Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara Popularność imienia Tamara w Polsce Kiedy Tamara obchodzi imieniny? Tamara - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Tamara Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara

Tamara to żeńskie imię pochodzenia semickiego. Powstało od określenia Tamar, które w języku aramejskim oznacza palma daktylowa.

Popularność imienia Tamara w Polsce

Tamara to imię, które w Polsce jest rzadko spotykane. W 2023 roku urodziło się 25 dziewczynek nazwanych w ten sposób przez rodziców.

Kiedy Tamara obchodzi imieniny?

Imieniny Tamary wypadają 1 maja, 3 czerwca i 29 grudnia.

Tamara - zdrobnienia imienia

Do kobiety lub dziewczynki o imieniu Tamara można zwracać się na różne sposoby. Wśród popularnych zdrobnień znajdują się takie określenia:

Tamarka,

Tamarcia,

Tamareczka,

Tamka,

Tamcia,

Tamusia,

Tamunia,

Tami.

Znane osoby o imieniu Tamara

Wśród znanych kobiet znajdują się również te o imieniu Tamara. Należą do nich:

Tamara Feldman - amerykańska aktorka,

Tamara Łempicka - polska malarka,

Tamara Arciuch - polska aktorka,

Tamara Bleszynski - indonezyjska modelka, aktorka i piosenkarka,

Tamara Gee - inaczej Isis Gee, amerykańsko-polska piosenkarka,

Tamara Smirnowa - rosyjska astronomka,

Tamara Sorbian - polska reżyserka, scenarzystka, producentka,

Tamara Tichonowa - rosyjska narciarka,

Tamara Wiszniewska - polska przedwojenna aktorka filmowa.

Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara

Tamara to kobieta o bardzo zmiennym charakterze. Szybko się zniechęca i łatwo płoszy, co nie rokuje najlepiej dla jej osobistego rozwoju. Jest wrażliwa, a brak umiejętności panowania nad sobą sprawia, że niełatwo przychodzi jej nawiązywanie nowych znajomości. Mimo to jest dobrą przyjaciółką, troskliwą matką i oddaną, czułą partnerką. Stawia przed sobą wiele zadań i wzywań. Takie podejście kłóci się z jej chwiejną naturą, przez którą szybko zniechęca się porażkami.

Tamara to numerologiczna siódemka. Jest romantyczną duszą i inteligentną kobietą, która wierzy w cuda.

Zobacz również: Karolina Woźniak

Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Tamara w pracy zawodowej najlepiej sprawdza się na stanowiskach powiązanych ze sztuką i rozwojem duchowym.

Szczęśliwymi kamieniami są dla niej tygrysie oko i koral, a sprzyjającymi jej kolorami fiolet i błękit.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat