To imię mężczyzny, który kojarzony jest z wielką sztuką. Jest rzadko spotykane w Polsce, choć bardzo znane

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Niewielu zna osobiście pana o tym imieniu. Jeśli spotkasz go w gronie znajomych, możesz mówić o prawdziwym szczęściu. Horacy to artystyczna dusza, mężczyzna, który wierzy w znaki i nadprzyrodzone siły. Jednocześnie jest człowiekiem honorowym, sprawiedliwym, romantycznym. Co jeszcze warto wiedzieć o tym męskim imieniu?

Starszy mężczyzna z siwą brodą, okularami i szarym kapeluszem siedzi na ławce; elegancki strój.
Imię kojarzone z wielką sztuką. Rzadko spotykane w Polsce, choć bardzo znane

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Horacy
  2. Popularność imienia Horacy w Polsce
  3. Kiedy Horacy obchodzi imieniny?
  4. Horacy - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Horacy
  6. Znane osoby o imieniu Horacy
  7. Horacy - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Horacy

Imię Horacy pochodzi z języka łacińskiego i powstało od rodowej nazwy Horatius. Może oznaczać młody, kwitnący.

Popularność imienia Horacy w Polsce

Imię Horacy aktualnie nie jest w Polsce popularne, choć na naszych ziemiach pojawiło się już w średniowieczu. W tamtym czasie znane było również w formach Oracy lub Jaracz. W 2023 roku w Polsce urodziło się czterech chłopców, którym nadano takie właśnie imię.

Kiedy Horacy obchodzi imieniny?

Horacy obchodzi imieniny 24 kwietnia.

Horacy - zdrobnienia imienia

Imię Horacy może przybierać różne formy. Do jego najpopularniejszych zdrobnień należą:

  • Horacek,
  • Horaś,
  • Racek,
  • Horacuś,
  • Horaczek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Horacy

Horacy to imię mężczyzny, który jest bardzo często uznawany za człowieka honorowego i sprawiedliwego. Dużą wagę przykłada do tego, w jaki sposób zostanie odebrany w towarzystwie i sam ceni nienaganne maniery innych. Nie jest zadufany, ale zna swoją wartość.

Mężczyzna o imieniu Horacy jest numerologiczną siódemką. Wierzy w działanie siły wyższej, dopatruje się cudów w życiu codziennym i jest romantykiem. Siódemka oznacza wrażliwą duszę, delikatną osobę, o dobrze rozwiniętej intuicji.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą uśmiecha się, ubrany w szary sweter, w tle rozmyte elementy nowoczesnego wnętrza i obrazy na ścianie.
Co mówi o tobie twoje imię?

Znane osoby o imieniu Horacy

W światowej historii pojawiło się wielu znanych mężczyzn o tym imieniu. Wśród nich znaleźli się:

  • Horacy - rzymski poeta
  • Horace Herring - amerykański bokser,
  • Horace Jones - brytyjski architekt
  • Horatio Nelson - brytyjski admirał floty,
  • Horacy Smith - amerykański wynalazca,
  • Horace Walpole - angielski pisarz.

Horacy - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać chłopiec o imieniu Horacy? To imię twórców, artystów, mężczyzn obdarzonych często unikalnym talentem. Horacy odnajdzie się również w pracy misjonarza, duchownego, życiowego przewodnika. Nad jego losem czuwają Neptun i Jowisz, a szczęśliwe kolory to fiolet i błękit.

