Spis treści: Czym jest Wielki Trygon Wodny? Skorpion odzyskuje moc Rak przyciąga szczęście Ryby spełniają marzenia

Czym jest Wielki Trygon Wodny?

W ostatnich dziesięciu dniach października (ok. 23-29.10) seria planet stworzy na niebie astrologiczny trójkąt, łącząc znaki Skorpiona, Raka i Ryb. To czas, w którym intuicja, marzenia i odważne działania zaczną ze sobą idealnie współgrać, otwierając drogę do sukcesu i wewnętrznej radości. Dla tych trzech znaków wodnych będzie to okres, w którym wszystko będzie się układać.

Skorpion odzyskuje moc

Ze Słońcem, Merkurym i Marsem w jego znaku - Skorpion będzie w swoim żywiole, czując ogromny przypływ energii i pewności siebie. Wsparcie od Jowisza i Saturna sprawi, że jego działania i decyzje będą trafione w dziesiątkę. To czas, gdy plany, które do tej pory napotykały opór, zaczną realizować się z zadziwiającą łatwością. Szczęście dla niego to poczucie pełnej mocy, skuteczności i panowania nad sytuacją.

Październik pełen kosmicznej mocy. Te znaki zodiaku odnajdą spełnienie 123RF/PICSEL

Rak przyciąga szczęście

Jowisz, czyli planeta szczęścia, przebywa w znaku Raka i pod koniec miesiąca otrzyma potężne wsparcie od planet w Skorpionie. Może on spodziewać się prawdziwej hojności od losu - w formie propozycji zawodowych, szans finansowych czy pomocy od ważnych osób. Rak poczuje, że wszechświat wyraźnie mu sprzyja, co da mu głębokie i dawno wyczekiwane poczucie emocjonalnego oraz materialnego bezpieczeństwa.

Ryby spełniają marzenia

Marzenia Ryb (Neptun) i ich długoterminowe plany (Saturn) dostaną wreszcie potężny impuls do realizacji. Energie Marsa i Merkurego dadzą im siłę do działania i jasność umysłu, by przekuć swoje najskrytsze wizje w coś konkretnego. To czas, w którym kreatywność tego znaku może zostać zauważona i doceniona, a to, co wydawało się niemożliwe, nagle znajdzie się w zasięgu ręki. Szczęściem dla Ryb będzie widok spełniających się marzeń.

Końcówka października to dla znaków wodnych czas, w którym intuicja, działanie i szczęście idą w parze. Warto, by zaufały uczuciom i odważnie sięgały po swoje cele, bo wszystko zdaje się układać we właściwy wzór. A jeśli twojego znaku nie ma na tej liście? Nie martw się - kosmiczna energia jest cykliczna, a twój szczęśliwy czas nadejdzie już wkrótce!

