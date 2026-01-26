Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 26 stycznia do 1 lutego 2026 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Spis treści: Horoskop tygodniowy - Baran Horoskop tygodniowy - Byk Horoskop tygodniowy - Bliźnięta Horoskop tygodniowy - Rak Horoskop tygodniowy - Lew Horoskop tygodniowy - Panna Horoskop tygodniowy - Waga Horoskop tygodniowy - Skorpion Horoskop tygodniowy - Strzelec Horoskop tygodniowy - Koziorożec Horoskop tygodniowy - Wodnik Horoskop tygodniowy - Ryby

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu staraj się mniej mówić i narzucać, a więcej ulegać innym. W pracy na etacie zostaniesz odsunięty od reszty zespołu, bo szef uzna, że nie chcesz lub nie potrafisz współpracować. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć trudność w budowaniu stabilności, bo opierają się na starych nawykach lub co gorsza myśleniu życzeniowym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą wakat, który będzie ich inspirował, ale niekoniecznie da natychmiastową stabilność. W sprawach finansowych to dobry czas na zrobienie rachunku zarówno w domu, jak i w portfelu.

Horoskop tygodniowy - Byk

W tym tygodniu zajmiesz się praktyczną stroną życia. W pracy na etacie podejmiesz się zadań innych niż dotychczasowe doświadczenia. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się końca trudnej sytuacji, choć ślad jeszcze po niej pozostał. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się niespodziewanej oferty, która zmieni ich kierunek kariery. W sprawach finansowych czasem warto zafundować sobie jakieś przyjemności, bo nadmierna oszczędność też nie jest dobrą perspektywą. Weekend sprzyjał będzie beztroskiemu wypoczynkowi.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Aura tego tygodnia zachęci cię do skończenia tego, co już zacząłeś. W pracy na etacie zostaną podjęte próby zaleczenia konfliktu, który trwa w zespole już jakiś czas i przynosi straty. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą szukać zmian na rynku bo to, co kiedyś działało, teraz niekoniecznie daje stabilność dochodową. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia otworzą się na nowe branże i odejdą od schematu, który już nie działa. W sprawach finansowych będziesz musiał poradzić sobie ze wzrostami w wydatkach, które nadejdą.

Horoskop tygodniowy - Rak

Czeka cię dynamiczny tydzień w działaniu. W pracy na etacie będziesz oczekiwał realnego wsparcia od szefa, bo twoje sukcesy wreszcie zaczęły być widoczne na tle zespołu. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą otwierać nowe biznesy, które mają potencjał, ale wymagają bardzo trzeźwego spojrzenia i konkretnego planu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą pełne obaw, że ich wysiłek nie przynosi efektów. W sprawach finansowych będziesz musiał poradzić sobie z nadmiarem zobowiązań w które się wpakowałeś.

Horoskop tygodniowy - Lew

Styczniowa aura przyniesie potężny zastrzyk motywacji. W pracy na etacie zostaniesz doceniony, bo twoje działania są naprawdę widoczne i podziwiane przez innych. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą zerwą współpracę, która jest dla nich niekorzystna. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny postawić na kompetencje, które mogą być teraz bardzo ważne, aby bezproblemowo pokonać konkurencję. W sprawach finansowych to czas do zaciśnięcia pasa i rezygnacji z tego, co zbędne. W weekend czeka na ciebie kilka fajnych spotkań.

Horoskop tygodniowy - Panna

W tym tygodniu pójdziesz naprzód, a trudne przejścia zostawisz za sobą. W pracy na etacie przestaniesz się angażować i wycofasz z mentalnie, a być może nawet fizycznie z zespołu na jakiś czas. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały szczerej gotowości na działania, które mają poprawić ruch w firmie i wyrwać ją z zastoju. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą być znużone dotychczasowym sposobem szukania roboty, bo stwierdzą, że utknęły w starym schemacie, a przecież pragną czegoś nowego. Sprawy finansowe bez zmian, choć tobie przydało by się więcej gotówki na koncie.

Horoskop tygodniowy - Waga

Styczniowa aura zachęci cię do odzyskania kontroli nad życiem zawodowym. W pracy na etacie możesz spodziewać się uznania lub awansu na który pracujesz już od bardzo długiego czasu. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą muszą wykazać się większym sprytem i nieszablonowym myśleniem, aby ominąć przeszkody i pokonać konkurencje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą uważać na chaos informacyjny i niejasne decyzje potencjalnego pracodawcy. W sprawach finansowych pojawi się możliwość zarobienia dodatkowej gotówki.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Tydzień sprzyjał będzie ważnym spotkaniom i ciekawym rozmowom. W pracy na etacie postanowisz coś zmienić i odejdziesz po cichu do innej firmy. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą wprowadzać do firmy nowe pomysły, które jednak nie są jeszcze wystarczająco doprecyzowane, a więc też mało efektywne. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą zachować ostrożność w umowach, które w ostateczności mogą być dla nich niekorzystne zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki. W sprawach finansowych pojawi się konieczność szybkiego uregulowania jakiegoś starego zobowiązania.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

W tym tygodniu odetniesz się od przeszłych błędów i złudzeń. W pracy na etacie zabraknie dobrej komunikacji, a decyzje podjęte bez konsultacji mogą być fatalne w skutkach. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą szybko nadrobią zaległości i z chęcią zabiorą się za nowe pomysły. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia jeśli chcą znaleźć dobry wakat powinny skorzystać z wiedzy specjalistów. W sprawach finansowych to dobry czas na oddanie długów i zrobienie porządków w tym temacie. W weekend szansa na zawarcie nowych interesujących znajomości.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Zimowa aura pobudzi cię do poszukiwania nowych ścieżek. W pracy na etacie będziesz radzić sobie dobrze, a równowaga w braniu i dawaniu nie będzie zaburzona. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny stworzyć bardziej jasny plan, bo brak przemyślanej strategii może prowadzić do strat. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą sentymentalnie patrzeć na możliwość powrotu do byłego pracodawcy, który aktualnie nie jest możliwy. W sprawach finansowych warto uważnie przyjrzeć się na co idą twoje ciężko zarobione pieniądze zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz sam.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W tym tygodniu możesz spodziewać się wzrostu potencjału do rozwoju. W pracy na etacie możesz odczuwać wypalenie zawodowe i brak motywacji, który na szczęście będzie krótkotrwały. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały sprzyjające warunki do budowania marki lub relacji z klientami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą narażone na ryzyko błędów umowach. W sprawach finansowych warto robić analizy i notatki związane z wydatkami i wpływami.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Aura tego tygodnia przyniesie energię rodzenia się czegoś wartościowego. W pracy na etacie czeka was intensywna praca nad komunikacją w zespole, która teraz jest w opłakanym stanie. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny dać sobie więcej czasu na różnego rodzaju rozważania, aby sprawdzić fakty i policzyć ryzyko nowych działań lub inwestycji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry czas na uczenie się i doskonalenie umiejętności. Sprawy finansowe będą układać się pomyślnie, jednak twoja skłonność do poprawiania sobie nastroju może cię sporo kosztować.

