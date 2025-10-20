Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn Popularność imienia Seweryn w Polsce Kiedy Seweryn obchodzi imieniny? Seweryn - zdrobnienia imienia Znane osoby o imieniu Seweryn Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn

Seweryn to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa severus, co oznacza surowy, poważny.

Popularność imienia Seweryn w Polsce

Seweryn to rzadko stosowane imię w Polsce. W 2023 roku przy narodzinach otrzymało je 115 chłopców.

Kiedy Seweryn obchodzi imieniny?

Imieniny Seweryna są w Polsce obchodzone wielokrotnie. Przypadają 8 stycznia, 8 czerwca, 2 września, 24 września, 23 października, 1 listopada, 19 listopada i 30 grudnia.

Seweryn - zdrobnienia imienia

Bliscy mogą zwracać się do Seweryna, używając zdrobnień takich jak:

Sewcio,

Sewciu,

Sewek,

Sewer,

Sewerek,

Seweryneczek,

Sewerynek,

Sewerynuś,

Sewunio,

Sewuś,

Sewuń.

Znane osoby o imieniu Seweryn

Seweryn to imię, które w historii Polski i świata nosiło wielu popularnych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

Seweryn Gancarczyk - polski piłkarz

Seweryn Goszczyński - polski pisarz, poeta

Seweryn Bieszczad - polski malarz

Seweryn Blumsztajn - polski dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej

Severin Freund - niemiecki skoczek narciarski

Seweryn Krajewski - polski kompozytor, piosenkarz

Seweryn Nowicki - polski reżyser dubbingowy,

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn

Seweryn to mężczyzna, który lubi rządzić. Robi to jednak tak umiejętnie, że ludzie, którzy wykonują jego rozkazy, nie mają świadomości tego, że są w jakiś sposób sterowani. To jednocześnie człowiek pracowity i niezwykle wytrwały. Jest w stanie przejść najgorsze życiowe chwile bez zwątpienia, że kiedyś nadejdzie lepszy czas. Nie boi się wyzwań. Lubi przebywać w towarzystwie, uchodzi w nim najczęściej za kogoś wyjątkowego, przewodnika o wielu talentach. Ma naturę romantyka. Często zdaje się uciekać w świat marzeń i szybko angażuje się w związki. Skrajne emocje nie są mu obce.

Seweryn to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistą, typem zdobywcy i pioniera. Nie boi się sięgać po swoje i często skupia uwagę tylko na sobie. Niekiedy brakuje mu praktycznego podejścia do rzeczywistości.

Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Seweryn może pracować jako żołnierz, ratownik, ale równie dobrze może wykonywać zawody artystyczne.

Szczęście przynoszą mu kryształ górski i diament. Czerwień to kolor przypisany do tego imienia.

Źródło:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli

2. https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Bazyli&sort=

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 137: Marieta Żukowska Katarzyna Zdanowicz INTERIA.PL