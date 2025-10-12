Kto w październiku będzie miał największego pecha?

W tym miesiącu na niebie dojdzie do kilku wymagających konfiguracji, które mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie, finanse i relacje. Energie te będą odczuwalne dla wszystkich, ale Panna, Ryby i Lew znajdą się w samym centrum astrologicznego zamieszania.

Na co szczególnie uważać w październiku? Możesz zaobserwować np.:

nagłe ochłodzenie w relacjach miłosnych i poczucie osamotnienia,

ryzyko nieporozumień, a nawet finansowych oszustw,

niespodziewane walki o władzę i dominację w pracy lub w domu,

poczucie przytłoczenia i chwilowej utraty wiary w swoje plany.

W tym miesiącu na niebie dojdzie do kilku wymagających konfiguracji sergey makarenko 123RF/PICSEL

Panna - rozczarowania w miłości i finansach

Dla osób spod znaku Panny pech skumuluje się w połowie miesiąca, w okolicach 11-14 października. Wenus - planeta miłości i pieniędzy - przebywając w tym znaku, zderzy się w opozycji najpierw z surowym Saturnem, a zaraz potem z iluzorycznym Neptunem. Można spodziewać się nagłego chłodu w relacjach, wrażenia odrzucenia lub niespodziewanych ograniczeń finansowych, które zburzą poczucie bezpieczeństwa. Chwilę później pojawi się ryzyko bolesnego rozczarowania lub bycia oszukanym. To czas, w którym serce i portfel będą wyjątkowo wrażliwe na zranienia, dlatego jeśli jesteś zodiakalną Panną, zachowaj szczególną ostrożność.

Ryby - ciężar relacji i mgła niepewności

Jeśli jesteś zodiakalnymi Rybami, również znajdziesz się w centrum tej samej planetarnej burzy w połowie miesiąca (ok. 11-14 października), ale odczujesz ją inaczej. Z Saturnem i Neptunem w twoim znaku możesz nagle poczuć, że bliska relacja stała się przytłaczającym ciężarem, a w związku brakuje szczerości i zrozumienia. To dla ciebie czas głębokiego rozczarowania i poczucia, że ukochana osoba jest emocjonalnie nieosiągalna lub nie do końca z tobą szczera. Uważaj na poświęcanie się dla kogoś, kto może nie być tego wart.

Lew - walka o władzę i test ego

Pechowy okres uaktywni się w drugiej połowie miesiąca, osiągając szczyt w okolicach 24 października. Planety w Skorpionie utworzą bardzo napięty aspekt z potężnym Plutonem. Twoja naturalna potrzeba bycia liderem i posiadania kontroli zostanie mocno zakwestionowana. To niestety może prowadzić do ostrych walk o władzę w pracy lub w domu. Możesz poczuć, że twoja wola jest ciągle blokowana przez siły, na które nie masz wpływu, co mocno uderzy w twoją dumę i poczucie własnej wartości. Zamiast angażować się w każdą walkę o dominację, zastanów się, co jest naprawdę ważne i odpuść tam, gdzie stawka jest zbyt wysoka.

Nawet jeśli ten miesiąc przyniesie ci pewne trudności, pamiętaj, że w każdej z nich kryje się szansa. Astrologiczny pech to często drogowskaz, który pokazuje, gdzie w twoim życiu potrzebna jest zmiana. Zamiast walczyć z losem, postaraj się zrozumieć jego lekcję, a wyciągnięte wnioski staną się twoją siłą na przyszłość.