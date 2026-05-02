To imię kobiety o niezwykłej wrażliwości. Koniecznie przyjmij ją do grona przyjaciół

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Wyjątkowo otwarta na potrzeby innych, gotowa nieść im pomoc, obdarzona naturalną umiejętnością przyciągania do siebie kolejnych przyjaciół. Hortensja to imię kobiety, która jest odważna, wrażliwa. Jej uwadze nie umknie żaden problem, który dotyka kogoś z bliskiego otoczenia. Warto rozważyć nadanie tego imienia swojej nowo narodzonej córce.

Blondynka w ogrodzie pełnym kwiatów hortensji. Hortensja to imię kobiety o niezwykłej wrażliwości. JKoniecznie przyjmij ją do grona przyjaciół
Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Hortensja
  2. Popularność imienia Hortensja w Polsce
  3. Kiedy Hortensja obchodzi imieniny?
  4. Hortensja - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Hortensja
  6. Znane osoby o imieniu Hortensja
  7. Hortensja - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Hortensja

Hortensja to żeńskie imię starorzymskie, które jest odpowiednikiem męskiej formy Hortensjusz. Pochodzi od rodu Hortensjuszy. W języku łacińskim, hortus, z którego wywodzi się nazwa rodowa, oznacza ogród. Hortensius, to z kolei ogrodnik.

Popularność imienia Hortensja w Polsce

Imię Hortensja, choć jest w Polsce znane, to od wielu lat nie jest nadawane dziewczynkom rodzącym się w naszym kraju. Hortensja budzi głównie skojarzenia powiązane z popularnym kwiatem, występującym często w polskich ogrodach.

Kiedy Hortensja obchodzi imieniny?

Kobieta o imieniu Hortensja obchodzi imieniny 11 stycznia.

Hortensja - zdrobnienia imienia

W jaki sposób można zwracać się do dziewczynki lub pani o tym imieniu? Wśród popularnych zdrobnień znalazły się:

  • Horcia,
  • Hortenka,
  • Hortenia,
  • Horteczka,
  • Hortynka,
  • Hosia,
  • Honia.
Numerologia i cechy osób o imieniu Hortensja

Jakie cechy charakteru najczęściej opisują Hortensję? To kobieta o wyjątkowej empatii i wrażliwości. Stara się zawsze zrozumieć punkt widzenia rozmówcy, zanim zdecyduje się go ocenić. Jest czuła dla bliskich i przyjaźnie nastawiona do osób obcych i dopiero poznanych. W swoim życiu dąży do stabilizacji. Umie odczytywać potrzeby innych i wspierać ich w trudnych chwilach.

Hortensja to numerologiczna jedenastka. Wyróżnia się charyzmą i świetną intuicją. Jest ambitna i skutecznie dąży do osiągnięcia założonych celów. Pomagają jej w tym kreatywność, życiowa mądrość i siła.

Znane osoby o imieniu Hortensja

Na świecie znanych jest kilka kobiet o imieniu Hortensja. Wśród nich znalazły się:

  • Hortensja de Beauharnais - królowa Holandii, córka francuskiej cesarzowej Józefiny,
  • Hortensja - córka oratora Hortensjusza Hortalusa,
  • Hortensia Bussi Soto - chilijska pierwsza dama, żona Salvadora Allende, prezydenta Chile.

Hortensja - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Hortensja dobrze odnajduje się w pracy wymagającej ciągłego kontaktu z drugim człowiekiem. Nie boi się wyzwań, dlatego chętnie podejmuje się kolejnych projektów. Świetnie radzi sobie na takich stanowiskach jak sędzina, radczyni prawna, ale równie dobrze może rozwijać się na stopie artystycznej, pracując jako malarka czy plastyczka.

Życiowym poczynaniom Hortensji towarzyszą Mars i Księżyc, a szczęśliwymi talizmanami są diament i topaz.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54100/table?page=1&per_page=20&q=Hortensja&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Hortensja_(imi%C4%99)

