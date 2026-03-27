Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagia Popularność imienia Pelagia w Polsce Kiedy Pelagia obchodzi imieniny? Pelagia - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Pelagia Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagia Pelagia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Pelagia

Pelagia to żeńskie imię pochodzenia greckiego. Powstało od słowa pelagios, co oznacza morski.

Popularność imienia Pelagia w Polsce

Pelagia to w obecnych czasach bardzo rzadko stosowane imię. W 2023 roku żadna dziewczynka nie otrzymała go po narodzinach.

Kiedy Pelagia obchodzi imieniny?

Pelagia może obchodzić urodziny w jednym z wybranych dni w roku - 23 marca, 4 maja, 9 czerwca, 26 czerwca, 11 lipca, 8 października, 19 października lub 21 października.

Pelagia - zdrobnienia imienia

Do Pelagii można zwracać się na kilka sposobów. Najczęściej stosowane są zdrobnienia takie jak:

Pelcia,

Pega,

Pelagiusia,

Pelagiunia,

Pela,

Pelga,

Znane osoby o imieniu Pelagia

Choć imię Pelagia jest już w Polsce rzadko stosowane, to w historii pojawiło się kilka znanych kobiet, które zostały właśnie tak nazwane. Znalazły się wśród nich:

Pelagia Majewska - polska pilotka,

Pelagia Lewińska - działaczka PPR i PZPR,

Pelagia Rek - polska polityczka, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji,

Pelagia Relewicz-Ziembińska - polska aktorka.

Co mówi o tobie twoje imię?

Numerologia i cechy osób o imieniu Pelagia

Kobietę o imieniu Pelagia cechują pragmatyzm i przywiązywanie dużej uwagi do szczegółów. Każde zadanie wykonuje sumiennie. Jest zdecydowana, wie, czego chce i lubi otaczać się ludźmi podobnymi do niej samej. Dokładna, punktualna, zawsze na czas.

Pelagia z uwagi na perfekcjonizm trudno znosi porażki. Nie lubi się do nich głośno przyznawać, dlatego szybko się denerwuje, jeśli ktoś decyduje się wypominać jej nieprawidłowości. Mimo dosyć trudnego charakteru jest osobą lubianą w towarzystwie i cenioną.

Pelagia to numerologiczna szóstka. Jest urodzoną negocjatorką. Sama nie znosi sprzeciwu, ale ceni sobie odmienność zdań i stara się zawsze doprowadzić spory innych do ugody.

Pelagia dobrze czuje się w towarzystwie rodziny. Jest dobrą i sprawiedliwą matką, a bliscy sprawiają, że więcej się uśmiecha. Pogoda ducha niemal jej nie opuszcza zawsze wtedy, gdy jest pośród przyjaciół i rodziny.

Pelagia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pelagia w sferze zawodowej lubi wykorzystywać życiowe doświadczenia. Sprawdza się w firmach rodzinnych i wszędzie tam, gdzie jej zdanie ma znaczenie. Nie lubi być na świeczniku, ale ceni sobie każdą możliwość wykorzystania swoich talentów w codziennej pracy.

Szczęście może przynieść Pelagii noszenie przy sobie talizmanów, takich jak kamień księżycowy czy malachit.

Zobacz, co mówią gwiazdy. Dowiedz się, jakie energie sprzyjają ci w miłości, pracy i finansach. Sprawdź, co możesz zrobić, by w pełni wykorzystać potencjał swojego znaku zodiaku na kobieta.interia.pl

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

