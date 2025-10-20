To imię w języku łacińskim oznacza poważny, surowy. Czy rzeczywiście taki jest mężczyzna, który je nosi?

Lubi rządzić innymi, ale robi to umiejętnie, po cichu. Wolny czas spędza w towarzystwie, choć zdarza się, że jego romantyczna dusza potrzebuje chwili wytchnienia i spokoju. Niekiedy walczą w nim różne emocje, co nie pozwala mu zachować twarzy w wielu stresujących sytuacjach. Seweryn to imię, które w przeszłości nosiło wielu Polaków. Jak często jest stosowane obecnie?

Mężczyzna o tym imieniu to dusza towarzystwa. Czy znasz kogoś, kto przyjął to oryginalne imię?
Mężczyzna o tym imieniu to dusza towarzystwa. Czy znasz kogoś, kto przyjął to oryginalne imię? 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn
  2. Popularność imienia Seweryn w Polsce
  3. Kiedy Seweryn obchodzi imieniny?
  4. Seweryn - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Seweryn
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn
  7. Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Seweryn

Seweryn to męskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa severus, co oznacza surowy, poważny.

Popularność imienia Seweryn w Polsce

Seweryn to rzadko stosowane imię w Polsce. W 2023 roku przy narodzinach otrzymało je 115 chłopców.

Kiedy Seweryn obchodzi imieniny?

Imieniny Seweryna są w Polsce obchodzone wielokrotnie. Przypadają 8 stycznia, 8 czerwca, 2 września, 24 września, 23 października, 1 listopada, 19 listopada i 30 grudnia.

Seweryn - zdrobnienia imienia

Bliscy mogą zwracać się do Seweryna, używając zdrobnień takich jak:

  • Sewcio,
  • Sewciu,
  • Sewek,
  • Sewer,
  • Sewerek,
  • Seweryneczek,
  • Sewerynek,
  • Sewerynuś,
  • Sewunio,
  • Sewuś,
  • Sewuń.

Znane osoby o imieniu Seweryn

Seweryn to imię, które w historii Polski i świata nosiło wielu popularnych mężczyzn. Wśród nich znaleźli się:

  • Seweryn Gancarczyk - polski piłkarz
  • Seweryn Goszczyński - polski pisarz, poeta
  • Seweryn Bieszczad - polski malarz
  • Seweryn Blumsztajn - polski dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej
  • Severin Freund - niemiecki skoczek narciarski
  • Seweryn Krajewski - polski kompozytor, piosenkarz
  • Seweryn Nowicki - polski reżyser dubbingowy,

Numerologia i cechy osób o imieniu Seweryn

Seweryn to mężczyzna, który lubi rządzić. Robi to jednak tak umiejętnie, że ludzie, którzy wykonują jego rozkazy, nie mają świadomości tego, że są w jakiś sposób sterowani. To jednocześnie człowiek pracowity i niezwykle wytrwały. Jest w stanie przejść najgorsze życiowe chwile bez zwątpienia, że kiedyś nadejdzie lepszy czas. Nie boi się wyzwań. Lubi przebywać w towarzystwie, uchodzi w nim najczęściej za kogoś wyjątkowego, przewodnika o wielu talentach. Ma naturę romantyka. Często zdaje się uciekać w świat marzeń i szybko angażuje się w związki. Skrajne emocje nie są mu obce.

Seweryn to numerologiczna jedynka. Jest indywidualistą, typem zdobywcy i pioniera. Nie boi się sięgać po swoje i często skupia uwagę tylko na sobie. Niekiedy brakuje mu praktycznego podejścia do rzeczywistości.

    Seweryn - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

    Seweryn może pracować jako żołnierz, ratownik, ale równie dobrze może wykonywać zawody artystyczne.

    Szczęście przynoszą mu kryształ górski i diament. Czerwień to kolor przypisany do tego imienia.

