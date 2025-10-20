To imię w języku łacińskim oznacza poważny, surowy. Czy rzeczywiście taki jest mężczyzna, który je nosi?
Lubi rządzić innymi, ale robi to umiejętnie, po cichu. Wolny czas spędza w towarzystwie, choć zdarza się, że jego romantyczna dusza potrzebuje chwili wytchnienia i spokoju. Niekiedy walczą w nim różne emocje, co nie pozwala mu zachować twarzy w wielu stresujących sytuacjach. Seweryn to imię, które w przeszłości nosiło wielu Polaków. Jak często jest stosowane obecnie?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn
- Popularność imienia Seweryn w Polsce
- Kiedy Seweryn obchodzi imieniny?
- Seweryn - zdrobnienia imienia
- Znane osoby o imieniu Seweryn
- Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn
- Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn
Seweryn to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa severus, co oznacza surowy, poważny.
Popularność imienia Seweryn w Polsce
Seweryn to rzadko stosowane imię w Polsce. W 2023 roku przy narodzinach otrzymało je 115 chłopców.
Kiedy Seweryn obchodzi imieniny?
Imieniny Seweryna są w Polsce obchodzone wielokrotnie. Przypadają 8 stycznia, 8 czerwca, 2 września, 24 września, 23 października, 1 listopada, 19 listopada i 30 grudnia.
Seweryn - zdrobnienia imienia
Bliscy mogą zwracać się do Seweryna, używając zdrobnień takich jak:
- Sewcio,
- Sewciu,
- Sewek,
- Sewer,
- Sewerek,
- Seweryneczek,
- Sewerynek,
- Sewerynuś,
- Sewunio,
- Sewuś,
- Sewuń.
Znane osoby o imieniu Seweryn
Seweryn to imię, które w historii Polski i świata nosiło wielu popularnych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:
- Seweryn Gancarczyk - polski piłkarz
- Seweryn Goszczyński - polski pisarz, poeta
- Seweryn Bieszczad - polski malarz
- Seweryn Blumsztajn - polski dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej
- Severin Freund - niemiecki skoczek narciarski
- Seweryn Krajewski - polski kompozytor, piosenkarz
- Seweryn Nowicki - polski reżyser dubbingowy,
Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn
Seweryn to mężczyzna, który lubi rządzić. Robi to jednak tak umiejętnie, że ludzie, którzy wykonują jego rozkazy, nie mają świadomości tego, że są w jakiś sposób sterowani. To jednocześnie człowiek pracowity i niezwykle wytrwały. Jest w stanie przejść najgorsze życiowe chwile bez zwątpienia, że kiedyś nadejdzie lepszy czas. Nie boi się wyzwań. Lubi przebywać w towarzystwie, uchodzi w nim najczęściej za kogoś wyjątkowego, przewodnika o wielu talentach. Ma naturę romantyka. Często zdaje się uciekać w świat marzeń i szybko angażuje się w związki. Skrajne emocje nie są mu obce.
Seweryn to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistą, typem zdobywcy i pioniera. Nie boi się sięgać po swoje i często skupia uwagę tylko na sobie. Niekiedy brakuje mu praktycznego podejścia do rzeczywistości.
Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Seweryn może pracować jako żołnierz, ratownik, ale równie dobrze może wykonywać zawody artystyczne.
Szczęście przynoszą mu kryształ górski i diament. Czerwień to kolor przypisany do tego imienia.
