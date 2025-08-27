Co przyniesie czwartek, 28 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych nie bój się "marnować" odrobiny czasu na sprawy pozornie nieistotne. Rozmowa z sąsiadką przez płot lub na klatce schodowej może opóźni wyprawę na zakupy, ale za to pozwoli stworzyć więź i poczuć się bezpieczniej we własnej okolicy. Nie odmawiaj udziału w małym przyjęciu. W finansach możesz zarobić na organizowaniu niewielkich imprez.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych możesz poczuć, że ktoś wyprowadził cię w pole. Szykuje się prawdziwa komedia omyłek! Intencje zapewne nie były złe, ale sytuacja może pozostawić cię z mętlikiem w głowie. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, nie działaj automatycznie. W finansach nie wpędzaj się w spiralę długów ani zależności. Pomyśl o skonsolidowaniu kredytu, umorzeniu długu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych możesz odnieść pierwsze sukcesy. Ktoś się Tobą zainteresuje, nawiąże kontakt, spojrzy łaskawie. To dobry początek, lecz nie spoczywaj na laurach. Właśnie teraz jest dogodny moment, by pogłębiać więź, wzmagać zaciekawienie, zaproponować coś nowego. W finansach przyda Ci się odmiana, pomocna okaże się podróż, nowe źródło zainteresowania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Umiarkowanie

W kwestiach prywatnych nie przyspieszysz pewnych spraw i nawet nie byłoby to korzystne. Ciesz się procesem i doceniaj oraz celebruj nawet drobne postępy. Ktoś otwiera się na miłość po wielkiej porażce lub wraca do zdrowia po wypadku czy przewlekłej chorobie. Daj czas jemu oraz sobie. W finansach możesz zyskać, asystując przy leczeniu, rehabilitacji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 9 Buław

W życiu osobistym sytuacja może nie napawać Cię optymizmem, ale jest stabilna, a Ty masz mocne argumenty. Nie szarp się i nie wykonuj gwałtownych ruchów. Wystarczy nieco wzmóc czujność i wykorzystać najbliższą możliwą okazję do zmiany. Niczego w tej chwili nie wymusisz. W finansach niekiedy najlepszą strategią jest spokojne czekanie i obserwowanie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych miej na względzie, że czas nie dla wszystkich płynie jednakowo. Kiedy ty możesz pozwolić sobie na zwłokę, druga strona chce już osiągnąć następny etap, bo przewiduje, ma jeszcze wiele drogi do przejścia i mało czasu na postój. Może być też odwrotnie - nie pozwól komuś marnować tobie dnia. W finansach sprawiedliwy wyrok zadziała dopiero po czasie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

W życiu osobistym uszanuj swoje nerwy, swoje ciało i daj sobie czas na regenerację. Nie żyjesz wyłącznie dla innych. Najważniejszą osobą, o którą musisz zadbać, jesteś ty. Nikt inny nie będzie o tym pamiętał, bo każdy żyje w swojej "bańce" i jest niepodzielnym panem własnego świata. W finansach możesz zarobić, oferując komuś spokój, cichy kąt, prowadząc sanatorium.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba będzie odwrócić czyjąś uwagę od problemu lub sprawić, by… uznał go za korzyść! Wiele spraw tego świata nie jest dobrych ani złych. Zależy tylko, jak je postrzegamy. Staraj się pocieszyć strapioną duszę, pokaż jej nowe możliwości. W finansach możesz handlować drobnymi przedmiotami i sprzedać je powyżej wartości, umiejętnie zachwalając.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta As Buław

W relacjach prywatnych możesz zdać sobie sprawę z tego, co jest twoim życiowym powołaniem, jakich partnerów preferujesz i kogo należy unikać. Wykaż się odwagą. To jest moment, by realizować plany i zachęcać innych do wzięcia udziału w twoich projektach. W finansach możesz przekonać opornych, zaszczepić optymizm w wątpiących. Nie żałuj energii.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych oddaj się teraz cichej refleksji, zachowaj wnioski i przemyślenia dla siebie. Zdążysz się jeszcze nimi podzielić, a tymczasem niech spokojnie dojrzewają w głębi umysłu. Nie daj się wciągać w cudze gierki, zachowaj pełną neutralność. Z czasem Ci za nią podziękują. W finansach nie wszystkie okazje trzeba łapać w lot, nie musisz wszędzie być.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Kielichów

W życiu prywatnym możesz przekonać się, że miłość posiada zdolność przyspieszania i zatrzymywania czasu. Wspólne radosne chwile mijają niepostrzeżenie, za to kochana osoba pozostaje w naszych oczach piękna i wspaniała nawet po wielu latach. Pielęgnuj w sobie zdolność kochania, jeśli chcesz pokonać czas. W finansach możesz odnieść sukces dzięki pasji.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś pełnym dobrych chęci, ale jeszcze dość… niezręcznym. Człowiek ten ma serce na dłoni, dlatego czasem bywa niedyskretny lub przytłacza otoczenie swoimi wyznaniami. Miej cierpliwość, wyrozumiałość i pomagaj uczyć się regulować emocje. W finansach nie rób gwałtownych ruchów, by okazja nie wymknęła się z rąk.

