglądach. Patrycjusz ma wysokie ambicje, dąży do osiągania celów, często nie zważając na konsekwencje. Jest tolerancyjny, choć niechętnie wybacza kłamstwo i niesprawiedliwość.

Patrycjusz to numerologiczna szóstka. Umiejętnie i sprytnie buduje relacje z otoczeniem. Jest oddany rodzinie i przyjaciołom. To człowiek pełen optymizmu i ciepła, skłonny do bezinteresownej pomocy.

Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Mężczyźni noszący imię Patrycjusz najlepiej odnajdują się w pracy wymagającej kontaktu z ludźmi. Sprawdzą się w takich zawodach jak dyplomata, negocjator czy doradca. Talizmanami szczęścia są dla Patrycjusza kamień księżycowy i malachit. Sprzyjające mu kolory to szaroniebieski i srebrny.

Źródło: dane.gov.pl/ Wikipedia

