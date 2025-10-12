Te trzy znaki zodiaku czeka trudny październik. Gwiazdy nie będą łaskawe
Październik, choć dla niektórych okaże się pomyślny, dla innych szykuje serię kosmicznych pułapek i testów. Energie planet - szczególnie chłodnego Saturna, iluzorycznego Neptuna i potężnego Plutona - ustawią się w układach, które przyniosą rozczarowania, konflikty i poczucie blokady. Trzy znaki zodiaku będą musiały w tym miesiącu zachować szczególną ostrożność, bo los wystawi ich cierpliwość na ciężką próbę!
Kto w październiku będzie miał największego pecha?
W tym miesiącu na niebie dojdzie do kilku wymagających konfiguracji, które mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie, finanse i relacje. Energie te będą odczuwalne dla wszystkich, ale Panna, Ryby i Lew znajdą się w samym centrum astrologicznego zamieszania.
Na co szczególnie uważać w październiku? Możesz zaobserwować np.:
- nagłe ochłodzenie w relacjach miłosnych i poczucie osamotnienia,
- ryzyko nieporozumień, a nawet finansowych oszustw,
- niespodziewane walki o władzę i dominację w pracy lub w domu,
- poczucie przytłoczenia i chwilowej utraty wiary w swoje plany.
Panna - rozczarowania w miłości i finansach
Dla osób spod znaku Panny pech skumuluje się w połowie miesiąca, w okolicach 11-14 października. Wenus - planeta miłości i pieniędzy - przebywając w tym znaku, zderzy się w opozycji najpierw z surowym Saturnem, a zaraz potem z iluzorycznym Neptunem. Można spodziewać się nagłego chłodu w relacjach, wrażenia odrzucenia lub niespodziewanych ograniczeń finansowych, które zburzą poczucie bezpieczeństwa. Chwilę później pojawi się ryzyko bolesnego rozczarowania lub bycia oszukanym. To czas, w którym serce i portfel będą wyjątkowo wrażliwe na zranienia, dlatego jeśli jesteś zodiakalną Panną, zachowaj szczególną ostrożność.
Ryby - ciężar relacji i mgła niepewności
Jeśli jesteś zodiakalnymi Rybami, również znajdziesz się w centrum tej samej planetarnej burzy w połowie miesiąca (ok. 11-14 października), ale odczujesz ją inaczej. Z Saturnem i Neptunem w twoim znaku możesz nagle poczuć, że bliska relacja stała się przytłaczającym ciężarem, a w związku brakuje szczerości i zrozumienia. To dla ciebie czas głębokiego rozczarowania i poczucia, że ukochana osoba jest emocjonalnie nieosiągalna lub nie do końca z tobą szczera. Uważaj na poświęcanie się dla kogoś, kto może nie być tego wart.
Lew - walka o władzę i test ego
Pechowy okres uaktywni się w drugiej połowie miesiąca, osiągając szczyt w okolicach 24 października. Planety w Skorpionie utworzą bardzo napięty aspekt z potężnym Plutonem. Twoja naturalna potrzeba bycia liderem i posiadania kontroli zostanie mocno zakwestionowana. To niestety może prowadzić do ostrych walk o władzę w pracy lub w domu. Możesz poczuć, że twoja wola jest ciągle blokowana przez siły, na które nie masz wpływu, co mocno uderzy w twoją dumę i poczucie własnej wartości. Zamiast angażować się w każdą walkę o dominację, zastanów się, co jest naprawdę ważne i odpuść tam, gdzie stawka jest zbyt wysoka.
Nawet jeśli ten miesiąc przyniesie ci pewne trudności, pamiętaj, że w każdej z nich kryje się szansa. Astrologiczny pech to często drogowskaz, który pokazuje, gdzie w twoim życiu potrzebna jest zmiana. Zamiast walczyć z losem, postaraj się zrozumieć jego lekcję, a wyciągnięte wnioski staną się twoją siłą na przyszłość.