To imię zdradza więcej, niż myślisz. Jaki naprawdę jest Bartłomiej?
Towarzyski, otwarty i odważny - taki jest mężczyzna, któremu po narodzeniu rodzice nadadzą imię Bartłomiej. Jakie inne cechy mogą go charakteryzować? Co lubi, jakie wartości ceni w życiu i jakie amulety mogą przynieść mu szczęście?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Bartłomiej
- Popularność imienia Bartłomiej w Polsce
- Kiedy obchodzimy imieniny Bartłomiej?
- Bartłomiej - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Bartłomiej
- Znane osoby o imieniu Bartłomiej
- Bartłomiej - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Bartłomiej
Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego. Znane jest już od początków chrześcijaństwa, a oznacza syna wojownika.
Popularność imienia Bartłomiej w Polsce
W Polsce imię Bartłomiej jest dosyć popularne, choć często mylone jest z imieniem Bartosz. W 2023 roku to imię otrzymało po urodzeniu 530 mężczyzn. Najwięcej z nich urodziło się w województwach małopolskim i śląskim.
Kiedy obchodzimy imieniny Bartłomiej?
Bartłomiej może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 23 stycznia, 17 lutego, 21 kwietnia, 30 kwietnia, 6 maja, 5 lipca, 16 lipca, 24 sierpnia, 3 września, 5 października, 23 października, 11 listopada, 5 grudnia i 27 grudnia.
Bartłomiej - zdrobnienia imienia
Jak inaczej można mówić na mężczyznę o imieniu Bartłomiej? Oto najczęstsze zdrobnienia:
- Bartek,
- Barcik,
- Barcio,
- Barciu,
- Bart,
- Barteczek,
- Barti,
- Bartunio,
- Bartuś
Numerologia i cechy osób o imieniu Bartłomiej
Mężczyźni o imieniu Bartłomiej to osoby niezwykle rodzinne, towarzyskie, ceniące sobie obecność bliskich osób w swoim życiu. Dążą do tego, aby stworzyć ciepły dom dla innych, ponieważ sami potrzebują go jako ostoi i miejsca, do którego mogą bezpiecznie wracać. Świetnie sprawdzają się w rolach mężów i ojców. Są troskliwi, mają wielu przyjaciół, co sprawia, że niekiedy lubią być w centrum uwagi.
Bartłomiej to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym negocjatorem i dyplomatą. To romantyk, a jednocześnie realista.
Znane osoby o imieniu Bartłomiej
W Polsce wielu znanych mężczyzn nosi imię Bartłomiej. Wśród nich znajdują się:
- Bartłomiej Keckermann - teolog kalwiński, filozof, historyk,
- Bartłomiej Kielar - wokalista zespołu Verba,
- Bartłomiej Kominek - polski pianista,
- Bartłomiej Topa - polski aktor,
- Bartłomiej Macieja - polski szachista,
- Bartłomiej Pękiel - polski kompozytor barokowy.
Bartłomiej - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kim w przyszłości może zostać chłopiec o imieniu Bartłomiej? Jakich zawodów najczęściej się podejmuje? Jego duża ambicja, otwartość na innych i ich potrzeby sprawiają, że często podejmuje się pracy na kierowniczych stanowiskach, lubi pracować w firmach rodzinnych i przedsiębiorstwach, w których ma duży kontakt z pozostałymi pracownikami.
Szczęśliwym kamieniem może być dla Bartłomieja kamień księżycowy, a sprzyjającymi kolorami srebrny i niebieski.
Źródło:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli
2. https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Bazyli&sort=