Panna - z nerwami pod kontrolą

Z pozoru cicha i spokojna, ale to właśnie ona potrafi zachować zimną krew, gdy wszystko się wali. Panna jest znakiem zmiennym - nie walczy z rzeczywistością, tylko ją analizuje, krok po kroku. Dzięki tej umiejętności potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, która innych by przerosła. Nie działa impulsywnie, ale konsekwentnie naprawia to, co wymaga naprawy. Jej siła to nie dramatyczne zwroty akcji, a cierpliwe przywracanie ładu tam, gdzie zapanował chaos.

Strzelec - zawsze gotów ruszyć dalej

Nie zatrzymuje się na długo w jednym miejscu - również emocjonalnie. Gdy los rzuca mu wyzwanie, nie czeka, aż się wypali, tylko idzie dalej. Strzelec to znak, który wie, że życie to nieustanny ruch. Nie trzyma się przeszłości, nie rozpamiętuje - widzi przyszłość jako przestrzeń do nowych prób, nowego sensu. To właśnie ten ruch "tam i z powrotem" pozwala mu zachować równowagę i odbić się nawet wtedy, gdy spadnie naprawdę nisko.

Baran - potrafi wstać i iść dalej

Znak kardynalny, który nie zna słowa porażka. Baran nie czeka, aż się zagoi - działa, nawet z ranami na sercu. Jego naturalna reakcja na upadek? Wstać, zacisnąć zęby i iść dalej. Nawet jeśli chwilowo przegra, nie osiada w bezruchu. W jego naturze leży rywalizacja i walka - ale nie dla samej walki, tylko dla ruchu naprzód. Gdy inni się jeszcze zastanawiają, Baran już planuje kolejny krok.

Skorpion - potrafi odrodzić się z popiołów

Ten znak zna ciemność od środka. Ale właśnie dlatego potrafi się z niej wydobyć. Skorpion nie boi się wejść w to, co trudne, emocjonalnie intensywne czy bolesne. Przechodzi przez to wszystko - i wraca silniejszy. W astrologicznej symbolice to znak, który może przekształcić się w orła, wznoszącego się ponad to, co go kiedyś trzymało na ziemi. Skorpion nie tylko przetrwa - on potrafi całkowicie się odrodzić.

Pamiętaj, że siła niejedno ma imię - raz przyjmuje formę logicznego działania, innym razem surowej determinacji albo odwagi, by iść naprzód mimo bólu. Wspomniane cztery znaki wyróżniają się szczególnie, ale każdy z nas nosi w sobie coś z tej siły. Bo prawdziwa odporność to nie brak upadków, a umiejętność wstawania. I właśnie to mają w sobie ci, którzy zawsze spadają na cztery łapy.

