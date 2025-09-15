Pochodzenie i znaczenie imienia Uriasz

Uriasz to męskie imię pochodzenia biblijnego, W języku hebrajskim Urijjah oznacza moim światłem jest Jahwe.

Popularność imienia Uriasz w Polsce

Uriasz to imię, które już od wielu lat nie jest w Polsce stosowane.

Kiedy Uriasz obchodzi imieniny?

Imieniny Uriasza wypadają 24 września.

Uriasz - zdrobnienia imienia

Do mężczyzny lub chłopca o imieniu Uriasz bliscy mogą zwracać się następująco:

Uruś,

Uruszek,

Ureczek,

Ureczko,

Urczyk,

Uraczek.

Numerologia i cechy osób o imieniu Uriasz

Uriasz to mężczyzna głęboko wierzący, stawiający wysoko możliwość duchowego rozwoju. Jest odważny, lojalny i pełen szacunku do innych. Nie boi się tego, co szykuje dla niego życie. Głęboko zawierza swoje życie sile wyższej, ufając, że ma ona dla niego gotowy plan. Uriasz często miewa problemy w sferze uczuciowej. Stara się stworzyć trwały związek, ale często nie wychodzi on poza ramy przyjacielskie.

Uriasz to numerologiczna czwórka. To osoba wytrwała, silna, która stara się myśleć racjonalnie. Do swoich niepowodzeń ma neutralny stosunek, zachowując dystans.

Uriasz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Uriasz najlepiej odnajduje się w zawodach wymagających analitycznego myślenia. Stawia na karierę, dlatego może spodziewać się szybkiego awansu.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Uriasza szafir.

