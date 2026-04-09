To imię mężczyzny, który kojarzony jest z wielką sztuką. Jest rzadko spotykane w Polsce, choć bardzo znane
Niewielu zna osobiście pana o tym imieniu. Jeśli spotkasz go w gronie znajomych, możesz mówić o prawdziwym szczęściu. Horacy to artystyczna dusza, mężczyzna, który wierzy w znaki i nadprzyrodzone siły. Jednocześnie jest człowiekiem honorowym, sprawiedliwym, romantycznym. Co jeszcze warto wiedzieć o tym męskim imieniu?
Pochodzenie i znaczenie imienia Horacy
Imię Horacy pochodzi z języka łacińskiego i powstało od rodowej nazwy Horatius. Może oznaczać młody, kwitnący.
Popularność imienia Horacy w Polsce
Imię Horacy aktualnie nie jest w Polsce popularne, choć na naszych ziemiach pojawiło się już w średniowieczu. W tamtym czasie znane było również w formach Oracy lub Jaracz. W 2023 roku w Polsce urodziło się czterech chłopców, którym nadano takie właśnie imię.
Kiedy Horacy obchodzi imieniny?
Horacy obchodzi imieniny 24 kwietnia.
Horacy - zdrobnienia imienia
Imię Horacy może przybierać różne formy. Do jego najpopularniejszych zdrobnień należą:
- Horacek,
- Horaś,
- Racek,
- Horacuś,
- Horaczek.
Numerologia i cechy osób o imieniu Horacy
Horacy to imię mężczyzny, który jest bardzo często uznawany za człowieka honorowego i sprawiedliwego. Dużą wagę przykłada do tego, w jaki sposób zostanie odebrany w towarzystwie i sam ceni nienaganne maniery innych. Nie jest zadufany, ale zna swoją wartość.
Mężczyzna o imieniu Horacy jest numerologiczną siódemką. Wierzy w działanie siły wyższej, dopatruje się cudów w życiu codziennym i jest romantykiem. Siódemka oznacza wrażliwą duszę, delikatną osobę, o dobrze rozwiniętej intuicji.
Znane osoby o imieniu Horacy
W światowej historii pojawiło się wielu znanych mężczyzn o tym imieniu. Wśród nich znaleźli się:
- Horacy - rzymski poeta
- Horace Herring - amerykański bokser,
- Horace Jones - brytyjski architekt
- Horatio Nelson - brytyjski admirał floty,
- Horacy Smith - amerykański wynalazca,
- Horace Walpole - angielski pisarz.
Horacy - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kim w przyszłości może zostać chłopiec o imieniu Horacy? To imię twórców, artystów, mężczyzn obdarzonych często unikalnym talentem. Horacy odnajdzie się również w pracy misjonarza, duchownego, życiowego przewodnika. Nad jego losem czuwają Neptun i Jowisz, a szczęśliwe kolory to fiolet i błękit.
Źródła:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Horacy_(imi%C4%99)
2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Horacy&sort=