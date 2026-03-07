"Szlachetnie urodzony" - imię o takim znaczeniu jest w Polsce niemal zapomniane
Łączy pasję do odkrywania z miłością i przywiązaniem do rodziny. Jest inteligentny i bystry, ale miewa przestarzałe poglądy. Zawsze gotowy do pomocy, chętnie i sprytnie buduje nowe relacje. Patrycjusz to mężczyzna ambitny, wytrwale dążący do swoich celów. To imię zapomniane w Polsce. Może warto przemyśleć nazwanie tak swojego syna?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz
- Popularność imienia Patrycjusz w Polsce
- Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny?
- Patrycjusz - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz
- Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Patrycjusz
Patrycjusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa patricius i oznacza szlachetnie urodzonego.
Popularność imienia Patrycjusz w Polsce
Imię Patrycjusz jest w Polsce rzadko spotykane. W ostatnich latach nie nadano go żadnemu chłopcu.
Kiedy Patrycjusz obchodzi imieniny?
Imieniny Patrycjusza można świętować kilka razy w roku. Przypadają one na 16 marca, 17 marca, 28 kwietnia, 4 lipca oraz 24 sierpnia.
Patrycjusz - zdrobnienia imienia
Zdrobnienia imienia Patrycjusz obejmują takie określenia jak m.in.:
- Patrycjuszek,
- Patrynio,
- Patrysio,
- Pati,
- Patryk.
Numerologia i cechy osób o imieniu Patrycjusz
Mężczyźni o imieniu Patrycjusz charakteryzują się pasją do podróży, a jednocześnie silnym przywiązaniem do rodziny. Są błyskotliwi, mają wiele zainteresowań, choć bywają postrzegani jako osoby o staroświeckich poglądach. Patrycjusz ma wysokie ambicje, dąży do osiągania celów, często nie zważając na konsekwencje. Jest tolerancyjny, choć niechętnie wybacza kłamstwo i niesprawiedliwość.
Patrycjusz to numerologiczna szóstka. Umiejętnie i sprytnie buduje relacje z otoczeniem. Jest oddany rodzinie i przyjaciołom. To człowiek pełen optymizmu i ciepła, skłonny do bezinteresownej pomocy.
Patrycjusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Mężczyźni noszący imię Patrycjusz najlepiej odnajdują się w pracy wymagającej kontaktu z ludźmi. Sprawdzą się w takich zawodach jak dyplomata, negocjator czy doradca. Talizmanami szczęścia są dla Patrycjusza kamień księżycowy i malachit. Sprzyjające mu kolory to szaroniebieski i srebrny.
Źródło: dane.gov.pl/ Wikipedia
Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl