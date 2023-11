Spis treści: 01 Kiedy Pełnia Księżyca w Bliźniętach? Mroźny Księżyc szykuje nam wiele niespodzianek

Już 27 listopada 2023 roku będzie miała miejsce pełnia Księżyca w Bliźniętach. Listopadowa pełnia, zamykająca okres jesiennych pełni, zwana jest także Mroźnym Księżycem z oczywistych powodów - pod koniec listopada już goszczą często u nas mrozy.

Pełnia tego dnia osiągnie swój maksymalny wymiar o 10:17, ale jej działanie możemy odczuwać wcześniej i także po osiągnięciu pełni.

To także przedostatnia pełnia w tym roku kalendarzowym, która przez obecność znaku Bliźniąt może wiele namieszać na naszych życiowych drogach.

Listopadowa pełnia będzie czasem wyzwolonych emocji i to niekoniecznie tych dla nas miłych i kojących, wręcz przeciwnie. Bliźnięta jako znak zodiaku znane są z upartości, zmienności, porywczości i niepokoju ducha.

To właśnie taki nastrój może nam się udzielić podczas nadchodzącej pełni.

Co wydarzy się podczas Mroźnego Księżyca w Bliźniętach?

Podczas pełni w Bliźniętach Wszechświat szykuje dla nas emocjonalne zawirowania. Owszem, może pojawić się niepokój, nerwy, a nawet łzy, ale to wszystko może służyć wyższym celom, jakim jest otwarcie na emocje i zrzucenie pewnego ciężaru z serca, który od dłuższego czasu nam przeszkadzał.

Zdjęcie Listopadowa pełnia może upłynąć pod znakiem nerwów i gniewu / 123RF/PICSEL

Ta pełnia ma znamiona oczyszczenia, a także otwiera czas wzmożonej komunikacji i wyrażania siebie samego.

Bliźnięta cechuje także inteligencja i ciekawość świata, to także będą cechy, które odczujemy mocniej. Bez obaw i bez zbędnych już ciężarów będziemy chcieli zgłębiać to, co nas ciekawi.

Coś, co nas jednak pochłaniało bez końca do tej pory, ale nie służy naszej duszy, może zostać zakończone na rzecz tego, co rzeczywiście jest nam pisane.

Jesienna pełnia w Bliźniętach w opozycji do... Marsa

Przy listopadowej pełni warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt astrologiczny. Księżyc w pełni przebywający w znaku Bliźniąt znajdzie się jednocześnie w opozycyjnym ułożeniu do Marsa, do planety wojny.

Zdjęcie Podczas pełni w Bliźniętach zawalcz o siebie, ale unikaj niepotrzebnych kłótni z innymi / 123RF/PICSEL

To też dlatego złość, gniew i wybuchy emocji będą tak silne, wspomagane jeszcze przez planetę Mars, której działanie potęguje walkę, upór i rozgoryczenie.

Mars sprawi, że w powietrzu będzie czuć napiętą atmosferę. Mając tego świadomość, możemy w tym czasie uniknąć niepotrzebnych kłótni, które do niczego nie prowadzą.

Jednak znając naturę Marsa, warto z kolei... zawalczyć o siebie samego i o swoje marzenia, stawiając czoła wszelkim przeciwnościom losu.