Co przyniesie czwartek, 1 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Giermek Buław

W życiu osobistym możesz otrzymać pomoc od człowieka młodego lub młodo wyglądającego. W twoim otoczeniu jest sporo idealistów, którzy chcą stwarzać świat lepszym. Jeśli masz kontakt z dziećmi, to teraz zapowiada się dobry czas do rozmowy. W finansach walcz o swoje. Jeśli coś ci się należy, nie zaniedbuj tej sprawy. Są widoki na sukces i na sprawiedliwość.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym może zdarzyć się coś, co pozbawi cię ostatecznie tęsknoty. Ważne jest tu i teraz, a nadzieja na przyszłość jest o wiele bardziej konstruktywna i naturalna niż opłakiwanie przeszłości. Każdy z nas doznał jakiejś straty, ale nie może nas ona definiować. W finansach możliwy będzie powrót w jakieś miejsce, by ostatecznie wyjaśnić problem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym możliwy będzie teraz sukces, ale okupiony rozgoryczeniem, przykrą konfrontacją. Zrób wszystko, żeby "przeciwnik" nie poczuł się upokorzony. Masz na to ograniczony wpływ, ale takt, kurtuazja i delikatność pomogą. W finansach wykorzystaj fakt, że łatwo przyswajasz informacje, a trudne doświadczenia niech cię determinują, a nie zniechęcają.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 4 Kielichów

W życiu prywatnym możliwe będą związki: jeśli przelotne, to przyjemne lub frustrujące, jeżeli spodziewasz się po nich więcej. Ktoś boryka się z własnymi problemami i jest generalnie mało przystępny. Możliwe jednak, że nie powie tego wprost. W finansach szykują się nowe projekty. Trzeba będzie przezwyciężyć marazm i zmęczenie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 8 Kielichów

W życiu osobistym możesz przeżywać smutek z powodu oddalenia się od kogoś - psychicznego lub fizycznego. Czasem miłość to zbyt mało, by przebić się przez mur pesymizmu. Jeśli druga strona ma poważny ze sobą problem, to musi się na nim skoncentrować - nawet kosztem uczucia. W finansach postaw na praktyczne rozwiązania, celuj w skromności, znajdź nową niszę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym trzeba być optymistą, ale plany i nadzieje muszą mieć realną podstawę. Ktoś misternie cyzeluje swój wizerunek, skrzętnie uwypukla zalety i ukrywa wady. Staraj się go poznać ze wszystkich stron, nim zdecydujesz. W finansach ktoś buduje zamki na piasku, nie przyjmuje do wiadomości sygnałów ostrzegawczych. Miej na niego oko i nie wpadaj w tę samą pułapkę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

WAGAKarta Król Denarów.W życiu osobistym możesz zetknąć się z człowiekiem szczodrym i bezinteresownym. Jego dobroć łatwo pomylić z miłosnym afektem, ale w pierwszym momencie będzie chodziło raczej o sympatię. Czy będzie z tego coś więcej? Są na to widoki, ale trzeba by mocno pilnować równości w takim związku. W finansach możliwa będzie praca w banku lub… w terenie, np. jako geodeta.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 10 Buław

W życiu prywatnym możliwa będzie przygoda z perspektywami na dłuższą znajomość, poważniejszy związek. Nigdy nie wiadomo, kto i kiedy zawróci nam w głowie. Starzy przyjaciele mogą zapałać do siebie namiętnością, przypadkowi znajomi wytyczą wspólnie nową ścieżkę. W finansach ktoś może stanąć tobie na przeszkodzie. Zadbaj o silniejsze poparcie, aby go pokonać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 2 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba będzie uruchomić wszystkie umiejętności dyplomatyczne. W grę wchodzą intensywne dyskusje, sporne tematy. Czasem nie da się uniknąć drażliwych kwestii, ale możesz starannie dobierać słowa. W finansach możesz zdobyć tytuł naukowy, awansować dzięki sile perswazji, analitycznemu myśleniu. Nie pozwól, by emocje przeszkodziły twoim planom.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Królowa Denarów

W życiu prywatnym możesz zetknąć się z kobietą praktyczną, obdarzoną dobrym gustem, lubiącą luksus. Pamiętaj, że najlepsi przyjaciele mogą mieć różny status materialny. Staraj się iść na kompromis, spotkać się w połowie drogi. W finansach trzeba będzie zrobić, co się postanowiło, zrealizować, co się zapowiedziało. Twoje słowa muszą mieć swoją wagę.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możliwy będzie teraz entuzjazm, wspólna zabawa. Jeśli zastanawiasz się, czy kogoś zaprosić lub poprosić, to jest to raczej dobry moment. Każda odpowiedź obróci się w końcu na Twoją korzyść. W finansach możliwa okaże się beztroska wynikająca z bezpieczeństwa majątkowego lub… z nieprzejmowania się drobnymi niedostatkami, wyrzeczeniami.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym możesz zdobyć kogoś swoją otwartością, poczuciem humoru, odwagą w serwowaniu opinii. Nijacy ludzie prześlizgują się przez codzienność w miarę bezkonfliktowo, ale czy ktoś o nich pamięta? Czasem bycie kimś wyjątkowym oznacza wchodzenie w drobne i większe utarczki. W finansach spraw, by twoja energia służyła dobrej sprawie.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL