Energia, temperament, inicjatywa, czyli jak zachowują się ogniste znaki zodiaku?

Baran to pierwszy biesiadnik przy stole, który jest też pierwszy do krojenia jajek i też pierwszy do dyskusji. Baran nie znosi nudy, więc jeśli rozmowa nie idzie po jego myśli, zaraz ją rozrusza, nawet kosztem lekkiej sprzeczki, byleby był ogień, wszak to ognisty znak zodiaku. To on pierwszy zarządzi przerwę w biesiadowaniu i wyciągnie rodzinę na świąteczny spacer.

Lew z kolei, drugi ognisty znak, to istny król stołu. Lew zadba o atmosferę, opowie anegdoty i upewni się, że wszyscy go słuchają. Święta to dla niego teatralna scena, na której uwielbia się prezentować. Zakłada wówczas elegancki strój, na stole postawi piękne dekoracje i zapewni też dużo ciepła rodzinie.

Strzelec - ten, który opowiada historie z podróży, nawet jeśli nikt nie pytał. Strzelec wnosi luz, śmiech i trochę chaosu. Przy wielkanocnym stole może filozofować o życiu albo planować kolejne wyjazdy.

Trochę ziemskiej energii przy świątecznym stole. Stabilność, praktyczność, konkret

O gorącą atmosferę w trakcie świąt dbają ogniste znaki zodiaku, ale są też takie, które wniosą w świąteczny czas dużo spokoju i dadzą chwilę oddechu. To ziemskie znaki zodiaku ukoją nerwy przy świątecznym stole. Warto w trakcie świętowania mieć u swego boku Byka, gdyż to prawdziwy smakosz świąt. Byk celebruje jedzenie jak nikt inny, doceni każdy detal potraw. Ten znak zodiaku jest raczej spokojny, ceni komfort i tradycję. Wielkanoc może być dla niego wyjątkowo przyjemna, bo będzie "dogadzał sobie" i przy okazji innym.

Jeżeli chodzi o organizację świąt to Panna nie ma sobie równych. Ten znak zodiaku to urodzony organizator wszystkiego. Lista zakupów? Jest. Plan sprzątania? Jest. Panna może trochę stresować się detalami - czy jajka są idealnie ugotowane, ale bez niej święta by się rozsypały.

Klub ziemskich znaków zodiaku przy świątecznym stole zamyka Koziorożec, a on szanuję tradycję ponad wszystko. Koziorożec pilnuje, żeby wszystko było jak należy. Może wydawać się poważny, ale w głębi bardzo ceni rodzinne spotkania i będzie pilnował ich przebiegu, by nie wkradł się żaden chaos.

Znaki zodiaku, które zadbają o rozmowy przy świątecznym stole

Które znaki zodiaku warto mieć koło siebie w Wielkanoc?

Powietrzne znaki zodiaku to urodzone dusze towarzystwa, na czele których stoją Bliźnięta. Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. Bliźnięta przeskakują z tematu na temat, z osobą na osobę. Przy stole są wszędzie naraz. Wielkanoc i jej świętowanie może przynieść im mnóstwo inspirujących rozmów i nowych pomysłów.

Waga to z kolei mediator i esteta. Waga zadba o harmonię, zarówno w relacjach, jak i w wystroju stołu. Jeśli ktoś zacznie się kłócić, Waga pierwsza załagodzi sytuację, dlatego jest bezcenna przy świątecznym stole, bo to tam najczęściej wybuchają rodzinne kłótnie i sprzeczki.

Wodnik zaś to nieprzewidywalny element świąt. Może zaproponować wegańską wersję tradycyjnych potraw albo rozpocząć dyskusję o przyszłości świata. Wodnik lubi iść pod prąd, nawet przy świątecznym stole, co może być dość intrygujące.

O emocje w trakcie świąt zadbają znaki zodiaku, którymi włada żywioł wody

Żywioły przy wielkanocnym stole mają znaczenie

Nie ma świąt bez emocji, to wręcz niemożliwe, a na nich nie zna się nikt tak dobrze, jak wodniste znaki zodiaku. Najbardziej emocjonalny Rak to strażnik rodzinnego ciepła. Rak bardzo przeżywa święta. Dba o wszystkich, wspomina dawne czasy. To on najczęściej przygotowuje potrawy "jak u babci" i nierzadko zasiewa w rodzinie nutkę sentymentu i nostalgii.

Skorpion to obserwator. Skorpion nie mówi dużo, ale widzi wszystko. Przy stole może prowadzić głębokie rozmowy, dogada się bez problemu z powietrznymi znakami zodiaku.

Marzyciel przy stole, to zdecydowanie Ryby, które mogą odpłynąć myślami gdzieś daleko albo wzruszyć się przy świątecznych rozmowach, razem z wrażliwym Rakiem mogą wywołać istną powódź łez przy rodzinnych wspominkach. Ich empatia sprawia, że są świetnymi słuchaczami.

