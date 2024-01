Tarot na 11 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: 10 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że miłości wystarczy ci dla wszystkich. Dla tej osoby ważne będzie nie tylko to, co myślisz o jego rodzinie i znajomych, ale też jakimi wartościami kierujesz się w życiu. Stosunek do przestrzeni miejskiej, kwestii społecznych oraz polityki może mieć niepoślednie znaczenie. W finansach możliwy zysk dzięki współpracy z dużą grupą osób. W zdrowiu uwaga na ból brzucha.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Śmierć

W relacjach osobistych ktoś oczekuje od ciebie, że zostawisz przeszłość za sobą i nie będziesz bać się zmian. Pług przemiany wzrusza ziemię, by wyrosło w niej nowe życie. Nie bój się nieznajomych, obcych miejsc, zajęć, których nie znasz. Strach towarzyszy nam na samym początku, tuż przy narodzinach, a potem jest życie. W finansach możliwa totalna restrukturyzacja. W zdrowiu szansa poprawy.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 8 Mieczy

W relacjach osobistych ktoś ma nadzieję, że zachowasz ostrożność. Pod pozorami spokoju, a może i wręcz pewnej senności uważnie lustruj otoczenie. Paradoksalnie o wiele więcej da się zaobserwować spod spuszczonych powiek. Ludzie dookoła pozwalają sobie wówczas na więcej i pokazują prawdziwe zamiary. W finansach czekaj na decyzję, niech ktoś zadziała pierwszy. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na oko.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 4 Kielichów

W życiu osobistym ktoś liczy, że przezwyciężysz złe wspomnienia, kompleksy i przyjmiesz propozycję. Czas wyrwać się z marazmu. Ludzie, którzy chcą usadzić cię w miejscu, niekoniecznie mają na względzie twoje dobro. A może są bardziej zainteresowani swoimi problemami niż tobą. W finansach pojawi się światełko w tunelu, nadzieja na większy zarobek. W zdrowiu uważaj na problemy z tarczycą.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na słowa otuchy lub przebaczenia z twojej strony. Właściwie dobrany komunikat potrafi być jak krystaliczne źródło wody na pustyni emocji. Nie warto wylewać ich potokami, ale też nie ma co nadmiernie szczędzić słów uznania. W finansach twoja mowa powinna być przemyślana, a komunikacja - stała i klarowna. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na gardło oraz język.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: Księżyc

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że staniesz po jego stronie, przyłączysz się do niego. W kupie raźniej to oczywiste. Czy jednak korzyści zostaną równo podzielone? Uważaj, by nie znaleźć się w towarzystwie, które odizoluje cię od świata. Zachowaj jasność osądu i rozmawiaj z ludźmi twardo stąpającymi po ziemi. W finansach nie daj się wciągnąć w nieuczciwy biznes. W zdrowiu uwaga na żołądek.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: 6 Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy na twoją łaskawość i... szczodrość. W grę wchodzi związek dodający prestiżu, ale niezbyt zażyły. Dużo czasu możecie spędzać osobno. Młoda osoba z Twojego otoczenia pragnie cię naśladować. Jest jednak idealistycznie nastawiona i nie rozumie znaczenia słowa "kompromis". W finansach możesz otrzymać zaliczkę lub pożyczkę. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na kolana.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: 7 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że nie poddasz się zwątpieniu. W trudnej sytuacji zawsze znajdzie się osoba, która w pełni zrozumie twój ból. Najgorsze, co można sobie zrobić, to dojść do przekonania, że cały świat jest nieżyczliwy. To nieprawda. Ludzie mają lepsze rzeczy na głowie niż zastawianie pułapek, a bywają wręcz pomocni. W finansach możliwa będzie trudna rozmowa. W zdrowiu uwaga na płuca.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: As Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zgrasz się z jego rodziną i przyjaciółmi, zechcesz współpracować. Emocje trzeba odłożyć czasem na bok. Gdy w grę wchodzi wspólny cel, warto dostrzegać zalety, dobre chęci i wszystko to, co przybliża do sukcesu. Tym bardziej że może to się skończyć pokaźnym spadkiem lub sprzedażą domu. W finansach możliwy awans, nagroda. W zdrowiu uwaga na kręgosłup.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie dasz się zwieść wymówkom. Nie znaczy nie, to prawda. Niemniej upewnij się, czy odmowa jest szczera. Ktoś może podejmować z tobą grę. Jeśli nie lubisz takich układów, przetnij gordyjski węzeł jednym, zdecydowanym słowem. W finansach może zostać przeprowadzony z tobą intensywny wywiad, rozmowa kwalifikacyjna. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: Królowa Buław

W kontaktach osobistych ktoś liczy, że potraktujesz ciało i temperament jak swoje królestwo. Jesteśmy władcami naszych marzeń i pragnień. Umysł i członki nadają się wspaniale do spełniania zachcianek i powiększania stanu posiadania. Choćby miało ono trwać zaledwie kilka ulotnych, rozkosznych chwil. W finansach wykaż się wdziękiem nawet w swobodnej atmosferze. W zdrowiu uwaga na migreny.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Diabeł

W uczuciach ktoś liczy, że będziesz tą siłą, która pozwoli wyrwać mu się z niechcianych zobowiązań. Rola katalizatora zmian spotyka się często ze społecznym ostracyzmem. Ludzie obwiniają "nową" osobę za zniszczenie "starego" związku. Nawet jeśli rozpadał się on już od dłuższego czasu. W finansach uważaj, by jakiś oszust nie wciągnął w swoją grę ciebie i twoich bliskich. W zdrowiu ryzyko gorączki.