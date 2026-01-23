Co przyniesie sobota, 24 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Świat

W życiu prywatnym możliwe będzie spotkanie z człowiekiem, który cię dopełni. Może to być ktoś, kto sprawi wrażenie, jakby znał cię od dawna lub - przeciwnie - persona tak zaskakująco inna, że wywróci totalnie twoje spojrzenie na rzeczywistość. W finansach możesz odbyć podróż zmieniającą wszystko - zarówno fizyczną, jak również intelektualną.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym zapomnij na parę chwil o słowie "jutro". Nie odkładaj na później rozmów, komplementów, uśmiechów, przytuleń. Żadne słowo nie jest zbyt wielkie i pompatyczne, by nie zmieściło się w codzienności pomiędzy jednym mrugnięciem oka a drugim. W finansach możesz zyskać dzięki uważnemu studiowaniu ogłoszenia, zrozumieniu komunikatu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Kapłan

W życiu prywatnym ktoś może poprosić cię o opinię, wygłoszenie przemowy, przemówienie wręcz komuś do rozumu. Czy stać cię na taką otwartość? Pamiętaj, że w grę wchodzi również twoja reputacja, zobowiązania wobec innych. Nie możesz opowiadać się jasno po którejś ze stron. W finansach możliwa będzie współpraca z placówką oświatową, ukończenie nauki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć kontakt z osobą, która lubi flirtować i bardzo poważnie traktuje miłość. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest wierna. Chęć odnalezienia idealnego obiektu uczuć skłania do wielokrotnych prób, nielojalności. W finansach możesz wiele zyskasz, jeśli zjednasz sobie ludzi i zadbasz o zdobycie bardzo konkretnych kwalifikacji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym zwróć baczniejszą uwagę na kogoś, kto stoi dużo wyżej lub znacznie niżej niż ty, z kim nie masz częstego kontaktu lub nie macie za wielu wspólnych doświadczeń. To może być osoba o wiele młodsza lub starsza. Zmieni ona twój punkt widzenia na wiele spraw. W finansach możliwy będzie interes z nestorami rodu, dziedziczenie po nich.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem niefrasobliwym, z dużym dzieckiem, z chochlikiem w ciele człowieka. Takie znajomości bywają bardzo piękne, ale należy nastawić się również na frustracje, komedię omyłek. W finansach zadbaj o właściwą asekurację, poduszkę finansową, aby nie zostawać zupełnie bez funduszy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Królowa Buław

W życiu osobistym trzeba przygotować się na wyciszenie ego. Nasz prywatny świat kręci się wokół nas, ale czasem trzeba przymknąć na to oczy, a spojrzeć sercem na innych ludzi. Nie oceniaj, nie mierz wszystkich swoją miarą. To, co dla ciebie jest niedopuszczalne, dla innych może być w porządku. W finansach możesz skorzystać z porady kobiety, która nie boi się niczego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 7 Buław

W życiu prywatnym masz teraz ograniczone pole manewru, dlatego musisz zachować się ostrożnie. Będzie dla ciebie lepiej, jeśli ktoś spuści z ciebie badawcze spojrzenie, pozwoli działać w ukryciu. Nie pchaj się na pierwszy plan. W finansach pamiętaj, że osoby na niższych stanowiskach mogą czerpać korzyści z czyjejś nieuwagi, braku dyskrecji.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym trzeba będzie wykazać się odwagą, powściągnąć naturalny dla każdego człowieka egoizm. Społeczność stanie za tobą murem, jeśli pokażesz, że naprawdę chcesz coś dla niej zrobić. Nie szukaj przywódcy wśród innych. To ty musisz się nim stać. W finansach możesz zdobyć pieniądze, jeśli przekabacisz otoczenie na swoją stronę, zrobisz coś doniosłego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym pamiętaj, że twarde, głośno podejmowane decyzje nie zawsze są… rozsądne. Ktoś mówi pewnie i przejmująco, ale czy jego słowa niosą jakąś treść? Nigdy nie zawierzaj innym własnego rozsądku. Chyba że są specjalistami! W finansach istnieje ryzyko błędu wywołanego życzeniowym myśleniem, niecierpliwością.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym szukaj sprzymierzeńców, nie odgradzaj się od ludzi. To właściwy moment, by spotykać się, rozmawiać, prosić o radę, dziękować za wsparcie. Przyjdzie jeszcze czas na samotne medytacje, teraz daj się poznać jak największej liczbie osób. W finansach w grupie będzie ci raźniej. Projekty realizowane w pojedynkę mają mniejsze szanse powodzenia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Wisielec

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie wie, czego chce, ale wie, czego nie chce. Sęk w tym, że i o tym ostatnim boi się otwarcie powiedzieć. Chowanie głowy w piasek niekiedy pozwala uniknąć konfrontacji. Dzieje się jednak tak tylko czasem, a ty tracisz wiarę w swoją siłę sprawczą. W finansach jest ryzyko zawieszenia działań.

