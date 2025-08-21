Krzesimir - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Krzesimir to prawdziwy skarb polskiej kultury, bo wywodzi się z języka staropolskiego. Jego znaczenie - "ten, który krzesi (wzbudza) pokój" - odzwierciedla spokojną naturę i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krzesimir?

Mężczyźni o imieniu Krzesimir to prawdziwi mistrzowie w radzeniu sobie z przeciwnościami losu. Zaradność i umiejętność szybkiego znajdowania rozwiązań sprawiają, że można na nich liczyć w trudnych sytuacjach. Potrafią zachować spokój i opanowanie nawet w obliczu największych wyzwań.

Każdy Krzesimir to również doskonały obserwator i znawca ludzkiej natury. Intuicja oraz umiejętność odczytywania emocji pozwalają mu budować głębokie i trwałe relacje. Jest lojalnym przyjacielem i oddanym partnerem.

Mężczyźni o tym imieniu są również obdarzeni dużą inteligencją i ciekawością świata. Ich głód wiedzy i chęć ciągłego rozwoju sprawiają, że są otwarci na nowe przeżycia i wyzwania. Krzesimirowie to też osoby, które potrafią docenić piękno sztuki i kultury. Ich zainteresowania są często bardzo różnorodne.

Spokój i równowaga nie zatrzymują ich przed podejmowaniem trudnych zadań. Jeśli wyznaczą sobie cel, a są bardzo ambitni, to konsekwentnie dążą do jego realizacji. Postawą motywują też bliskich.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Krzesimir - idealny zawód dla tej numerologicznej jedenastki

Zrozumienie dla innych i umiejętność rozwiązywania konfliktów czynią Krzesimira (numerologiczną jedenastkę) idealnym kandydatem do kariery opartej na interakcjach społecznych. Może odnaleźć się w rolach mediatora, negocjatora, psychologa, doradcy czy nauczyciela. Jego zainteresowanie sprawiedliwością może również skierować go na ścieżkę kariery prawniczej.

Krzesimir - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku na imię Krzesimir nosiło w Polsce 462 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 441 (31 stycznia 2023) i 426 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 7 razy. Natomiast w 2023 - 20. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie mazowieckim (5), a najrzadziej wybierano je w dolnośląskim, lubelskim, pomorskim i zachodniopomorskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Krzesimira?

Krzesimira najczęściej są obchodzone 11 stycznia lub 24 lipca.

Jak można zdrabniać imię Krzesimir?

Do Krzesimira możesz zwracać się zdrobniale: Krzesim, Krzesimirek, Krzesio, Krzysio lub Krzesimek.

Znani mężczyźni o imieniu Krzesimir

Historia i współczesność znają mężczyzn, którzy rozsławili to imię swoimi osiągnięciami. W Polsce najbardziej znany jest bez wątpienia Krzesimir Dębski. To ceniony kompozytor muzyki filmowej, którego dzieła towarzyszą nam od lat na dużym i małym ekranie. Ale imię to ma również bogatą historię sięgającą średniowiecza, kiedy to nosili je władcy Chorwacji, tacy jak Krzesimir I i III.

źródła:

Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL