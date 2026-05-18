To imię mężczyzny silnego i pracowitego. Niewielu o tym imieniu rodzi się w Polsce

Karolina Woźniak

Ceni sobie wygodę, ale na każdy luksus w życiu musi pracować sam. Nie lubi poświęcać się bez celu, dlatego w każdym działaniu najpierw upatruje możliwości. Jaki jeszcze jest mężczyzna o imieniu Gracjan? Jakie cechy charakteru wykazuje w pracy, a jakie na spotkaniach z przyjaciółmi? Zobacz!

Młody, przystojny, szeroko uśmiechnięty mężczyzna robi sobie zdjęcie. Dżinsowa kurtka, ciemne włosy.
To imię mężczyzny silnego i pracowitego. Niewielu o tym imieniu rodzi się w Polsce

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Gracjan
  2. Popularność imienia Gracjan w Polsce
  3. Kiedy Gracjan obchodzi imieniny?
  4. Gracjan - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Gracjan
  6. Znane osoby o imieniu Gracjan
  7. Gracjan - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Gracjan

Gracjan to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od określenia gratia, czyli łaska, wdzięczność, usłużność.

Popularność imienia Gracjan w Polsce

W 2023 roku w Polsce urodziło się 134 chłopców, którym nadano imię Gracjan. Pięć lat wcześniej imię częściej trafiało do aktów urodzenia, co oznacza, że jego popularność spada.

Kiedy Gracjan obchodzi imieniny?

Gracjan obchodzi imieniny 18 grudnia.

Gracjan - zdrobnienia imienia

Imię Gracjan doczekało się wielu zdrobnień. Wśród nich najpopularniejsze to:

  • Gracjanek,
  • Gracek,
  • Gracik,
  • Gracjanuś,
  • Gracko,
  • Gracu,
  • Gracuś,
  • Gratka.
Panowie o tym imieniu mają cechy przywódcze
Numerologia i cechy osób o imieniu Gracjan

Mężczyzna o imieniu Gracjan ceni sobie w życiu wygodę i luksus. Zdarza się, że otacza się nazbyt drogimi przedmiotami, chociaż wchodzi w ich posiadanie dzięki własnej pracy. Bywa uparty i nie lubi rezygnować z własnych przyjemności. Ceni bliskość natury, a w podejmowaniu decyzji często kieruje się intuicją.

Gracjan to numerologiczna dziewiątka. Co to oznacza? Jest niezależny, choć często podkreśla, że jego działanie jest podporządkowane działaniu wyższej siły. Cechuje go życiowa mądrość, często zgłębia tajniki życia duchowego.

Znane osoby o imieniu Gracjan

Wśród znanych w historii osób pojawiło się wielu mężczyzn o imieniu Gracjan. Należą do nich:

  • Św. Gracjan - uważany za pierwszego biskupa Tours,
  • Gracjan - męczennik spod Amiens,
  • Gracjan Chmielewski - polski pedagog, botanik, powstaniec styczniowy,
  • Gracjan - cesarz rzymski panujący w latach 375-383,
  • Gracjan Fróg - kapitan piechoty i broni pancernych Wojska Polskiego,
  • Gracjan Majka - polski duchowny katolicki, autor książek o ojcu Pio,
  • Gracjan Piotrowski - polski pisarz i pedagog.

Gracjan - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Gracjan to mężczyzna, który w pracy ceni nowe wyzwania i możliwość rozwoju swojej kreatywności. Lubi swobodę działania, dlatego bywa, że współpraca z innymi przychodzi mu niełatwo. Mimo wszystko jest człowiekiem empatycznym, hojnym kierownikiem i szefem.

Sprzyjające mu planety to Neptun i Uran, a szczęśliwym kolorem jest fiolet.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Gracjan&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Gracjan_(imi%C4%99)

