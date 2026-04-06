Karolina Woźniak

Bywa trudna w obyciu, bo każde fiasko sprawia, że na długo traci cierpliwość. Jest dobrą matką i partnerką, ma duszę romantyczki i wierzy w cuda, co często bywa powodem jej licznych zawodów. Co mówią o niej liczby? Jak radzi sobie w pracy i w jaki sposób stawia czoła zawodowym wyzwaniom?

Co mówi o tobie twoje imię?

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara
  2. Popularność imienia Tamara w Polsce
  3. Kiedy Tamara obchodzi imieniny?
  4. Tamara - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Tamara
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara
  7. Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Tamara

Tamara to żeńskie imię pochodzenia semickiego. Powstało od określenia Tamar, które w języku aramejskim oznacza palma daktylowa.

Popularność imienia Tamara w Polsce

Tamara to imię, które w Polsce jest rzadko spotykane. W 2023 roku urodziło się 25 dziewczynek nazwanych w ten sposób przez rodziców.

Kiedy Tamara obchodzi imieniny?

Imieniny Tamary wypadają 1 maja, 3 czerwca i 29 grudnia.

Tamara - zdrobnienia imienia

Do kobiety lub dziewczynki o imieniu Tamara można zwracać się na różne sposoby. Wśród popularnych zdrobnień znajdują się takie określenia:

  • Tamarka,
  • Tamarcia,
  • Tamareczka,
  • Tamka,
  • Tamcia,
  • Tamusia,
  • Tamunia,
  • Tami.

Znane osoby o imieniu Tamara

Wśród znanych kobiet znajdują się również te o imieniu Tamara. Należą do nich:

  • Tamara Feldman - amerykańska aktorka,
  • Tamara Łempicka - polska malarka,
  • Tamara Arciuch - polska aktorka,
  • Tamara Bleszynski - indonezyjska modelka, aktorka i piosenkarka,
  • Tamara Gee - inaczej Isis Gee, amerykańsko-polska piosenkarka,
  • Tamara Smirnowa - rosyjska astronomka,
  • Tamara Sorbian - polska reżyserka, scenarzystka, producentka,
  • Tamara Tichonowa - rosyjska narciarka,
  • Tamara Wiszniewska - polska przedwojenna aktorka filmowa.
Starsza kobieta z siwymi włosami, ubrana w jasnoróżową koszulę, delikatny makijaż, perłowe kolczyki, zwrócona lekko w bok na tle jednolitej, pomarańczowej ściany. Spokojny wyraz twarzy.
Jaki wpływ ma na ciebie twoje imię?

Numerologia i cechy osób o imieniu Tamara

Tamara to kobieta o bardzo zmiennym charakterze. Szybko się zniechęca i łatwo płoszy, co nie rokuje najlepiej dla jej osobistego rozwoju. Jest wrażliwa, a brak umiejętności panowania nad sobą sprawia, że niełatwo przychodzi jej nawiązywanie nowych znajomości. Mimo to jest dobrą przyjaciółką, troskliwą matką i oddaną, czułą partnerką. Stawia przed sobą wiele zadań i wzywań. Takie podejście kłóci się z jej chwiejną naturą, przez którą szybko zniechęca się porażkami.

Tamara to numerologiczna siódemka. Jest romantyczną duszą i inteligentną kobietą, która wierzy w cuda.

Tamara - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Tamara w pracy zawodowej najlepiej sprawdza się na stanowiskach powiązanych ze sztuką i rozwojem duchowym.

Szczęśliwymi kamieniami są dla niej tygrysie oko i koral, a sprzyjającymi jej kolorami fiolet i błękit.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczkuPolsat

Najnowsze