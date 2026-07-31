Co przyniesie sobotę, 1 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

As Kielichów

W relacjach prywatnych pomyśl, że miłość to niewyczerpane źródło, które może odnowić się nawet po dziesięcioleciach posuchy. Twoje serce pozostaje młode, dopóki jest zdolne do kochania. Gromadź jak najwięcej ludzi, dla których mogłoby ono bić. W finansach możesz osiągnąć satysfakcję i dobry dochód lub opinię tam, gdzie trzeba kogoś wesprzeć, zorganizować solidarną pomoc. Do dzieła!

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

5 Mieczy

W życiu osobistym trzeba starannie wybierać bitwy i… umieć się wycofać w odpowiedniej chwili. Są takie wojny, których nie wygrywa nikt. Po co stawiać na swoim, jeśli miałoby to zniszczyć wspomnienia i godność wszystkich zaangażowanych? W finansach nie ma co się szarpać o coś, co ostatecznie okaże się ochłapem, wątpliwym zyskiem, z którego nie sposób skorzystać. Zachowaj trzeźwy umysł.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

8 Denarów

W relacjach prywatnych skromność i pracowitość mogą cię do kogoś zbliżyć. Są ludzie, którzy nie znoszą "aktorskich osobowości", źle reagują na absorbujące persony. Czujesz się szarą myszką lub wzorkiem na tapecie? A co, jeśli dla bardzo konkretnych oczu twoje stonowane barwy stanowią wytchnienie i bardzo intrygują? W finansach lepiej pokazać teraz swoją użyteczność niż olśniewać.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

10 Denarów

W życiu prywatnym twoim największym bogactwem będzie szacunek do wszystkiego, co żyje. Ziarna zbóż i drobne żyjątka zakopane głęboko w ziemi - otocz je miłością i szacunkiem. Taka postawa zwróci na ciebie uwagę serdecznych, dobrodusznych ludzi, a odstraszy egoistów i cyników. W finansach możesz zaoszczędzić na prezentach, wykonując coś, co kojarzy się z twoją rodziną, przodkami.

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

5 Kielichów

W relacjach prywatnych pamiętaj tę zasadę: lepsze jest wrogiem dobrego! Żadna rzeczywistość nie wygra z marzeniem. Zachowaj otwarty umysł i przyjmij kogoś z tymi wadami, które jesteś w stanie zaakceptować. Są kultury, w których niedoskonałość jest pojmowana jako piękno. Czerp z nich inspirację. W finansach możesz przemyśleć sprowadzanie przedmiotów z Japonii, promowanie jej estetyki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Słońce

W relacjach osobistych warto inspirować się… Słońcem! Ono jest źródłem światła i życia, widzi nas wszystkich na co dzień, a jednak nie odmawia nam swojego blasku. Nieważne, co zrobimy. Zawsze jest jakieś jutro, w którym możemy okazać się lepsi, spróbować naprawić krzywdy, dać komuś radość. W finansach możesz rozważyć karierę opiekuna dla dzieci lub osób niepełnosprawnych, nałogowców.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Król Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba podejść racjonalnie od pewnych zdarzeń. Coś jest efektem lub skutkiem, miało swój początek w odległej przeszłości. Nie wiesz, czego nie wiesz, ale możesz zmienić kierunek, jeśli tylko zechcesz. Jeśli nie teraz, to za jakiś czas. Cierpliwości! W finansach możesz rozmówić się z chłodnym intelektualistą. Otrzymasz bezstronną poradę, bez owijania w bawełnę.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

4 Kielichów

W relacjach prywatnych niemożność odczuwania radości i przyjemności może mieć dwa źródła. Po pierwsze, potrzebujesz odciąć się od nadmiaru bodźców, by na powrót docenić dobro. Po drugie, być może cierpi twój umysł i nadszedł moment, by przyjąć pomoc specjalisty. Nie zwlekaj! W finansach nie skusisz najlepszą ofertą nikogo, kto jej nie potrzebuje. Szukaj ludzi spragnionych nowości.

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

4 Denarów

W życiu prywatnym nie poddawaj się paranoicznej zazdrości i zaborczości. Nie dawaj też sobie wmawiać, że są one przejawem miłości. Człowiek, który musi kontrolować i poniżać innych, potrafi kochać najwyżej siebie. O ile w ogóle… W finansach trzeba wyczuć moment i wskoczyć na falę trendu, nim przeminie. Analizy są dobre i konieczne, ale nie mogą się przedłużać. Co mówi ci instynkt?

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

5 Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć rywali, ale nie rób sobie wrogów. Nie trzeba nikogo poniżać ani rzucać mu kłód pod nogi, żeby osiągnąć cel. Zresztą, serce - nie sługa i nie ty zadecydujesz, które z was zostanie wyróżnione. Nie ma co się pysznić ani obrażać. W finansach możesz stanąć do konkursu, jeśli potrafisz wyciągnąć z niego coś więcej niż potwierdzenie własnej wartości i wygrana.

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Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym skrywane wspomnienia, pragnienia, lęki i nadzieje wypływają na powierzchnię. Nie składaj do grobu swojej wymarzonej przyszłości. Coś woła cię z głębi Ja, chce stanąć w prawdzie, zaprowadzić cię na właściwą ścieżkę. W finansach możesz pomóc komuś przejść przemianę, rozliczyć się z przeszłością i spłacić długi. Nie machaj ręką na to, co ci się słusznie należy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

7 Buław

W życiu prywatnym walka nigdy się nie kończy. Brzmi to dramatycznie, ale czy nie lepiej traktować każdy dzień, jakby miał być wielkim bitewnym finałem? Kiedy dajesz z siebie wszystko, adwersarzom opadają ręce i przystają na progu wojny w niemym podziwie. W finansach pokaż się od najlepszej strony w każdej minucie dnia, nawet jeśli sądzisz, że nikt na Ciebie patrzy. Możesz się zdziwić.

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