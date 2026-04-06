To imię kobiety oddanej rodzinie, ale wrażliwej na życiowe porażki
Bywa trudna w obyciu, bo każde fiasko sprawia, że na długo traci cierpliwość. Jest dobrą matką i partnerką, ma duszę romantyczki i wierzy w cuda, co często bywa powodem jej licznych zawodów. Co mówią o niej liczby? Jak radzi sobie w pracy i w jaki sposób stawia czoła zawodowym wyzwaniom?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara
- Popularność imienia Tamara w Polsce
- Kiedy Tamara obchodzi imieniny?
- Tamara - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Tamara
- Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara
- Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara
Tamara to żeńskie imię pochodzenia semickiego. Powstało od określenia Tamar, które w języku aramejskim oznacza palma daktylowa.
Popularność imienia Tamara w Polsce
Tamara to imię, które w Polsce jest rzadko spotykane. W 2023 roku urodziło się 25 dziewczynek nazwanych w ten sposób przez rodziców.
Kiedy Tamara obchodzi imieniny?
Imieniny Tamary wypadają 1 maja, 3 czerwca i 29 grudnia.
Tamara - zdrobnienia imienia
Do kobiety lub dziewczynki o imieniu Tamara można zwracać się na różne sposoby. Wśród popularnych zdrobnień znajdują się takie określenia:
- Tamarka,
- Tamarcia,
- Tamareczka,
- Tamka,
- Tamcia,
- Tamusia,
- Tamunia,
- Tami.
Znane osoby o imieniu Tamara
Wśród znanych kobiet znajdują się również te o imieniu Tamara. Należą do nich:
- Tamara Feldman - amerykańska aktorka,
- Tamara Łempicka - polska malarka,
- Tamara Arciuch - polska aktorka,
- Tamara Bleszynski - indonezyjska modelka, aktorka i piosenkarka,
- Tamara Gee - inaczej Isis Gee, amerykańsko-polska piosenkarka,
- Tamara Smirnowa - rosyjska astronomka,
- Tamara Sorbian - polska reżyserka, scenarzystka, producentka,
- Tamara Tichonowa - rosyjska narciarka,
- Tamara Wiszniewska - polska przedwojenna aktorka filmowa.
Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara
Tamara to kobieta o bardzo zmiennym charakterze. Szybko się zniechęca i łatwo płoszy, co nie rokuje najlepiej dla jej osobistego rozwoju. Jest wrażliwa, a brak umiejętności panowania nad sobą sprawia, że niełatwo przychodzi jej nawiązywanie nowych znajomości. Mimo to jest dobrą przyjaciółką, troskliwą matką i oddaną, czułą partnerką. Stawia przed sobą wiele zadań i wzywań. Takie podejście kłóci się z jej chwiejną naturą, przez którą szybko zniechęca się porażkami.
Tamara to numerologiczna siódemka. Jest romantyczną duszą i inteligentną kobietą, która wierzy w cuda.
Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Tamara w pracy zawodowej najlepiej sprawdza się na stanowiskach powiązanych ze sztuką i rozwojem duchowym.
Szczęśliwymi kamieniami są dla niej tygrysie oko i koral, a sprzyjającymi jej kolorami fiolet i błękit.
