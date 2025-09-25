Te trzy znaki zodiaku czeka wyjątkowe szczęście. Już w październiku
Październik rozpocznie się pewną dozą napięcia, ale jego druga połowa przyniesie jedną z najbardziej wspierających konfiguracji planetarnych tego roku. Pod koniec miesiąca na niebie uformuje się potężny Wielki Trygon Wodny, który połączy energię działania, myśli, szczęścia i stabilizacji. Ten układ planet stworzy idealne warunki do odnalezienia spełnienia i pomyślności, ale to trzy znaki zodiaku skorzystają z tej okazji najbardziej.
Spis treści:
- Czym jest Wielki Trygon Wodny?
- Skorpion odzyskuje moc
- Rak przyciąga szczęście
- Ryby spełniają marzenia
Czym jest Wielki Trygon Wodny?
W ostatnich dziesięciu dniach października (ok. 23-29.10) seria planet stworzy na niebie astrologiczny trójkąt, łącząc znaki Skorpiona, Raka i Ryb. To czas, w którym intuicja, marzenia i odważne działania zaczną ze sobą idealnie współgrać, otwierając drogę do sukcesu i wewnętrznej radości. Dla tych trzech znaków wodnych będzie to okres, w którym wszystko będzie się układać.
Skorpion odzyskuje moc
Ze Słońcem, Merkurym i Marsem w jego znaku - Skorpion będzie w swoim żywiole, czując ogromny przypływ energii i pewności siebie. Wsparcie od Jowisza i Saturna sprawi, że jego działania i decyzje będą trafione w dziesiątkę. To czas, gdy plany, które do tej pory napotykały opór, zaczną realizować się z zadziwiającą łatwością. Szczęście dla niego to poczucie pełnej mocy, skuteczności i panowania nad sytuacją.
Rak przyciąga szczęście
Jowisz, czyli planeta szczęścia, przebywa w znaku Raka i pod koniec miesiąca otrzyma potężne wsparcie od planet w Skorpionie. Może on spodziewać się prawdziwej hojności od losu - w formie propozycji zawodowych, szans finansowych czy pomocy od ważnych osób. Rak poczuje, że wszechświat wyraźnie mu sprzyja, co da mu głębokie i dawno wyczekiwane poczucie emocjonalnego oraz materialnego bezpieczeństwa.
Ryby spełniają marzenia
Marzenia Ryb (Neptun) i ich długoterminowe plany (Saturn) dostaną wreszcie potężny impuls do realizacji. Energie Marsa i Merkurego dadzą im siłę do działania i jasność umysłu, by przekuć swoje najskrytsze wizje w coś konkretnego. To czas, w którym kreatywność tego znaku może zostać zauważona i doceniona, a to, co wydawało się niemożliwe, nagle znajdzie się w zasięgu ręki. Szczęściem dla Ryb będzie widok spełniających się marzeń.
Przeczytaj także: Wrażliwe i wyjątkowo empatyczne. Jakie jeszcze są wodne znaki zodiaku?
Końcówka października to dla znaków wodnych czas, w którym intuicja, działanie i szczęście idą w parze. Warto, by zaufały uczuciom i odważnie sięgały po swoje cele, bo wszystko zdaje się układać we właściwy wzór. A jeśli twojego znaku nie ma na tej liście? Nie martw się - kosmiczna energia jest cykliczna, a twój szczęśliwy czas nadejdzie już wkrótce!