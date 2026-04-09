Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Horacy Popularność imienia Horacy w Polsce Kiedy Horacy obchodzi imieniny? Horacy - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Horacy Znane osoby o imieniu Horacy Horacy - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Horacy

Imię Horacy pochodzi z języka łacińskiego i powstało od rodowej nazwy Horatius. Może oznaczać młody, kwitnący.

Popularność imienia Horacy w Polsce

Imię Horacy aktualnie nie jest w Polsce popularne, choć na naszych ziemiach pojawiło się już w średniowieczu. W tamtym czasie znane było również w formach Oracy lub Jaracz. W 2023 roku w Polsce urodziło się czterech chłopców, którym nadano takie właśnie imię.

Kiedy Horacy obchodzi imieniny?

Horacy obchodzi imieniny 24 kwietnia.

Horacy - zdrobnienia imienia

Imię Horacy może przybierać różne formy. Do jego najpopularniejszych zdrobnień należą:

Horacek,

Horaś,

Racek,

Horacuś,

Horaczek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Horacy

Horacy to imię mężczyzny, który jest bardzo często uznawany za człowieka honorowego i sprawiedliwego. Dużą wagę przykłada do tego, w jaki sposób zostanie odebrany w towarzystwie i sam ceni nienaganne maniery innych. Nie jest zadufany, ale zna swoją wartość.

Mężczyzna o imieniu Horacy jest numerologiczną siódemką. Wierzy w działanie siły wyższej, dopatruje się cudów w życiu codziennym i jest romantykiem. Siódemka oznacza wrażliwą duszę, delikatną osobę, o dobrze rozwiniętej intuicji.

Znane osoby o imieniu Horacy

W światowej historii pojawiło się wielu znanych mężczyzn o tym imieniu. Wśród nich znaleźli się:

Horacy - rzymski poeta

Horace Herring - amerykański bokser,

Horace Jones - brytyjski architekt

Horatio Nelson - brytyjski admirał floty,

Horacy Smith - amerykański wynalazca,

Horace Walpole - angielski pisarz.

Horacy - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać chłopiec o imieniu Horacy? To imię twórców, artystów, mężczyzn obdarzonych często unikalnym talentem. Horacy odnajdzie się również w pracy misjonarza, duchownego, życiowego przewodnika. Nad jego losem czuwają Neptun i Jowisz, a szczęśliwe kolory to fiolet i błękit.

Źródła:

1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Horacy_(imi%C4%99)

2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Horacy&sort=

