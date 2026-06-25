To imię zdradza więcej, niż myślisz. Jaki naprawdę jest Bartłomiej?

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Towarzyski, otwarty i odważny - taki jest mężczyzna, któremu po narodzeniu rodzice nadadzą imię Bartłomiej. Jakie inne cechy mogą go charakteryzować? Co lubi, jakie wartości ceni w życiu i jakie amulety mogą przynieść mu szczęście?

Starszy mężczyzna z wąsami w okularach przeciwsłonecznych na tle ogrodu z drzewami i metalową pergolą
Bartek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Bartłomiej
  2. Popularność imienia Bartłomiej w Polsce
  3. Kiedy obchodzimy imieniny Bartłomiej?
  4. Bartłomiej - zdrobnienia imienia
  5. Numerologia i cechy osób o imieniu Bartłomiej
  6. Znane osoby o imieniu Bartłomiej
  7. Bartłomiej - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Bartłomiej

Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego. Znane jest już od początków chrześcijaństwa, a oznacza syna wojownika.

Popularność imienia Bartłomiej w Polsce

W Polsce imię Bartłomiej jest dosyć popularne, choć często mylone jest z imieniem Bartosz. W 2023 roku to imię otrzymało po urodzeniu 530 mężczyzn. Najwięcej z nich urodziło się w województwach małopolskim i śląskim.

Kiedy obchodzimy imieniny Bartłomiej?

Bartłomiej może obchodzić imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 23 stycznia, 17 lutego, 21 kwietnia, 30 kwietnia, 6 maja, 5 lipca, 16 lipca, 24 sierpnia, 3 września, 5 października, 23 października, 11 listopada, 5 grudnia i 27 grudnia.

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Bartłomiej - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można mówić na mężczyznę o imieniu Bartłomiej? Oto najczęstsze zdrobnienia:

  • Bartek,
  • Barcik,
  • Barcio,
  • Barciu,
  • Bart,
  • Barteczek,
  • Barti,
  • Bartunio,
  • Bartuś

Numerologia i cechy osób o imieniu Bartłomiej

Mężczyźni o imieniu Bartłomiej to osoby niezwykle rodzinne, towarzyskie, ceniące sobie obecność bliskich osób w swoim życiu. Dążą do tego, aby stworzyć ciepły dom dla innych, ponieważ sami potrzebują go jako ostoi i miejsca, do którego mogą bezpiecznie wracać. Świetnie sprawdzają się w rolach mężów i ojców. Są troskliwi, mają wielu przyjaciół, co sprawia, że niekiedy lubią być w centrum uwagi.

Bartłomiej to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym negocjatorem i dyplomatą. To romantyk, a jednocześnie realista.

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Znane osoby o imieniu Bartłomiej

W Polsce wielu znanych mężczyzn nosi imię Bartłomiej. Wśród nich znajdują się:

  • Bartłomiej Keckermann - teolog kalwiński, filozof, historyk,
  • Bartłomiej Kielar - wokalista zespołu Verba,
  • Bartłomiej Kominek - polski pianista,
  • Bartłomiej Topa - polski aktor,
  • Bartłomiej Macieja - polski szachista,
  • Bartłomiej Pękiel - polski kompozytor barokowy.

Bartłomiej - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać chłopiec o imieniu Bartłomiej? Jakich zawodów najczęściej się podejmuje? Jego duża ambicja, otwartość na innych i ich potrzeby sprawiają, że często podejmuje się pracy na kierowniczych stanowiskach, lubi pracować w firmach rodzinnych i przedsiębiorstwach, w których ma duży kontakt z pozostałymi pracownikami.

Szczęśliwym kamieniem może być dla Bartłomieja kamień księżycowy, a sprzyjającymi kolorami srebrny i niebieski.

Źródło:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyli

2. https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Bazyli&sort=


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